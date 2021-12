Les marques locales stimulent la demande de montres connectées

Au cours du troisième trimestre 2021, le marché est resté compétitif, le bruit et le bateau en capturant ensemble près de 50 %. Fire-Boltt, Apple et Realme ont émergé comme les marques à la croissance la plus rapide au cours du trimestre.

Les livraisons de montres intelligentes en Inde ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré d’environ 4,4 millions d’unités au cours du trimestre de juillet à septembre de cette année civile, alors que les marques locales ont intensifié la pénétration du marché avec de multiples offres de lancement et remises. La baisse des prix de vente moyens des smartwatches a également contribué à alimenter le rallye.

Selon Counterpoint Research, le marché indien des montres intelligentes a enregistré ses expéditions les plus élevées jamais enregistrées au troisième trimestre 2021 pour afficher une croissance record de 159% en QoQ. Sur une base annuelle, la croissance a été de 293%.

Les trois premières marques ont contribué à près des deux tiers du marché total, Counterpoint attribuant la croissance aux promotions sur diverses plateformes ainsi qu’aux nouveaux lancements, qui ont contribué à environ 28 % du marché total en termes d’expéditions.

Anshika Jain, analyste de recherche principale de Counterpoint, a déclaré à FE : « Le troisième trimestre est une période cruciale pour les joueurs de montres intelligentes car c’est le moment où ils connaissent la croissance la plus élevée.

Pour répondre à l’augmentation anticipée de la demande pendant la vente festive, les marques poussent des expéditions accrues dans le canal. En outre, ils ont proposé plusieurs lancements et de gros programmes de remises tout au long du trimestre. »

Une autre raison de la hausse est le prix auquel les montres connectées sont disponibles aujourd’hui, a déclaré Jain, ajoutant que « les nouvelles montres connectées sont disponibles au prix de 2 000 à 3 000 ». Par rapport à l’année dernière, l’ASP (prix de vente moyen) a presque diminué de moitié.

En plus, la préférence des clients augmente car ils veulent faire l’expérience de l’appareil, et la demande vient également du côté du smartband. Les utilisateurs de Smartband se tournent progressivement vers les smartwatches. L’écart entre l’ASP d’un smartband et d’une smartwatch se réduit également, a-t-elle expliqué.

Au cours du troisième trimestre 2021, le marché est resté compétitif, le bruit et le bateau en capturant ensemble près de 50 %. Fire-Boltt, Apple et Realme ont émergé comme les marques à la croissance la plus rapide au cours du trimestre.

Concernant la croissance des marques locales, Jain a déclaré : « Les marques nationales se sont développées rapidement, capturant environ 75 % du marché intérieur au troisième trimestre 2021, contre 38 % au troisième trimestre 2020. Il s’agit de la contribution la plus élevée des acteurs indiens à ce jour. La stratégie de promotions de célébrités, de programmes de prix de lancement, d’offres de remise, d’appareils abordables et riches en fonctionnalités et d’augmentation de la fréquence des nouveaux lancements a bien fonctionné pour les marques indiennes.

À l’avenir, Jain a déclaré : « À court terme, nous verrons de nouvelles marques continuer à entrer sur le marché et leurs fonctionnalités deviendront également plus innovantes. Pour 2022, nous nous attendons à une croissance d’environ 52 à 55 % par rapport à 2021. Cependant, à long terme, seule la véritable innovation restera et une consolidation se produira sûrement sur ce marché.

