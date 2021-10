Les masques et respirateurs N95 sont en vente et de retour en stock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’année dernière, les masques et respirateurs N95 en vente en ligne étaient plus difficiles à trouver en stock que tout autre élément essentiel en cas de pandémie. Bien sûr, la raison n’était pas exactement un mystère. Tant de gens voulaient une protection de qualité hospitalière contre le nouveau coronavirus. Les ventes de ces masques faciaux N95 hautement souhaitables ont cependant été restreintes, et à juste titre. Les médecins, les hôpitaux et les premiers intervenants en avaient un besoin beaucoup plus urgent.

Aujourd’hui, cependant, l’offre de masques N95 n’est pas aussi limitée que l’année dernière.

Cela signifie qu’il existe maintenant d’excellentes options disponibles pour les masques N95 à vendre en ligne à acheter. Et il se trouve que l’un des préférés de nos lecteurs est en vente en ce moment. Et c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL N95 Pouch Respirator (53358), NIOSH-Approved, Made in USA, Regul… Prix catalogue : 57,90 $ Prix : 41,99 $ Vous économisez : 15,91 $ (27%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Qu’est-ce qu’un masque N95 ?

Source de l’image : Jiri Hera/Adobe

Un masque N95 signifie qu’il est nécessaire de filtrer de l’air au moins 95% des particules de 0,3 micron. Cette taille de particule comprend des gouttelettes et d’autres particules dangereuses plus petites dans l’air. À titre de référence, 0,3 micron correspond à environ 1/100e de la taille d’un cheveu humain.

Un autre point clé des masques N95 est qu’ils nécessitent tous deux bandeaux. Un pour la partie supérieure du masque et un pour la partie inférieure. Cela permet une étanchéité encore meilleure afin que vous ne portiez pas un masque facial de haute qualité et que vous respiriez ensuite de l’air contaminé autour du masque au lieu de filtrer l’air à travers celui-ci.

Avant d’arriver à ces masques N95 à vendre en ligne, il y a autre chose que nos lecteurs ont recherché. Tant de gens préfèrent les masques KN95 aux masques N95 car ils utilisent des boucles d’oreilles au lieu de bandeaux. Si vous êtes à la recherche de bons masques KN95 à essayer, nous n’avons pas de bonnes nouvelles. Il existe enfin des masques KN95 sur Amazon qui sont fabriqués aux USA !

Masques Breathease KN95 sont des best-sellers en ce moment sur Amazon. Et le fait qu’ils soient fabriqués aux États-Unis n’est pas le seul point fort qui mérite d’être mis en valeur. Selon le fabricant, ces masques sont testés par un tiers pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus élevées. Cela pourrait vous rassurer si vous décidez de les essayer.

Masque facial Breatheze KN95 FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS Masque facial de protection respiratoire contre les particules (paquet de 10) Prix catalogue : 16,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masques NIOSH N95 à vendre en ligne

Maintenant, en plus de cette option la plus vendue, une autre opportunité est apparue : Amazon vend Masques Kimberly-Clark NIOSH N95 directement aux consommateurs plutôt qu’aux seuls hôpitaux et organismes gouvernementaux. Ces masques N95 approuvés par le NIOSH sont également à prix réduit en ce moment par rapport aux prix que nous avons vus il y a même quelques mois. Cela signifie que vous pouvez les récupérer pour seulement 0,84 $ chacun lorsque vous achetez un pack de 50. C’est un prix fantastique pour ces masques N95 les plus vendus ! Pouvez-vous imaginer des masques NIOSH N95 en vente en ligne pour moins de 1 $ l’année dernière ? Certaines personnes payaient 10 $ par masque !

Des tonnes de nos lecteurs s’extasient sur ces masques car ce sont toutes des options populaires qui sont aux meilleurs prix que nous ayons vus depuis longtemps. Et comme le Dr Fauci l’a récemment déclaré, nous devrons probablement continuer à porter des masques faciaux jusqu’en 2022 en raison de toutes les nouvelles mutations du coronavirus qui circulent actuellement.

Vous pouvez trouver de nombreux masques respiratoires N95 approuvés par le NIOSH sur Amazon en ce moment. Malheureusement, l’année dernière, la plupart d’entre eux ne sont pas disponibles à l’achat pour le grand public. Au lieu de cela, seuls les hôpitaux et les agences gouvernementales ont été autorisés par Amazon à passer des commandes pour ces listes.

