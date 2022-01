Bonjour et bienvenue sur Fox News First. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée…

Les masques en tissu peuvent ne pas offrir une protection suffisante contre les surtensions d’omicron, selon un rapport

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, les masques en tissu monocouche peuvent ne pas offrir une protection adéquate contre la variante très infectieuse de l’omicron du COVID-19.

De nombreux experts en maladies infectieuses ont noté que les gens préfèrent les masques en tissu car ils sont plus confortables et à la mode à porter, mais ces masques ne peuvent bloquer que les plus grosses gouttelettes de COVID-19, pas les aérosols ou les particules plus petites qui peuvent également transporter le virus.

La clinique Mayo exige désormais que tous les patients et visiteurs portent des masques chirurgicaux, des masques N95 ou KN95, donc si quelqu’un porte un masque ou un bandana en tissu fait maison à une seule couche, il recevra un masque de qualité médicale à porter dessus, le rapport dit.

Les masques chirurgicaux bloquent le virus COVID-19 grâce à ses caractéristiques de charge électrostatique en polypropylène, tandis que les masques N95 ont un maillage de fibres plus serré que les masques chirurgicaux ou en tissu avec également des caractéristiques de charge électrostatique, ce qui permet au masque d’être plus efficace pour bloquer les particules inhalées et exhalées.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cependant, recommandent toujours les masques N95 uniquement pour les travailleurs de la santé, conseillant aux gens de porter à la place des masques en tissu qui ont deux (ou plus) couches de tissu qui couvrent complètement le visage et la bouche, en forme « bien ajusté » contre les côtés du visage (sans aucun espace) qui a également un fil de nez pour empêcher l’air de s’échapper du haut du masque.

Mais le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré: « Si tout le monde ne porte qu’un masque en tissu ou juste un masque chirurgical, cela ne fera aucune différence » contre la variante omicron.

« Si vous ne voulez vraiment pas d’exposition, vous devez porter le bon type de masque », a ajouté Gandhi. CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TOP STORY.

Dans d’autres développements

– Le secrétaire à la Défense de Biden, Lloyd Austin, est testé positif au COVID-19

– La représentante Alexandria Ocasio-Cortez filmée sans masque dans un bar bondé de Floride

– Des milliers de personnes protestent contre les mesures de verrouillage strictes à Amsterdam malgré l’interdiction du gouvernement local

– La première dame du New Jersey est testée positive pour COVID-19 après un voyage au Costa Rica

– Fauci taquine une nouvelle recommandation de test malgré les pénuries

Biden marche sur des œufs alors que l’approbation coule, l’extrême gauche perd confiance

Plusieurs stratèges démocrates pensent qu’un progressiste tentera d’entrer dans la course primaire de 2024 en tant que challenger du président Biden.

« Y aura-t-il un challenger progressiste ? Oui », a déclaré Jeff Weaver, ancien directeur de campagne présidentielle du sénateur Bernie Sanders.

Certains pensent que Nina Turner ou l’ancienne candidate à la présidentielle de 2020 Marianne Williamson pourraient défier le président Biden.

« Il est profondément impopulaire. Il est vieux comme merde. Il a été largement inefficace à moins que nous ne comptions les juges ou quel que soit le tableau de bord du baseball que nous utilisons. Et je pense qu’il sera probablement démoli à mi-parcours « , Corbin Trent, ancien directeur des communications de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, D-NY, et co-fondateur de No Excuses PAC a déclaré à propos de Biden.

Alors que les progressistes critiquent de plus en plus le président Biden, des problèmes tels que Build Back Better au changement climatique, certains sont sceptiques quant au succès de tout principal challenger.

« Je pense que lorsque vous regardez l’AOC et les Bernies, ils sont vraiment déçus que l’accord ait été conclu à la fin de cette année. Je pense qu’ils ont l’impression qu’il est à guichets fermés. Je pense qu’ils ont été vraiment déçus par tout compromis qui il a fait », a déclaré Lee Carter, un sondeur républicain. « Ils sont prêts à lui sauter dessus. CLIQUEZ ICI POUR EN LIRE PLUS.

Dans d’autres développements

– Biden et Harris visiteront le Capitole à l’occasion de l’anniversaire des émeutes du 6 janvier

– Le représentant Malliotakis critique Biden pour s’être concentré sur les mandats COVID, pas sur les traitements

– Gouverneur de l’Arkansas sur la gestion du COVID-19: Biden devrait donner plus de flexibilité aux États

– La présidence de Biden offre une opportunité à Poutine en Ukraine : Jack Keane

Les autorités n’excluent pas un incendie criminel dans un incendie de forêt au Colorado

Les autorités du comté de Boulder, dans le Colorado, n’ont pas exclu l’incendie criminel comme cause possible de l’incendie de forêt qui a détruit des milliers d’acres et des centaines de maisons.

