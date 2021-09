Les marques reviennent aux formats physiques pour les défilés féminins à Paris – WWD

PARIS – La Fashion Week de Paris se déroulera cet automne avec 92 marques au calendrier officiel, contre 88 la saison dernière, selon le calendrier préliminaire publié mardi soir par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Parmi ceux-ci, 71 organiseront des événements physiques, répartis en 37 défilés et 32 ​​présentations, selon l’instance dirigeante de la mode française. Akris et Olivier Theyskens n’avaient pas encore confirmé le format de leurs épreuves physiques.

Tous les affichages seront diffusés sur la plateforme numérique de la Fashion Week de Paris, dans la continuité des saisons phy-gital précédentes.

Toujours notoirement absents du calendrier de cette saison, Céline, Saint Laurent, Off-White, Alexander McQueen, Junya Watanabe, Comme des Garçons et Sacai, dont la créatrice Chitose Abe a conçu la collection printemps 2022 Jean Paul Gaultier en juillet dernier. Jil Sander rejoint également la liste des absents cette saison, tout comme Thom Browne, qui sera à New York.

Parmi les autres absents, citons Altuzarra, Each x Other, Mashama, Paco Rabanne, Jarel Zhang, Maison Mai, Ellery, Kristina Fidelskaya, Anton Belinskiy, Mazarine, Lecourt Mansion et Jitrois. Les nouvelles entrées de la saison dernière Takahiromiyashita The Soloist, Ujoh, Ninamounah, Lourdes et Wataru Tominaga sont également tombées en panne.

Le lauréat du prix LVMH, Kenneth Ize, ouvre la saison de neuf jours, tandis que la start-up de mode AZ Factory clôturera l’édition printemps 2022 de la Fashion Week de Paris avec une célébration en mémoire de son défunt créateur Alber Elbaz, comme indiqué précédemment.

Entre pour la première fois dans le calendrier, la maison de luxe chinoise Shang Xia.

Parmi les grandes marques de retour au calendrier figurent Balenciaga, Loewe et Maison Margiela ainsi que Valentino, qui s’est présenté à Milan la saison dernière, et Paul Smith, qui avait privilégié la patrie londonienne du créateur éponyme.

Rochas est également de retour pour les débuts de Charles de Vilmorin à la tête du label parisien légendaire, tout comme Olivier Theyskens.

Après s’être montrée hors programme la saison dernière, Ann Demeulemeester dévoilera la première sortie féminine après son rachat en 2020 par Antonioli.

Fidèle à des offres de plus en plus fluides, Raf Simons dirige la charge des marques habituellement dans le calendrier des vêtements pour hommes entrant dans le calendrier du prêt-à-porter féminin. Auparavant, il avait ajouté des looks féminins à sa ligne de vêtements pour hommes. Ludovic de Saint Sernin et Botter ont également migré au calendrier cette saison.

Leurs premières présentations au programme officiel sont le label sans genre basé à Shanghai Didu; Lecavalier du Canada, et les marques françaises Minuit et Alexandre Blanc, qui participaient auparavant au showroom Sphere de la FHCM.

La promotion de retour de septembre 2021 comprend Alexis Mabille, Lacoste, Ungaro, Victoria/Tomas, Agnès b. et Ester Manas.

Alors que l’augmentation des cas de variante Delta continue de préoccuper, les organisateurs ont indiqué qu’un laissez-passer sanitaire, qui montre une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif récent, sera obligatoire pour les spectateurs.