Cette politique d’Amazon visait à garantir que les professionnels de la santé et les premiers intervenants aient accès à des équipements de protection individuelle. Bien sûr, c’était tout à fait compréhensible sinon louable. Cela dit, les choses ont changé maintenant. Il y a encore beaucoup de gens à la recherche de masques N95 pour eux-mêmes. Vous cherchez une option populaire à un prix avantageux? Ces boîtes de 50 unités de Masques Kimberly-Clark NIOSH N95 sont votre réponse. 0,86 $ par masque est l’un des meilleurs prix que nous ayons jamais vus pour les respirateurs NIOSH N95 disponibles pour le grand public.

Quelle est la différence entre N95 et KN95 ?

Un masque respiratoire KN95. Source de l’image : sommart/Adobe

Alors vous demandez quelle est la différence entre un N95 et un KN95 ? La bonne nouvelle est que la majeure partie se situe en fait entre la surveillance réglementaire entre les pays. Par exemple, en Asie, les KN95 sont un équivalent N95. Les masques N95 sont certifiés sur la base de la norme américaine, tandis que les masques KN95 sont certifiés sur la base de la norme chinoise. Cela signifie essentiellement que seuls les masques N95 sont certifiés pour les travailleurs de la santé aux États-Unis, malgré le fait que les masques KN95 offrent un niveau de protection similaire.

Le processus de certification ? Les masques N95 doivent passer un processus d’inspection du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), qui fait partie des Centers for Disease Control. Les entreprises américaines qui souhaitent fabriquer des masques KN95, en revanche, peuvent obtenir l’approbation de la FDA, qui fonctionne via une autorisation d’urgence pour une certification étrangère.

Il est important de noter que bien que la norme de masque facial N95 soit basée aux États-Unis et que la norme KN95 soit basée en Chine, de nombreuses entreprises fabriquent des masques dans les deux régions, pour les deux normes. C’est-à-dire que les entreprises américaines peuvent fabriquer des masques certifiés KN95, tandis que les entreprises chinoises peuvent fabriquer des masques certifiés N95. Aucune des deux normes n’est vraiment supérieure à l’autre.

Il y a une différence mineure entre les deux normes. La norme est un peu plus stricte en ce qui concerne la pression lorsque les utilisateurs inspirent et expirent. Cela peut rendre ces masques légèrement plus respirants.

Vous pouvez en savoir plus sur notre guide N95 vs KN95 ici.

Cette vente pourrait ne pas durer longtemps

Il convient bien sûr de mentionner qu’il y a une légère chance que cette liste soit une erreur. Cela dit, nous doutons fortement que ce soit le cas. Comme nous l’avons mentionné, Amazon limitait les ventes de masques NIOSH N95. De cette façon, seuls certains types d’organisations pouvaient les acheter. Heureusement, l’offre s’est améliorée et ce n’est plus le cas.

Amazon vend ces masques Kimtech N95 directement, plutôt qu’un vendeur tiers. Tout d’abord, cela rassure certaines personnes. Deuxièmement, cela signifie également que cette annonce est disponible au meilleur prix possible. Après tout, aucun distributeur tiers plus petit ne prend une part. La seule mauvaise nouvelle est que cette liste est déjà entrée et épuisée plusieurs fois. C’est peut-être parce que le prix est si bas que cela ressemble presque à une erreur !

Que ce prix pour Masques Kimberly-Clark NIOSH N95 est une erreur, Amazon remplira toujours les commandes passées tant qu’il est ouvert à tous. Quoi qu’il en soit, ce sont quelques-uns des masques NIOSH N95 les plus recherchés à vendre en ligne. Faites le plein tant que vous le pouvez !

Plus de masques N95

Certaines personnes ne sont pas fan de ce design « bec de canard » ou elles recherchent simplement d’autres options de masque N95 afin de pouvoir voir celle qui leur convient le mieux. Amazon propose également désormais Masques Honeywell N95 et Masques Makrite triple couche à pli plat N95. Les deux options sont approuvées par le NIOSH et les gens semblent vraiment les aimer. Ils ne sont pas non plus chers du tout, surtout par rapport aux prix de l’année dernière !

Honeywell Safety-Approuvé NIOSH, masque de coupe N95 avec pince-nez, paquet de 20 (DC365N95HC) Prix courant : 29,98 $ Prix : 24,39 $ Vous économisez : 5,59 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masque respiratoire N95 à pli plat jetable à triple couche Makrite (40 respirateurs) Prix catalogue : 75,44 $ Prix : 64,85 $ Vous économisez : 10,59 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.