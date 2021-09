Les marques sont impressionnantes, mais celles de José Abreu sont d’« extraterrestres »

in

Quand tu vois entrer dans la boite du batteur José Dariel Abreu, vous savez qu’une marque importante va faire. Cela a été le cas tout au long de la saison, et hier n’a pas fait exception au stade Kauffman, domicile des Royals.

Le cogneur cubain, cette année à chaque match établit des marques au sein de la franchise du Sox blancs et les joueurs cubains qui ont participé au Grandes ligues.

Depuis qu’il a été parmi les premiers coureurs à domicile pour le Los Sox blancs et le groupe restreint de Cubains, passant par des RBI à vie et réalisant leur sixième saison de 100 RBI ou plus, jusqu’à ce qu’ils aient l’espoir de rejoindre un groupe restreint de Pusher Leaders pendant trois saisons consécutives en MLB.

Mais je veux mentionner la marque que le natif de Cienfuegos a réalisé hier. José hier avec ses deux doubles du match est arrivé et a dépassé une autre marque ronde dans sa brillante carrière :501 bases supplémentaires!

Ne vous arrêtez pas maintenant, les garçons. pic.twitter.com/icKKh16Q0u – Chicago White Sox (@whitesox) 5 septembre 2021

Avec 501 succès extra-bases sur huit saisons dans le Grandes liguesAbreu s’est classé cinquième parmi les joueurs de la franchise qui ont dépassé ce nombre de coups sûrs supplémentaires. Commandé par le HOF Frank Thomas avec 906 coups sûrs supplémentaires.

Les joueurs de l’histoire de #LosWhiteSox avec 500 + XBH (coups de base supplémentaires) !! #Faites-le grand ▪️Frank Thomas… .906

▪️Paul Konerko… .846

▪️Luc Appling… .587

▪️Harold Baines… .585

▪️José Abreu… .501 Fin de la liste ! Attendez, #MVPito ; 259 2B, 16 3B, 226 HR ! CHEVAL! pic.twitter.com/zAyPd51aFa – Drian Bernal ⚾️ / 🇨🇺🇪🇨 (@Drianrogelio) 5 septembre 2021

Comme si cela ne suffisait pas, vendredi, il avait déjà arrondi une autre marque importante au sein de la franchise, avec 100 coups sûrs reçus dans sa carrière occupant la cinquième place sur la liste dirigée par sa compatriote Minnie Miñoso avec 145.

Carrière des White Sox frappée par les meneurs de terrain

Minnie Minoso, 145

Nellie Fox,… .. 125

Paul Konerko, .. 101

Sherm Lollar,… 101

José Abreu, …… 100 – Scott Merkin (@scottmerkin) 3 septembre 2021

Sans aucun doute, nous pouvons dire que José Dariel Abreu réalise un record personnel à chaque fois qu’il fait une présence au marbre !