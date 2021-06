Les marques repensent leurs stratégies publicitaires – The Financial Express

La ligue, même si elle est divisée en deux parties cette année, devrait toujours attirer l’intérêt des annonceurs

La décision du Conseil de contrôle de Cricket en Inde d’organiser les matchs restants de l’IPL 2021 sur une période de trois semaines en septembre aux Émirats arabes unis a incité les annonceurs à faire le point sur leurs plans marketing annuels. Les 31 matchs IPL restants auront désormais lieu en septembre et octobre, coïncidant avec les festivités de Navratri cette année.

La BCCI a dû suspendre cette année la 14e édition de l’extravagance annuelle de cricket en raison de la deuxième vague virulente de la pandémie. Quelques joueurs internationaux ont quitté la ligue et plusieurs joueurs ont été testés positifs.

Les marques qui s’inscrivent pour faire de la publicité sur IPL mettent généralement de côté une grande partie de leur budget marketing annuel pour le tournoi de cricket. La série de deux mois donne aux marques l’opportunité de mener des campagnes soutenues à haut décibel. La suspension à mi-chemin de leurs campagnes a eu ses inconvénients.

« Le réalignement de notre stratégie de campagne à court terme a entraîné certaines inefficacités des médias », déclare Abhishek Madhavan, vice-président directeur, croissance et marketing, MPL.

L’application de jeu mobile est un sponsor principal de l’équipe IPL Kolkata Knight Riders et menait une campagne publicitaire sur Star Sports pour l’application. Il a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour promouvoir l’application dans son ensemble et pas seulement la section de jeux fantastiques de l’application. La société s’attend à un nombre élevé de téléspectateurs pour les matchs restants et prévoit de reprendre sa campagne IPL en septembre avec la même ferveur que précédemment.

La ligue, bien que divisée en deux parties cette année, devrait toujours attirer l’intérêt des annonceurs. « IPL reste une propriété média forte pour les marques. Les points de contact devraient changer car les matchs ne se joueront pas en Inde, ce qui entraînera une modification des termes des accords dans une certaine mesure », a déclaré Anand Bhadkamkar, PDG de Dentsu India.

Le diffuseur officiel Star India visait à gagner environ 3 500 crores de revenus publicitaires cette année, les spots publicitaires étant vendus pour environ 13 lakh par 10 secondes. Lorsque la ligue reprendra au second semestre, les catégories saisonnières telles que les biens de consommation durables, y compris les ventilateurs, les climatiseurs et les glacières, ou les marques de boissons vendant des boissons gazeuses et des jus de fruits pourraient rester à l’écart, selon les analystes.

La saison des fêtes peut attirer un ensemble différent de marques. « Étant donné que les matchs seront un précurseur de la saison des fêtes, les marques de vêtements, les marques de deux-roues, les marques de quatre roues, etc.

Les marques peuvent ne pas être en mesure de sortir des accords signés avec le diffuseur car l’événement n’a pas été entièrement annulé ; ainsi, aucune des parties ne pourra invoquer la clause de force majeure. Par conséquent, les marques trouvent d’autres moyens d’utiliser leur investissement. Siddharth Devnani, co-fondateur et directeur de SoCheers, déclare : « Les annonceurs envisagent de détourner leurs achats de médias IPL vers des sous-marques qui pourraient devenir pertinentes en septembre-octobre.

upGrad, une marque qui a choisi de rester en dehors de l’IPL 2021 après avoir investi dans l’IPL 2020, envisage de faire de la publicité sur l’IPL-Phase 2. « Nous nous attendons à ce que l’humeur de la nation soit assez différente au cours de la période septembre-octobre. Nous évaluons nos options avec la publicité sur la seconde moitié d’IPL », a déclaré Arjun Mohan, PDG, Inde, upGrad.

La participation de joueurs internationaux de pays comme l’Angleterre et les Antilles et le calendrier final de la Coupe du monde ICC masculine T20 2021 sont deux facteurs critiques qui influenceront la décision d’une marque d’investir dans IPL. « La qualité des matchs de l’IPL pourrait en pâtir si les joueurs étrangers ne participent pas. Par conséquent, de nombreux clients voudront peut-être investir leur argent publicitaire dans la Coupe du monde au lieu d’un IPL épuisé », explique Goyal.

