Avec tous les changements de l’industrie de la mode au fil des ans, la législation du travail a mis du temps à rattraper son retard.

« Les lois du travail deviennent obsolètes parce que la structure économique de cette industrie a changé. Au cours des 20 dernières années, la mode a changé », a déclaré Victor Narro, directeur de projet et professeur d’études sur le travail au Centre du travail de l’Université de Californie à Los Angeles.

Narro faisait partie de l’équipe qui a rédigé la loi californienne sur la protection des travailleurs en 1999. Aujourd’hui, l’application de la loi a une portée limitée, c’est pourquoi le SB 62 (également connu sous le nom de Garment Worker Protection Act) cherche à éliminer les cas de vol de salaire en supprimant avec rémunération à la pièce.

Alors que le SB 62 se fraie un chemin à travers l’Assemblée de l’État de Californie, il a attiré le soutien de 140 entreprises de mode (y compris Reformation, Christy Dawn et Boyish) en faveur de son passage. Mais les intérêts commerciaux – principalement communiqués par la Chambre de commerce de Californie et des associations professionnelles comme la California Retailers Association – posent toujours des défis pour le projet de loi.

Ces intérêts et arguments commerciaux sont presque « textuellement », selon les mots de Narro, à ce qu’ils étaient lorsque la législation a été rédigée pour la première fois. Parmi eux, le « tueur d’emplois » est rejeté sans précaution, tout comme les critiques sur le langage du garant de la marque du projet de loi (qui vise à accroître la responsabilité de la marque) et le potentiel de chasser les employeurs.

“Je comprends les arguments de la Chambre de commerce – mais mes données, mes recherches les contredisent”, a déclaré Narro. Ses recherches mettent en évidence le lien entre le système de rémunération à la pièce et le niveau de vol de salaire dans l’industrie du vêtement, ainsi que le bilan économique plus large.

Dans son étude sur le vol de salaire, l’UCLA Labor Center a découvert que 88 % des travailleurs à bas salaire de Los Angeles subissent au moins un type de vol de salaire chaque semaine, perdant un total estimé à 26,2 millions de dollars par semaine dans le seul comté de Los Angeles.

Chaque année, les violations du salaire minimum par les employeurs californiens sapent la main-d’œuvre de l’État de près de 2 milliards de dollars de revenus, aggravant les conditions des personnes financièrement vulnérables et réduisant la santé économique globale de l’État, selon le groupe de réflexion à but non lucratif Economic Policy Institute.

Pendant ce temps, le Garment Worker Center a constaté que 62 pour cent des travailleurs du vêtement avec des cas d’évaluation des salaires et des heures gagnaient leur salaire grâce au système de rémunération à la pièce. Les travailleurs gagnaient en moyenne 5,58 $ l’heure ou 297,83 $ pour près de 60 heures de travail.

“Nous sommes au 21e siècle, nous ne devrions pas accepter que les travailleurs gagnent 3, 4 ou 5 $ de l’heure”, a déclaré Narro.

Quant au langage du garant de la marque, Narro a rassuré que « si vous êtes un acteur responsable et que vous prenez des mesures responsables, alors vous n’avez rien à craindre. … Le commissaire adjoint au travail devra toujours faire son travail et regarder à tous les garants éventuels pouvant être tenus responsables des créances salariales. Si vous êtes une marque et que votre nom apparaît, vous pouvez également suivre les étapes – vous pouvez créer une documentation dont vous ne devriez pas être responsable [as guarantor]. Il y a une procédure régulière là-bas », a-t-il déclaré.

D’autres sensibilités surgissent autour de considérer le projet de loi comme un « tueur d’emplois ». “Si [opponents] appelez cela un « tueur d’emplois » où des ouvriers du vêtement sont morts, faisant [personal protective equipment] pendant la pandémie – je pense juste que c’est honteux », a déclaré Narro.

Selon une étude récente sur les ratios de risque au travail de l’Université de Californie à San Francisco, « opérateur de machine à coudre » est l’un des emplois les plus meurtriers en cas de pandémie, se classant au septième rang derrière les travailleurs de la production et de la construction.

Et avec quelque 46 200 travailleurs employés dans l’industrie du vêtement basée en Californie, ce qui en fait le plus grand centre de fabrication de vêtements aux États-Unis, Narro pense qu’il est peu probable que la délocalisation des employeurs hors de l’État maintienne les marges – comme le prétendent les opposants – si le projet de loi est adopté.

Même ainsi, certaines marques à l’esprit durable avec des opérations basées en Californie ne se sont pas prononcées publiquement pour ou contre le projet de loi tout en conservant leur adhésion à des associations commerciales qui s’y sont farouchement opposées.

L’ironie est un point d’intérêt pour les partisans du projet de loi.

« Je trouve intéressant que nous entendions les associations et non les marques… Nous ne savons pas qui sont les marques dans les coulisses. s’efforcer [Manufacturing] est la seule entreprise qui est sortie publiquement [in opposition] de toutes ces associations », a déclaré Marissa Nuncio, directrice exécutive du Garment Worker Center, un parrain du projet de loi, lors d’un appel avec WWD.

« Ces associations reflètent-elles vraiment le pouls de l’industrie et le pouls de ce qui préoccupe vraiment les fabricants de vêtements dans l’industrie d’aujourd’hui ? » Le nonce a sondé, soulignant la montée de la durabilité dans la mode qui a également rendu le green-washing répandu.

Le nonce a déclaré que le virage de l’industrie vers la durabilité a créé “une clientèle qui se soucie des droits du travail”.

« Je ne pense pas que ce soit autant [trade associations] sont déconnectés », a ajouté Narro. « Il n’y a aucune chance qu’ils ignorent le système de rémunération à la pièce ou le vol de salaire dans cette industrie. Le problème est-il s’en soucier ? Est-ce qu’ils se soucient assez d’être responsables ? Est-ce qu’ils se soucient suffisamment de s’assurer que les travailleurs font ce qui leur est accordé par la loi ? »

Dans un appel plus humain, Narro pense que les voix des travailleurs et « des voix fortes de la communauté des affaires pour contrer la forte opposition de la Chambre de commerce », présenteront le cas le plus convaincant au gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui décidera du sort de le projet de loi en octobre.

Le projet de loi a été mis en suspens lors de la réunion de crédit de l’Assemblée de mercredi, tout comme la procédure pour les projets de loi ayant des impacts fiscaux importants, et sera publié le 26 août.