Les masques faciaux doivent être portés après la fin du verrouillage du 19 juillet, exhortent les ministres | Royaume-Uni | Nouvelles

Après avoir reporté la fin du troisième verrouillage du coronavirus en Angleterre, Boris Johnson indiquera si les restrictions peuvent être levées lundi. Mais même si les restrictions sont levées, des sources affirment que certaines directives de distanciation sociale et les masques faciaux seront toujours encouragés.

La quatrième étape de la feuille de route hors verrouillage verrait la fin des limites des groupes intérieurs, des règles de distanciation sociale et du travail à domicile.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que le 19 juillet serait la “date limite” du verrouillage, mais a refusé de donner une “garantie en fonte”.

Mais alors que les lois sur le port de masques faciaux et la distanciation sociale dans les bars devaient être levées en juillet, le Telegraph a affirmé que les ministres conseilleraient aux Britanniques de continuer à les respecter.

Le point de vente a également déclaré que M. Johnson et les ministres sont de plus en plus optimistes quant à la possibilité de mettre fin à toutes les restrictions.

M. Johnson, selon le Times, souhaite que les lois de verrouillage soient remplacées par un appel à la “responsabilité personnelle”.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré au point de vente que les ministres souhaitaient “se rapprocher le plus possible de la normale” le 19 juillet.

Les responsables gouvernementaux ont été encouragés par le nombre “très, très” faible de décès dus à Covid, mais penseraient que le 5 juillet est trop tôt pour lever les restrictions.

Le Premier ministre, selon le média, a considéré la fin du verrouillage le 4 juillet comme une « vraie possibilité ».

Mettre fin aux règles sur les masques faciaux et la distanciation sociale mettrait le Royaume-Uni en contradiction avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial sur Covid pour l’OMS, a déclaré à Sky News qu’il était nécessaire de “maintenir les défenses contre le virus pour l’empêcher de jaillir de plus en plus”.

Il a déclaré que les masques faciaux devraient figurer dans “la vie à venir, au moins jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de vaccins et suffisamment de certitude, pour être sûr que la vaccination nous protégera”, ajoutant “pour le moment, nous ne pouvons pas dire cela”.

Le Dr Nabarro a déclaré qu’en raison des variantes “ainsi que de l’utilisation du vaccin dans le cadre de notre défense, nous allons devoir continuer en gardant un peu de distance les uns des autres”.

Les cas de coronavirus ont bondi de 40 % au Royaume-Uni de mardi à mercredi alors que la variante Delta traverse le pays.

Le 23 juin a vu 16 135 cas, 19 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif et 211 autres personnes admises à l’hôpital avec le virus.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 667 870 cas et 128 027 décès dus au virus.

Mercredi, 299 837 premières doses et 250 875 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées.

Au total, 43 448 680 premières doses et 31 740 115 deuxièmes doses ont été administrées, soit respectivement 82,5 % et 60,3 % de la population.