Les marques s’intéressent au médaillé olympique Mirabai Chanu

Des sources indiquent que Chanu est susceptible de proposer des frais d’approbation de Rs 1-1,25 crore par approbation maintenant.

La sportive Mirabai Chanu, qui a remporté une médaille d’argent pour l’Inde le premier jour des Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans l’épreuve d’haltérophilie féminine de 49 kg, semble avoir séduit pas mal de marques. L’athlète, originaire du Manipur, a remporté des médailles aux Championnats d’Asie, aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats du monde dans le passé, mais son exploit olympique actuel l’a transformée en une sensation du jour au lendemain.

Chanu approuve actuellement les vêtements Adidas et a fait quelques engagements numériques avec Mobil. Mais la valeur de sa marque devrait maintenant augmenter.

Parmi les premiers à tirer profit de son succès, il y a Domino’s, qui, sur un tweet, a promis à Chanu une “pizza gratuite à vie” après avoir mentionné dans une interview après la victoire qu’elle avait envie de pizza. Les dirigeants de l’entreprise ont même envoyé des pizzas à sa famille à la maison près d’Imphal pour célébrer sa victoire. Plusieurs autres marques l’ont félicitée, mais on ne sait pas lesquelles finiront par la réclamer pour des accords de parrainage.

“Nous avons reçu des demandes de marques dans des catégories telles que la santé et la nutrition des femmes, l’acier, les pneus, une compagnie d’assurance et même une marque de bijoux”, révèle Neerav Tomar, promoteur, IOS Sports & Entertainment, la société de gestion des talents qui gère le portefeuille de Chanu. Certaines de ces requêtes concernent des événements, des campagnes à court terme ou des engagements numériques, mais Tomar et son équipe, bien qu’ouverts à ceux-ci, font principalement campagne pour des accords à long terme.

“Bien que les engagements à court terme soient évidents et que nous les saluons, nous pensons qu’après avoir travaillé si dur et atteint des sommets pour l’Inde, elle mérite également des approbations à long terme”, ajoute Tomar. Il compte sur le fait que les Jeux asiatiques et les Jeux du Commonwealth approchent l’année prochaine, alors que les prochains Jeux olympiques auront lieu dans deux ans également (puisque cette édition a été retardée en raison de la pandémie). Ainsi, sa pertinence pourrait continuer à augmenter pour les marques, en fonction, bien sûr, de ses performances dans ces tournois.

Des sources indiquent que Chanu est susceptible de proposer des frais d’approbation de 1 à 1,25 crore par approbation maintenant, mais de manière réaliste, elle pourrait éventuellement s’installer à 50 lakh. En outre, ses honoraires peuvent également dépendre de l’autre Indien, le cas échéant, qui remporte les Jeux olympiques, ou même décroche une médaille d’or.

« À l’heure actuelle, les gens connaissent le nom de Mirabai, mais pas tellement son visage », note Manish Porwal, MD, Alchemist Marketing Solutions. “Donc, au départ, elle peut obtenir des rôles d’influence numérique ou des accords de parrainage à court terme, mais comme l’haltérophilie n’est pas un sport de spectateur en Inde, contrairement au cricket ou au tennis, il pourrait y avoir des obstacles à la création d’une forte valeur de marque.” Il souligne en outre que bien qu’il ait remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 2008 dans le passé lors d’une épreuve de carabine à air comprimé – un autre sport non réservé aux spectateurs – Abhinav Bindra n’a pas pu conserver son soutien longtemps.

Mais il y a des exceptions comme la boxeuse Mary Kom, qui a bien performé sur une période de temps et est donc bien connue. « Mary Kom a créé une carrière sur une période d’environ 10 ans », remarque Aviral Jain, MD, Duff & Phelps. « Elle est désormais en mesure de monétiser la valeur de sa marque. Alors qu’actuellement, les marques peuvent faire la queue pour profiter du battage médiatique autour de Mirabai, elle doit établir son héritage pour être considérée comme une star.

Une histoire comme celle de Chanu pourrait, au fil du temps, faire un biopic à Bollywood un jour, mais à moins qu’elle ne soit bien commercialisée et qu’elle livre dans son domaine de manière soutenue, elle pourrait finir par être un feu de paille, ajoute Porwal.

Historiquement, selon Sandeep Goyal, MD, Rediffusion, les vainqueurs des Jeux olympiques d’Inde n’ont pas fait de progrès significatifs dans le spectre de l’approbation de la marque, car la plupart de ces sports ne sont pas vus ou regardés assez souvent par le public. « Cela fait baisser la valeur de la marque », note-t-il. “Alors qu’à court terme, les” catégories de performances “comme les boissons énergisantes, les banques ou les applications de fitness peuvent courtiser Chanu, une réalisation bien méritée peut ne pas faire de quelqu’un une source d’autorité crédible.”

De plus, la dure réalité dicte que les sports visibles ou populaires comme le tennis ou le cricket ont tendance à créer les plus grands sponsors sportifs. Cela explique pourquoi la plupart des campagnes mettant en vedette d’autres gagnants sportifs comme PV Sindhu, doivent avoir son nom et des lauriers éclaboussés partout dans les publicités pour augmenter la reconnaissance. “Cela va à l’encontre de tout l’objectif de l’association, si l’on doit continuer à rappeler aux gens qui est votre parrain et ce qu’ils ont accompli”, ajoute Goyal. Cela dit, la qualité de l’emballage et de la commercialisation de Chanu aidera à déterminer la valeur de sa marque à long terme.

