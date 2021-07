Les masques concernent le «contrôle social» se rend compte qu’un conservateur de premier plan, enfin… Vir .

par James Delingpole, Breitbart :

Graham Brady, président du comité conservateur 1922 des députés d’arrière-ban, a écrit un article tranchant attaquant les politiques draconiennes et excessives du gouvernement Johnson en matière de coronavirus.

L’article est intitulé: “Je crois que le véritable objectif des masques est le contrôle social – il est temps de baisser le cadran de la peur.”

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Brady écrit dans le Mail on Sunday :

De nombreux politiciens et conseillers admettront en privé que le changement de politique obligeant les gens à porter des masques ne concernait pas vraiment la propagation de l’infection mais l’effet psychologique qu’ils auraient. Ce véritable objectif est le contrôle social – pour fournir un rappel constant pour maintenir la distance avec les autres. Maintenir un état d’anxiété qui rend les gens plus susceptibles de se conformer aux restrictions qui pourraient autrement être résistées ou oubliées.

Et:

C’est exactement la même approche que celle que les experts comportementaux du gouvernement du groupe consultatif au son sinistre connu sous le nom de SPI-B – le Groupe scientifique indépendant d’analyse de la pandémie sur les comportements – ont admis utiliser. “Le niveau perçu de menace personnelle doit être augmenté parmi ceux qui sont complaisants, en utilisant des messages émotionnels percutants”, a déclaré le document SPI-B du 22 mars 2020. Ce sera l’une des questions les plus importantes lorsque l’enquête sur la gestion de la pandémie commencera : jusqu’où peut-il être juste pour l’État d’utiliser la peur pour manipuler la population d’un pays démocratique libre ?

Alors que tout cela est parfaitement vrai, vous devez vous demander : où a été Graham Brady ces 16 derniers mois ? Et où, d’ailleurs, était le journal qui a publié cette « vue provocatrice » (comme il l’affiche), le Mail On Sunday ?

Brady est censé être le chef des députés d’arrière-ban qui demandent des comptes au gouvernement. Il aurait pu être le leader intrépide et fondé sur des principes de la résistance aux mesures les plus draconiennes, illibérales et destructrices jamais infligées par un gouvernement britannique à son peuple.

Au lieu de cela, alors qu’il a fait quelques bruits déconcertants ici et là et a voté contre le gouvernement à une fréquence raisonnable, ce qu’il n’a pas fait (presque aucun député ne l’a fait) est clairement énoncé dès le début et tout au long de ce qui est fait au Le Royaume-Uni est totalitaire, mauvais et mauvais.

Brady et son équipe Brexiteer étaient autrefois surnommés de manière risible les Spartiates. Ce que les événements des 16 derniers mois nous ont montré, c’est que Xerxès Ier, s’il avait déjà rencontré ces milksops au combat, les aurait mangés sur des toasts pour le petit-déjeuner. Steve Baker MP, le plus glissant du peloton, aurait probablement joué le rôle d’Ephialtes et les aurait trahis en révélant le chemin emprunté par les Perses pour déborder les 300.

« Checkpoint Society » : Boris fait pression sur les sites pour qu’ils adoptent des passeports vaccinaux dans le cadre de la « responsabilité sociale » https://t.co/3lVQkfP7uy – Breitbart Londres (@BreitbartLondon) 13 juillet 2021

Nous pouvons tous être d’accord avec chaque mot de l’article de Brady, qui aurait pu également s’intituler « Pape trouvé au Vatican » ou « Les ours défèquent dans les forêts ».

Mais je sens toujours un rat, d’autant plus que le journal qui l’a publié se trouve également être l’organe le plus pipi au lit, fanatique de Covid et sur les messages de tout ce qui était autrefois Fleet Street.

Les wankerati changent le récit. Les masques ne sont plus bons, m’kay, ont-ils décidé, car le public s’est montré chat suffisamment effrayé et malléable. Alors maintenant, nous passons à la prochaine étape de l’opération : piquez tout le monde maintenant ; et bouc émissaire et marginaliser et vilipender quiconque ne veut pas prendre l’un de ces nouveaux clichés.

Lire la suite @ Breitbart.com