La police a déclaré à Fox 31 Denver qu’elle enquêtait sur toutes les causes possibles de l’incendie de la semaine dernière, affirmant que si un incendie criminel ou une négligence humaine étaient à blâmer, les personnes responsables seraient tenues pour responsables.

Un total de 991 structures ont été détruites par l’incendie à travers Superior, Louisville, et le comté de Boulder, Colorado, non constitué en société, selon un rapport préliminaire publié samedi par le bureau du shérif du comté de Boulder. 127 autres structures ont été endommagées par l’incendie, qui couvrait plus de 6 000 acres, car des vents historiquement forts ont contribué à alimenter et à propager l’incendie dévastateur.

Bien que l’incendie ait été le plus destructeur de l’histoire de l’État, aucun décès n’a été signalé à la suite de la catastrophe samedi, bien que les autorités aient déclaré que trois personnes étaient toujours portées disparues.

Des députés du bureau du shérif du comté de Boulder ont exécuté samedi un mandat de perquisition dans une propriété pour déterminer si l’incendie avait pu être déclenché par des humains.

« Nous enquêtons activement sur un certain nombre de conseils qui nous sont parvenus hier et hier soir de la part de la communauté », a déclaré le shérif Joe Pelle à NBC 9 samedi. « L’un de ces conseils nous a permis d’exécuter un mandat de perquisition sur une propriété. » CLIQUEZ ICI POUR EN LIRE PLUS.

Dans d’autres développements

– Feu de forêt au Colorado : 3 personnes portées disparues ; cause toujours en cours d’investigation

– Le propriétaire qui a tout perdu dans l’incendie du Colorado dit que la foi est plus importante que les biens

– Près de 2 douzaines de personnes qui ont sonné au nouvel an bloquées dans le tramway glacé du Nouveau-Mexique sont secourues

– UC Boulder commencera le semestre de printemps avec des cours à distance au milieu d’un incendie, préoccupations liées au COVID-19

– Incendies au Colorado : l’entraîneur des Buffaloes, Mark Smith, révèle que sa famille a perdu « tous ses biens matériels

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À LIRE AUJOURD’HUI :

– Le Jerusalem Post piraté à l’occasion de l’anniversaire de la frappe du drone Soleimani

– Un frère du Colorado, victime d’un accident, dénonce le gouverneur « humain méprisable » pour avoir commué sa peine

– Antonio Brown fait ses adieux à Tampa Bay après un départ bizarre de l’équipe au milieu du match

– Cinq adolescentes récupérées et 30 délinquants sexuels arrêtés lors de l’opération des maréchaux de la Nouvelle-Orléans

– À quoi ressemblait la vie il y a 50 ans en Amérique, par rapport à maintenant en 2022

– Le nouveau maire de New York, Eric Adams, se fait déjà arnaquer sous le nom de « De Blasio 2.0 »

LES DERNIÈRES DE FOX BUSINESS :

– NASCAR revient sur l’approbation du parrainage « Let’s Go Brandon », a déclaré le porte-parole de Brandon Brown

– L’effondrement d’Antonio Brown pourrait lui coûter plus qu’une place chez les Bucs

– Le poulet cher met les cuisses sur les menus des restaurants

– Le Royaume-Uni élabore des plans d’urgence omicron pour les hôpitaux et les écoles

– La France exige des masques pour les 6 ans

– Le cauchemar des voyages vient de s’aggraver en raison des pénuries de personnel COVID, de la météo

QUELQUES MOTS DE FIN

Fox News’ Trey Gowdy dimanche soir, nous avons discuté de l’importance de l’introspection et de l’auto-analyse à une époque de dénonciation et de déviation du blâme.

« Alors que nous terminons une année et que nous nous dirigeons vers une autre, je pense que c’est le bon moment pour faire deux choses », a déclaré Gowdy sur « Dimanche soir en Amérique » « Premièrement, soyez reconnaissants que nous ayons une autre année. Soyez reconnaissants pour le cadeau de la vie, car beaucoup autour de nous ont subi des pertes. Et deuxièmement, utilisez ce cadeau pour vous engager dans le dur travail d’introspection et d’auto-évaluation. »

« Les meilleurs pays, les meilleures communautés, et les meilleures personnes recherchent en elles-mêmes des domaines de croissance potentielle », a ajouté l’hôte.

Pas encore inscrit à Fox News First ? Cliquez ici pour découvrir ce qui vous manque.

La page Go Watch de Fox News est désormais disponible, offrant aux visiteurs des options de fournisseur de télévision payante dans leur région, diffusant Fox News Channel et Fox Business Network.

Fox News First a été compilé par David Aaro de Fox News. Merci de nous avoir fait votre premier choix le matin ! Nous vous verrons dans votre boîte de réception mardi à la première heure.