Les masques en tissu peuvent ne pas protéger contre l’omicron, selon un rapport

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, les masques en tissu monocouche peuvent ne pas offrir une protection adéquate contre la variante très infectieuse de l’omicron du COVID-19.

De nombreux experts en maladies infectieuses ont noté que les gens préfèrent les masques en tissu car ils sont plus confortables et à la mode à porter, mais ces masques ne peuvent bloquer que les plus grosses gouttelettes de COVID-19, pas les aérosols ou les particules plus petites qui peuvent également transporter le virus.

La clinique Mayo exige désormais que tous les patients et visiteurs portent des masques chirurgicaux, des masques N95 ou KN95, donc si quelqu’un porte un masque ou un bandana en tissu fait maison à une seule couche, il recevra un masque de qualité médicale à porter dessus, rapport dit.

Les masques chirurgicaux bloquent le virus COVID-19 grâce à ses caractéristiques de charge électrostatique en polypropylène, tandis que les masques N95 ont un maillage de fibres plus serré que les masques chirurgicaux ou en tissu avec également des caractéristiques de charge électrostatique, ce qui permet au masque d’être plus efficace pour bloquer les particules inhalées et exhalées.

Les Centers of Disease Control and Prevention (CDC), cependant, recommandent toujours les masques N95 uniquement pour les travailleurs de la santé, conseillant aux gens de porter à la place des masques en tissu qui ont deux (ou plus) couches de tissu qui couvrent complètement le visage et la bouche, ajustement « bien ajusté » contre les côtés du visage (sans aucun espace) qui a également un fil de nez pour empêcher l’air de s’échapper du haut du masque.

Mais le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré: « Si tout le monde ne porte qu’un masque en tissu ou juste un masque chirurgical, cela ne fera aucune différence » contre la variante omicron.

« Si vous ne voulez vraiment pas d’exposition, vous devez porter le bon type de masque. »

Un masque filtre à air N95. (iStock)

Gandhi recommande les masques N95, les masques KN95, KF94 et FFP2 (dont seuls les masques N95 sont certifiés aux États-Unis), mais si ceux-ci ne sont pas disponibles, recommande un double masquage avec un masque en tissu multicouche sur un masque chirurgical, mais d’autres experts disent des masques chirurgicaux peuvent offrir une protection, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour savoir s’ils protégeront contre la variante très contagieuse de l’omicron.

« Mieux vaut n’importe quel masque que pas de masque. Mais les masques en tissu, puis les masques chirurgicaux ne sont pas aussi bons que les masques de calibre N95 », a déclaré le Dr Ranu Dhillon, médecin au Brigham and Women’s Hospital.

Cliquez ici pour le guide du CDC sur les masques concernant COVID-19.