Les masques COVID glisse | Ligne électrique

Alors, quelle est la vraie histoire avec Southwest Airlines qui a annulé plus de 2 000 vols ces derniers jours ? La compagnie aérienne a déclaré que c’était lié à la météo et au contrôle du trafic aérien, mais d’une manière ou d’une autre, ces conditions ne semblaient pas beaucoup affecter les autres compagnies aériennes, et en tout cas, il n’y avait pas beaucoup de temps à proprement parler dans le sud-est où la plupart des annulations ont eu lieu.

Le syndicat de Southwest s’est empressé de nier qu’il y avait eu un quelconque ralentissement dans le cadre de négociations contractuelles difficiles, mais le véritable casse-tête ici est l’incuriosité des médias à découvrir la vraie histoire, quelle qu’elle soit. En fait, je ne suis pas du tout curieux : les médias couvrent la ligne du parti de l’administration Biden sur COVID.

La rumeur répandue veut que les pilotes et les équipages du Sud-Ouest, ainsi que certains contrôleurs aériens, refusent de travailler pour protester contre les mandats de vaccination. Et pas étonnant que les médias ne veuillent pas en parler. La ligne du parti médiatique est que seuls les rubes Trump mal éduqués sont contre les jabs obligatoires, pas les pilotes de ligne et le personnel fédéral de la circulation aérienne.

Ajoutez à cela les énormes sauvegardes de l’expédition dans les ports américains en ce moment, avec les dockers qui résistent aux heures supplémentaires, aux quarts de travail supplémentaires ou aux week-ends de travail (sans parler des pénuries de chauffeurs de camion). Posez-vous maintenant cette question : lorsque COVID a frappé, les critiques de Trump ont exigé qu’il invoque la Defense Production Act pour que l’industrie se mette en marche pour produire des masques, des ventilateurs et d’autres choses jugées nécessaires pour faire face à la pandémie. Pourquoi Biden n’invoque-t-il pas la Defense Production Act, ou d’autres pouvoirs exécutifs, pour aider à atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement auxquels l’industrie est confrontée ? Pour la même raison, le gouverneur Gavin Newsom exigera que tous les écoliers soient vaccinés, mais pas les enseignants. Les démocrates ne supportent pas de contrarier leurs patrons syndicaux.

Et c’est un fait qui ne peut pas être couvert par un masque, mais qui ne sera pas non plus couvert par les médias.

