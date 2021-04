Les marques se tournent vers des “ acteurs de personnages ”

Les acteurs de personnages sont souvent classés dans les films et ces stéréotypes sont renforcés par des publicités

Au cours des deux dernières semaines seulement, l’acteur Pankaj Tripathi est devenu le visage de quatre marques – Glucon-D, Abzorb, Nilon’s et Britannia Milk Bikis (variante 100% atta). Il n’est cependant pas le seul acteur de personnage recherché en tant qu’endosseur. Gajraj Rao, Boman Irani, Saurabh Shukla, et plus récemment Sonu Sood, sont maintenant la saveur de la saison en ce qui concerne les approbations de la marque. Certains de ces acteurs ont été plus récemment sous les yeux du public en raison de leur présence dans les émissions et les films OTT.

Gajraj Rao est récemment devenu le visage de Tata Pravesh, une marque de portes de Tata Steel. Saurabh Shukla, connu pour ses performances dans des films comme Lagey Raho Munna Bhai et Jolly LLB, a été le visage de Gas-O-Fast de Mankind Pharma, tandis que Boman Irani approuve des marques telles que GTPL Hathway, Eris Lifesciences et a été le visage de l’ITC. Savlon et AmbiPur de P&G dans le passé.

Le stratège de la marque Harish Bijoor qualifie des acteurs comme Tripathi, Rao, Irani et Shukla de «micro-stars». «Le lien que les micro-stars établissent avec les consommateurs est différent de celui que le public partage avec les méga stars. Les acteurs de la liste A sont distants tandis que les acteurs du personnage sont proximaux, ce qui permet aux consommateurs de s’identifier étroitement à eux.

C’est cette relatabilité que les marques souhaitent exploiter.

Le PDG de Zydus Wellness, Tarun Arora, déclare que Pankaj Tripathi convient parfaitement au Glucon-D car il s’agit d’un produit consommé par les masses. «De plus, il est un acteur qui est populaire parmi le public de la SEC-A qui regarde OTT et les consommateurs du cœur de l’hindi», dit-il.

Les acteurs de personnages sont souvent classés dans les films et ces stéréotypes sont renforcés par des publicités. Plus tôt cette année, dans la publicité pour Tata Pravesh, Rao a joué un consommateur naïf cherchant à acheter une porte. Le rôle qu’il a essayé dans la publicité était remarquablement proche du genre d’oncle indien simple d’esprit qu’il dépeint souvent dans les films.

Arjun Mukherjee, vice-président et directeur de la création exécutive, Wunderman Thompson, Kolkata, qui faisait partie de l’équipe créative qui a réalisé la publicité de Tata Pravesh, a déclaré: «Il y a toujours le danger de classer l’acteur, ce qui peut être un arrêt définitif pour toute marque . Par conséquent, il est important de connaître le corpus de travail de l’acteur et d’emprunter intelligemment au personnage à l’écran de l’acteur.

L’autre défi est que les acteurs de caractère n’ont pas tendance à avoir une reconnaissance pan-indienne. Mankind Pharma s’attaque à cela en ayant plusieurs endosseurs spécifiques à la région. «En plus de Shukla pour Gast-O-Fast, nous avons Biswanath Basu dans l’est de l’Inde et Brahmanandam dans le sud», déclare Joy Chatterjee, directeur général des ventes et du marketing chez Mankind Pharma. La société utilise des stars de la liste A telles que Ranveer Singh pour sa catégorie globale en vente libre et Kareena Kapoor Khan pour son kit de test de grossesse PregaNews.

Des acteurs comme Tripathi et Rao facturent environ 25 à 40 lakh par approbation et par an. Les marques à petit budget optent pour des acteurs comme ceux-ci en raison de leurs frais avantageux et de leur large attrait. Cependant, il n’est pas clair si les employer en tant qu’endosseurs plutôt que de les intégrer dans une campagne ajoute une valeur significative à la marque.

«La raison pour laquelle les marques recrutent des célébrités comme endosseurs est parce qu’elles sont des modèles et que le public souhaite imiter ces personnalités. Les personnages dont les rôles sont intéressants dans le contexte d’un film gagnent en sympathie et ne deviennent pas nécessairement des modèles qui peuvent être imités », déclare Sandeep Goyal, PDG et fondateur de Mogae Media.

Les analystes affirment également que le public a du mal à faire la différence entre un acteur jouant un rôle dans une publicité et un endosseur. C’est peut-être pourquoi Saregama Carvaan a utilisé Rao dans ses publicités en tant qu’acteur, et non en tant qu’endosseur. «Des acteurs comme ceux-ci sont habiles à jouer différents types de rôles et peuvent donc convenir dans des films publicitaires. Mais les marques ne peuvent pas dépendre uniquement de leurs fonds propres pour stimuler les ventes », déclare Goyal.

Les choix de marques disponibles pour ces acteurs sont en corrélation directe avec leurs rôles dans les films et les émissions. «Les micro-stars sont mieux associées aux marques qui ont un attrait de masse par opposition aux marques internationales ou haut de gamme. De plus, leur trajectoire de carrière immédiate a un impact important sur le capital de leur marque. Les célébrités de la liste A ont tendance à avoir plus de longévité en tant qu’endosseurs, par opposition aux acteurs de personnages », explique Bijoor.

Lire aussi: Star India conserve les droits de diffusion de la Pro Kabaddi League

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.