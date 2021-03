Les marques se mobilisent pour collecter des fonds pour les organisations de l’AAPI – WWD

Les marques se mobilisent pour soutenir la communauté AAPI, en lançant des T-shirts à diffusion limitée afin de récolter des bénéfices pour les organisations nationales et locales.

Staple Pigeon de Jeff Staple s’est associé à New York Forever pour lancer un t-shirt en édition limitée, dont 100% des bénéfices ont été reversés à l’organisation à but non lucratif Welcome to Chinatown. Le t-shirt, au prix de 40 $, présente le logo «NY Forever» écrit en chinois dans une police jaune – un clin d’œil au Wu-Tang Clan, considéré comme le premier groupe de hip-hop new-yorkais à avoir embrassé l’Asie. culture.

De plus, Dim Mak, la marque de mode du DJ et producteur Steve Aoki, lance en précommande samedi une collection capsule de t-shirts Stop Asian Hate avec des œuvres d’art de l’artiste pop freestyle Pretty Done basée à Las Vegas, avec le produit de la capsule allant à Stop AAPI Hate, une coalition qui lutte contre la haine anti-asiatique pendant la pandémie COVID-19.

«Arrêtez la haine asiatique. Je suis un fier Américain d’origine asiatique et cela me brise le cœur d’être témoin des préjugés et de la violence dirigés contre la communauté AAPI », a déclaré Aoki. «Je ne peux m’empêcher de penser à ma famille, mes frères et sœurs qui vivent dans la peur pour leur sécurité. Je suis qui je suis aujourd’hui grâce aux courageux Américains d’origine asiatique qui ont fait tomber les barrières et ouvert la voie à des gens comme moi. Des gens comme mon père, Rocky Aoki, qui est devenu célèbre en tant que lutteur puis en tant que fondateur de Benihana. Des icônes comme Bruce Lee, philosophe, combattant et rebelle. Des femmes comme la militante des droits humains Yuri Kochiyama, qui s’est battue sans relâche pour l’autonomisation de tous aux côtés de Malcolm X reste l’une de mes plus grandes influences. Il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous concentrer sur ce qui nous rassemble au lieu de nous concentrer sur ce qui nous divise. Nous faisons tous partie de la même communauté. Répandons l’amour, pas la haine.

La mobilisation intervient quelques jours après la fusillade de masse du 16 mars à Atlanta qui a tué huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique. Le tireur, Robert Aaron Long, a été arrêté le 17 mars et a affirmé avoir commis les meurtres en raison de la tentation et d’une dépendance sexuelle.

Chinatown Market a également établi un partenariat avec le directeur du marketing et conseiller Eric Toda et GoFundMe pour sortir un t-shirt, avec tous les bénéfices des ventes allant au Fonds communautaire AAPI, et partagé sur Instagram un certain nombre d’organisations axées sur l’aide à la communauté américaine d’origine asiatique et la lutte contre les -Violence asiatique, y compris Gold House, #HateisaVirus, WashtheHate, #MakeNoiseToday, NextShark, #RacismIsAVirus et Laaunch.

Mais l’effort ne s’est pas bien passé avec tout le monde. Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser la marque de streetwear d’appropriation culturelle de son nom et ont fustigé la marque pour la réponse retardée à la violence contre la communauté asiatique.

En outre, la marque de smokewear Sundae School a produit quatre t-shirts avec 100% des recettes de sa campagne AAPI allant à quatre organisations choisies par le client, telles que les Américains d’origine asiatique Advancing Justice, Heart of Dinner, le Fonds de rétablissement de l’Asian Pacific Fund COVID-19 et le Forum national des femmes américaines d’Asie et du Pacifique.

La marque d’accessoires Haerfest a produit son t-shirt «Rien ne change si rien ne change», avec tous les profits de la première série de production soutenant Stop AAPI Hate. L’artiste Futura via Futura Laboratories et Haze a également produit des vêtements avec Ntwrk et GoFundMe pour le fonds communautaire AAPI de ce dernier.

Les créateurs de mode tels que Prabal Gurung, Jason Wu, Phillip Lim et Ji Oh font partie de ceux qui se sont exprimés sur la violence et la discrimination anti-asiatiques et ont parlé à WWD des actes de violence et de la demande de changement, le silence malheureux des entreprises du industries et le manque de couverture médiatique grand public. Carol Lim et Errolson Hugh se sont également exprimés, ainsi que Dao-Yi Chow, qui a parlé de la collaboration des communautés asiatiques et noires. Gurung, Lim et Eva Chen ont également soutenu l’initiative #StopAsianHate de GoFundMe.