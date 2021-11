Les masques DOIVENT être portés dans les magasins et dans les transports publics pour aider à lutter contre la nouvelle variante de Covid | Politique | Nouvelles

Boris a fait une annonce sur de nouvelles restrictions (Image: GETTY)

Une série de restrictions ont été apportées en raison de la menace de la variante.

Parallèlement à la répression des masques, tous les arrivants au Royaume-Uni, qu’ils soient ou non entièrement vaccinés, devront passer un test PCR et, s’ils sont positifs, s’isoler jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif.

Annonçant le nouveau niveau de restrictions, M. Johnson a déclaré: « Je tiens à souligner que nous n’allons pas empêcher les gens de voyager. »

De plus, tous les contacts de cas suspects d’Omicron doivent s’auto-isoler pendant 10 jours, quel que soit leur statut vaccinal.

Mais le Premier ministre a déclaré qu’il restait « confiant » que Noël sera « considérablement meilleur » que l’année dernière, lorsque des restrictions strictes de distanciation sociale ont été imposées à court terme.

En Angleterre, l’hospitalité ne sera pas affectée par les mesures. D’autres aspects du plan B n’ont pas été invoqués, notamment les passeports vaccinaux et les directives pour travailler à domicile dans la mesure du possible.

Le mandat du masque arrivera à partir de cette semaine, selon un communiqué du 10 Downing Street.

Lors d’une conférence de presse organisée à la hâte, M. Johnson a averti que la variante Omicron pourrait réduire l’efficacité des vaccins actuels alors qu’il annonçait un renforcement des règles de l’Angleterre.

Pour tenter de ralentir la propagation, le Premier ministre a annoncé que ces mesures « temporaires et de précaution » seront revues dans trois semaines.

Les autorités intensifieront également la campagne de rappel des vaccins.

M. Johnson a déclaré: « Nous continuons d’être en position de force, en grande partie grâce à la rapidité du déploiement du vaccin. »

Mais il a poursuivi: «Nous devons prendre des mesures ciblées et proportionnées maintenant par mesure de précaution pendant que nous en apprenons plus.

« Premièrement, nous devons ralentir l’ensemencement de la variante dans ce pays. Nous devons gagner du temps pour que nos scientifiques comprennent exactement à quoi nous avons affaire, et pour que nous puissions faire vacciner plus de personnes, et surtout faire en sorte que plus de personnes soient stimulées. »

Tous les arrivants au Royaume-Uni subiront un test PCR le deuxième jour et, s’ils sont positifs, s’auto-isoleront jusqu’à ce qu’ils aient un résultat négatif.

M. Johnson a expliqué : « Nous devons ralentir la propagation de cette variante ici au Royaume-Uni, car les mesures à la frontière ne peuvent que minimiser et retarder l’arrivée d’une nouvelle variante plutôt que de l’arrêter complètement.

«Nous exigerons que tous les contacts de ceux dont le test est positif avec un cas suspect d’Omicron s’auto-isolent pendant 10 jours, quel que soit votre statut vaccinal.

« Nous irons également plus loin en vous demandant à tous de contribuer à contenir la propagation de cette variante en durcissant les règles sur les couvre-visages dans les magasins et dans les transports en commun. »

La garantie la plus importante reste les vaccinations et les rappels, a-t-il déclaré.

« Nous devons renforcer nos protections contre cette nouvelle variante.

« Nous ne savons pas encore exactement à quel point nos vaccins seront efficaces contre Omicron, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu’ils fourniront au moins une certaine protection.

« Si vous êtes boosté, votre réponse sera probablement plus forte, il est donc plus vital que jamais que les gens reçoivent leurs jabs et que nous mettions ces boosters dans les armes le plus rapidement possible.

« A partir d’aujourd’hui, nous allons booster la campagne de rappel. Nous prévoyons déjà de faire six millions de jabs rien qu’en Angleterre au cours des trois prochaines semaines et maintenant nous cherchons à aller plus loin.

