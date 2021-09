Les masques Amazon KN95 fabriqués aux USA sont en stock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Parmi nos lecteurs, les masques Amazon KN95 sont plus populaires qu’autre chose depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les masques KN95 d’Amazon sont tout en haut de la liste, peut-être en partie parce qu’ils sont assez abordables par rapport à d’autres options comparables. Dernièrement, masques faciaux AccuMed KN95 noirs ont été super populaires. Ces masques sont des best-sellers depuis un certain temps maintenant, mais encore plus de personnes que d’habitude les ont commandés ces derniers temps grâce à une récente remise qui réduit les packs de 10 au prix le plus bas jamais enregistré. A noter également, ces deux masques sont disponibles en blanc et même en rose, en plus du noir.

Les masques N95 ont également été populaires auprès des lecteurs de . Deals, mais loin d’être aussi populaires que les masques KN95. La rareté et des prix beaucoup plus élevés sont tous deux des facteurs contributifs, mais beaucoup de nos lecteurs achètent toujours des masques comme ceux-ci Masques Kimberly-Clark N95 vendu directement par Amazon. Beaucoup de nos lecteurs nous ont dit qu’une des principales raisons pour lesquelles ils préfèrent les masques N95 comme ceux-ci est le fait qu’ils sont fabriqués aux États-Unis. Nos lecteurs nous ont également demandé à maintes reprises de recommander des masques KN95 fabriqués aux États-Unis, mais les bonnes options ont été très difficiles à trouver… jusqu’à présent.

C’est vrai, Amazon a enfin Masques KN95 fabriqués aux USA!

Ce masque Amazon KN95 est en stock maintenant

Masque facial Breatheze KN95 FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS Masque protecteur respiratoire contre les particules (10-Pack) Prix:$18.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masques Breathease KN95 ne sont pas seulement fabriqués aux États-Unis, en fait. Selon la page Amazon du fabricant, ils sont testés par un tiers pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus élevées.

Au-delà du simple fait qu’il s’agit de masques KN95 fabriqués aux États-Unis, ils présentent également une construction à 4 couches, ce que beaucoup de nos lecteurs recherchent dans un masque. De nombreuses options de masques KN95 sur Amazon ont moins de couches de matériau, mais ces masques ont une couche supplémentaire.

Ces nouveaux Masques Breathease KN95 il suffit de frapper Amazon et nous savons qu’ils vont rapidement devenir des options très populaires parmi nos lecteurs. En fait, ils pourraient devenir des best-sellers avant que vous ne le sachiez. Tant de gens nous ont envoyé un e-mail à la recherche de masques KN95 fabriqués aux États-Unis, et maintenant nous avons enfin une bonne option d’une entreprise réputée à recommander. En plus de cela, ce sont des masques KN95 à 4 couches très recherchés au lieu des masques à 3 couches que certaines autres sociétés vendent sur Amazon.

Certaines personnes disent qu’elles veulent des masques KN95 fabriqués aux États-Unis parce qu’elles préfèrent les boucles d’oreilles élastiques aux bandeaux élastiques, qui sont une exigence sur tous les masques N95. D’autres disent qu’ils recherchent des masques KN95 fabriqués aux États-Unis car ils sont moins chers que les masques N95. Quoi qu’il en soit, Masques Breathease KN95 sont une excellente option et ils ne coûtent que 1,29 $ chacun lorsque vous achetez un pack de 10 sur Amazon. Ce n’est pas beaucoup plus que le masques faciaux noirs AccuMed KN95 que nos lecteurs aiment tant.

Achetez ce masque sur Amazon qui est fabriqué aux États-Unis

Voici quelques informations supplémentaires de la liste de Breatheze sur Amazon :

BREATHE IN THE CLEAN – Ce masque facial en tissu non tissé fabriqué aux États-Unis filtre la poussière, le pollen, la fumée ou le smog. Ce masque KN95 n’est PAS un masque N95. Pour plus d’informations sur les masques KN95, veuillez consulter ce qui suit avant d’acheter : amazon.com/AboutKN95s CONÇU POUR PORTER TOUTE LA JOURNÉE – Vous n’aimez pas les masques rugueux sur votre visage ? Ce masque facial kn95 est équipé de boucles d’oreilles élastiques et d’un fil nasal réglable, ce qui vous permet de profiter d’un ajustement confortable. APPORTEZ-LE PARTOUT – Emportez ce masque facial jetable blanc chaque fois que vous vous dirigez vers l’extérieur. Il est commodément conçu pour se plier à plat, ce qui vous permet de le ranger dans votre sac ou votre compartiment de voiture. FIÈREMENT FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – Notre masque facial kn95 est 100 % d’origine et fabriqué aux États-Unis. Il est testé par un laboratoire tiers pour s’assurer qu’il répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

