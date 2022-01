Les masques chirurgicaux protègent-ils contre Omicron ? Quels sont les plus efficaces ?

01/06/2022 à 18:00 CET

L’explosion des infections par le variant Omicron Cela nous laisse en Espagne un certain nombre de points positifs jamais vus auparavant dans toute la pandémie.

Au cours des 14 derniers jours, selon le ministère de la Santé, plus d’un million de cas ont été signalés. Plus précisément, 1 061 627. La incidence, déclenché donc dans la dernière ligne droite de Noël : 2 258 cas pour 100 000 habitants.

Le lavage fréquent des mains, une distance de sécurité, la ventilation et l’utilisation d’un masque restent les mesures les plus efficaces – avec la vaccination contre le coronavirus – pour faire face à la sixième vague du coronavirus.

Ces dernières semaines, le Gouvernement a de nouveau instauré le port obligatoire du masque à l’extérieur quelle que soit la distance de sécurité.

Une règle avec des exceptions : il ne sera pas d’usage obligatoire dans la pratique du sport individuel, se promener dans des espaces naturels ou lorsque la distance d’un mètre et demi est maintenue avec des personnes qui ne cohabitent pas.

Ce changement de cap, six mois après la levée de cette imposition, est dû à l’augmentation incontrôlée des nouveaux cas en Espagne.

Cependant, les premières études suggèrent que les cas sont moins graves, bien que Ómicron soit déjà devenu le virus à propagation la plus rapide de l’histoire. Il a conquis le monde en un mois seulement.

Le masque chirurgical me protège-t-il contre Omicron ?

Le ministère de la Santé, de la Consommation et de la Prévoyance sociale recommande à la population générale l’utilisation de masques chirurgicaux.

« C’est un produit sanitaire qui, principalement, limite le débit de gouttelettes respiratoires, empêchant ainsi la transmission du virus à d’autres personnes », expliquent-ils depuis le département.

Bien entendu, l’utilisation d’un masque chirurgical vous protège si vous l’utilisez correctement et ajoutez également des mesures préventives telles que couvrir la bouche/le nez, éviter de toucher les yeux, le nez ou la noca et l’utilisation de mouchoirs jetables.

Cependant, il est conseillé aux personnes en bonne santé d’utiliser de préférence des masques hygiéniques, réutilisables ou non, et les personnes positives symptomatiques ou asymptomatiques se tournent vers des masques chirurgicaux. Tous deux ont le même objectif : éviter la transmission d’agents infectieux.

« Est-ce ainsi conçu pour filtrer l’air expiré et protéger votre entourage& rdquor ;. Cela signifie que la personne portant un masque chirurgical ou hygiénique protégera les autres en empêchant la dispersion des gouttelettes.

Les gouttelettes sont des particules de plus de 300 microns qui sont expulsées lorsque vous éternuez, toussez ou parlez simplement. Le danger est qu’ils entrent en contact avec les yeux, la bouche ou le nez d’autres personnes. Dans ces cas, une contagion par COVID-19 se produirait.

Ainsi, l’utilisation de masque chirurgical ou d’hygiène Il ne vous protège que si l’autre personne avec qui vous interagissez est également correctement protégée. Si vous n’avez pas ce type de protection, vous êtes exposé au virus SARS-CoV-2.

Que ce soit un modèle ou un autre, ils ne doivent pas être utilisés plus de 4 heures et doivent être jetés s’ils deviennent humides ou se détériorent.

Alors vaut-il mieux utiliser des masques FFP2 ou FFP3 ?

Les masques FFP2 ou FFP3 sont des Equipements de Protection Individuelle (EPI), comme l’explique le Ministère de la Santé, et « sont fondamentalement recommandés à l’usage des professionnels pour créer une barrière entre un risque potentiel et l’utilisateur & rdquor ;.

Cependant, « ils peuvent également être recommandés pour les groupes vulnérables en raison d’indications médicales & rdquor ;.

Le but de ce type de masque est de filtrer l’air inhalé, empêchant l’entrée de particules polluantes dans notre corps.

La durée est égale à celles chirurgicales ou hygiéniques, quatre heures, et étant nécessaire de les remplacer en cas d’humidité ou de détérioration due à l’usage.

FFP2 et FFP3 protègent non seulement contre le coronavirus, ils servent également à vous protéger de l’exposition au SARS-CoV-2. C’est la principale différence avec les masques chirurgicaux et hygiéniques.

Dans les pays voisins, comme l’Italie ou l’Autriche, l’utilisation du masque FFP2, considéré comme l’un des plus protecteurs des aérosols Covid-19, il est obligatoire d’entrer dans les transports en commun ou à des établissements tels que des supermarchés ou des théâtres.

Du cabinet dirigé par Carolina Darias, il est précisé que « pour la protection contre le COVID-19, l’utilisation de masques EPI FFP2 & rdquor; est recommandée.

Ceux qui ont un fil pour mieux s’adapter à notre visage et, surtout, au nez, sont particulièrement indiqués pour affronter le Covid-19.