Boris Johnson (Image: Images PA)

Le Comité mixte de la vaccination et de la vaccination devra décider s’il faut étendre le vaccin de rappel aux adultes de 18 ans et si une deuxième dose doit être offerte aux enfants âgés de 12 à 15 ans qui ont reçu une première dose.

Il envisage également de raccourcir le délai entre le deuxième jab et le rappel de six mois à cinq mois.

Interrogé sur la perspective des festivités de cette année, M. Johnson a déclaré : « Nous continuons d’être en position de force, en grande partie grâce à la rapidité du déploiement du vaccin et à un autre déploiement de rappel.

« Je pense que je vais m’en tenir à la formule que j’ai utilisée auparavant, c’est-à-dire que je suis assez confiant pour être absolument convaincu que ce Noël sera considérablement meilleur que Noël dernier. »

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré qu’il était « inévitable » que la variante Omicron se propage à travers le monde et s’il est clair qu’elle est hautement transmissible, on ne sait pas encore à quel point le vaccin sera efficace comme protection contre elle.

Mais il a déclaré que ceux qui sont vaccinés ou reçoivent le vaccin de rappel seront moins susceptibles de tomber gravement malades.

Il a ajouté : « Si je peux faire un plaidoyer de Noël, ce serait que lorsque les gens lèvent leur verre ce Noël, ils le font aux scientifiques extraordinaires qui produisent les vaccins, les diagnostics, les médicaments qui permettront ce Noël, si possible, être dans un endroit très différent de ce qu’il aurait été sans eux.

Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, a déclaré qu’il était impossible de dire si davantage de restrictions seront nécessaires.

Mais il a ajouté : « Je pense que nous obtiendrons plus d’informations sur la transmissibilité, nous obtiendrons plus d’informations sur la capacité des vaccins à protéger contre le virus, mais cela va prendre un peu de temps. Si c’est très transmissible, c’est clairement un problème majeur auquel nous devons faire face.

« Mais ce n’est pas ce que nous savons pour le moment – nous devons obtenir cette information. »

Il a ajouté que les fabricants de vaccins cherchaient déjà à les rendre plus efficaces contre les variantes émergentes, et qu’un jab conçu pour cibler spécifiquement la variante Omicron pourrait être créé dans « environ 100 jours ».

Il y a eu 39 567 nouveaux cas et 131 décès enregistrés hier, contre 40 941 cas et 150 décès il y a une semaine.

Les mesures sont intervenues alors que la UK Health Security Agency a rapporté hier qu’une personne à Brentwood, Essex, et une à Nottingham ont été testées positives pour la variante Omicron.

Leurs cas étaient liés et avaient impliqué un voyage en Afrique du Sud, où la souche a été identifiée pour la première fois.

Les individus et leurs ménages ont reçu l’ordre de s’isoler et la recherche des contacts est en cours.

L’UKHSA a également ajouté le Malawi, le Mozambique, la Zambie et l’Angola à la liste rouge des pays imposant des mesures de quarantaine et de test aux arrivées à partir de 4 heures du matin ce matin.

Les quatre rejoignent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, Eswatini, le Zimbabwe et la Namibie ajoutés à la liste rouge vendredi.

Hier, l’Allemagne et la République tchèque ont confirmé des cas suspects tandis que 61 passagers sur 600 qui sont arrivés à Amsterdam sur deux vols en provenance d’Afrique du Sud vendredi ont été testés positifs pour Covid, ont annoncé les autorités néerlandaises.

D’autres tests sont en cours pour déterminer si les cas sont Omicron.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: «C’est un rappel brutal que nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie. Se faire vacciner n’a jamais été aussi important – veuillez vous présenter pour votre premier vaccin si vous ne l’avez pas déjà fait et, si vous êtes éligible, réservez votre rappel dès que possible.

L’Espagne a annoncé hier soir que seuls les touristes britanniques qui peuvent prouver qu’ils sont complètement vaccinés seront autorisés à entrer à partir de mercredi. Les touristes ne peuvent plus utiliser un résultat de test PCR négatif pris jusqu’à 72 heures avant l’arrivée comme preuve. Mais les restrictions de voyage plus strictes ne s’appliquent pas aux ressortissants britanniques qui résident en Espagne.