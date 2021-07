Les marques rompent les liens avec Kris Wu à propos d’un comportement de prédateur présumé – WWD

#METOO EST-IL ARRIVÉ EN CHINE ? Plusieurs marques ont rompu les liens avec le meilleur chanteur-acteur sino-canadien Kris Wu alors que des affirmations controversées concernant sa vie personnelle sont apparues sur les réseaux sociaux chinois au cours du week-end.

Wu est l’un des visages les plus précieux en Chine, servant de visage à Louis Vuitton, Bulgari, Porsche, Lancôme, L’Oréal, Kans ainsi que Master Kong Ice Tea, Tuborg Brewery, fabricant de produits chimiques quotidiens Liby, fabricant d’appareils de cuisine Vatti, Tencent Video et le jeu vidéo populaire King of Glory de Tencent.

La marque de beauté basée à Shanghai Kans, détenue par le géant de la C-beauty Chicmax, a été la première à réagir et a annoncé dimanche soir avoir résilié le contrat de sponsoring de Wu sur Weibo.

Porsche, Master Kong Ice Tea, Vatti et King of Glory ont supprimé tous les messages Weibo mentionnant Wu d’ici dimanche. Louis Vuitton a temporairement caché tous ses messages sur Weibo mais les a rendus publics à nouveau sous peu. Son visage est toujours visible sur les comptes de réseaux sociaux chinois de Lancôme et Bulgari.

Wu, un ancien membre du groupe sud-coréen EXO, a été accusé pour la première fois d’infidélité et de comportement prédateur, notamment d’avoir utilisé diverses méthodes pour attirer des jeunes filles à des fins sexuelles, par sa prétendue petite amie Du Meizhu, une étudiante de 19 ans, le 8 juillet.

Elle a partagé des captures d’écran de conversations présumées entre Wu et des filles mineures sur Weibo et a affirmé qu’elle avait des problèmes de santé mentale et avait même eu des pensées suicidaires en raison de son infidélité et de la cyberintimidation de ses fans.

Du a également allégué que Wu avait utilisé un compte WeChat spécial pour contacter des filles mineures, en utilisant des excuses telles que le recrutement de nouveaux artistes et la sélection de rôles féminins pour des clips vidéo afin d’inciter les filles à jouer à des jeux à boire. Du a dit qu’elle n’était qu’une de ses nombreuses conquêtes.

Wu et son équipe ont catégoriquement nié toutes ses accusations et ont déclaré avoir déposé une plainte en diffamation contre Du le même jour.

Cependant, au cours du week-end, Du a révélé qu’elle n’avait pas reçu de convocation au tribunal. Au lieu de cela, l’équipe de Wu l’a contactée et lui a proposé de régler les accusations avec de l’argent. Elle a posté un historique de discussion d’elle négociant les détails du plan de règlement avec le représentant de Wu et une copie du contrat que son équipe lui a proposé de signer, qu’elle a prétendu être un piège.

Elle a ensuite partagé une vidéo d’elle recevant deux virements bancaires totalisant 500 000 renminbi de Wu Stacy Yu et Wu Yi Fan, qui semblait être le nom de la mère de Kri Wu et son nom en pinyin chinois.

Dans une interview avec la presse locale publiée dimanche, Du a déclaré qu’elle avait rendu à Wu l’argent du silence en plusieurs versements et qu’elle était prête à faire face à des poursuites judiciaires. Elle a également affirmé que plus de 30 femmes qui avaient partagé des expériences similaires avec Wu l’avaient contactée. Deux d’entre eux sont mineurs.

Dans son dernier article sur Weibo, qui a remporté 5,89 millions de likes et près de 300 000 commentaires, elle a déclaré : « M. Wu, je vous donne vingt-quatre heures pour préparer une conférence de presse, à tout le réseau de toute la société pour annoncer le retrait de l’industrie chinoise du divertissement… Envoyez des lettres d’excuses manuscrites à toutes les victimes et publiez-les sur votre compte Weibo pour 72 heures. Après cela, quittez la Chine immédiatement. Vous ne méritez pas d’être dans ce pays.

En rapport:

Prada met fin à son mandat d’ambassadeur de Zheng Shuang suite à un prétendu conflit d’enfants

Burberry fête la collaboration Kris Wu à Pékin

Gigi Hadid et Kris Wu ont bu un verre au défilé Louis Vuitton