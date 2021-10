Les marques représentées par SIT&B ont remporté 16 What Hi-Fi ? 2021

Décerné par le prestigieux magazine britannique aux meilleurs équipements Hi-Fi, home cinéma et technologies grand public.

Rega et Naim, deux marques reconnues comme « grands gagnants »

Ce magazine, une référence dans le secteur, reconnaît dans l’édition de cette année Rega et Naim comme deux des grandes marques gagnantes, qui se distinguent des autres pour avoir obtenu respectivement six et quatre prix.

Prix ​​du tourne-disque

Dans la catégorie platines, la marque britannique Rega, l’un des vétérans vainqueurs, a été la grande gagnante de cette édition, mais elle laisse aussi place à Technics pour une reconnaissance. Au total, quatre platines étoiles parmi les marques du catalogue SIT&B, ce qui place notre entreprise dans l’une des mieux positionnées du secteur dans toutes les gammes de prix.

Planaire 1 : Meilleur tourne-disque entre 200 et 500 livres (environ entre 250 et 600 euros) car « c’est encore le seul imbattable dans sa catégorie de prix ».

Planaire 3 : Meilleure platine vinyle entre 500 et 750 livres (environ entre 600 et 900 euros) car « c’est toujours la platine la plus économique du marché ».

Technique SL 1500 C : Meilleur tourne-disque entre 750 £ et 1 000 £ (environ entre 900 € et 1 200 €), une distinction basée sur le fait que ce kit, « élégamment conçu, est un tourne-disque simple ».

Planaire 6 : Meilleur tourne-disque entre 1 000 et 2 000 £ (environ entre 1 200 et 2 400 euros) au motif que « c’est un tourne-disque merveilleusement raffiné, articulé et précis ».

Enceintes sans fil primées

La gamme de marques du catalogue SIT&B offre les meilleures solutions dans toute la gamme de prix. Le Naim Mu-so Qb 2nd Generation se démarque dans la gamme haut de gamme qui, pour « What Hi-Fi ? c’est encore un an « l’option Premium ».

Module complémentaire AudioPro C 3 : Meilleure enceinte sans fil entre 100 £ et 250 £ (environ 120-300 £) car « La prodigieuse enceinte multi-pièces d’AudioPro est un bon achat. »

Module complémentaire AudioPro C 10 Mk II : Meilleure enceinte sans fil entre 250 et 500 livres (environ entre 300 et 600 euros). Il en dit, entre autres vertus : « AudioPro ajoute Google Cast et Air Play 2 pour une recette gagnante. »

Naim Mu-so Qb 2e génération : Meilleure enceinte sans fil à plus de 500 livres (600 euros environ) En tant que « toujours l’option Premium ».

Section Systèmes

Atome de Naim Uniti : Meilleure chaîne Hi-Fi à plus de 1 000 livres (1 200 euros environ). Il le décrit, en gros, comme « un magnifique streamer qui sonne bien ».

Dans la section sur les systèmes de musique en streaming, Naim ND5 XS2: Meilleur système de streaming à partir de 1 500 £ (environ 1 800 €) car « cet émetteur réseau reste un excellent équipement hi-fi ».

De meilleurs amplificateurs stéréo

Cadeau io : Meilleur amplificateur stéréo à moins de 400 £. Les experts du magazine disent de lui : « Le son signature de la Rega dans des équipements très accessibles.

Naim Nait XS 3 : Meilleur ampli entre 1 500 et 2 500 livres. (entre 1 800 et 3 000 euros environ). On dit de lui : « Cet ampli très musical gagne encore une fois ».

Rega Aethos : Meilleur amplificateur stéréo à plus de 2 500 livres (3 000 euros environ). On dit de lui : « Une autre année, un autre prix pour Aethos. »

Les meilleures enceintes de bibliothèque

Le prix absolu est pour le Ruark Audio MR1 Mk2. Le magazine les définit ainsi : « Un son excellent et un design intelligent garantissent que cette enceinte reste le leader de sa catégorie.

Meilleure catégorie d’accessoires

AudioQuest Rocket 11 : Meilleur câble d’enceinte de moins de 15 livres/mètre (18 euros environ). « Toujours le meilleur câble d’enceinte pour ce qu’il vaut. »

Rega MM MK3 Phono : Meilleur étage de phono entre 100 et 200 livres (environ entre 120 et 250 euros). La Rega est considérée comme « une scène phono pratiquement sans défaut ».

AudioQuest DragonFly : Meilleur DAC entre 200 et 300 livres (environ entre 250 et 380 euros) car « ce petit DAC USB est encore difficile à battre ».

