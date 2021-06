Les masques faciaux, la distanciation sociale et la «règle des six» pourraient être abandonnés le 19 juillet

in

Toutes les restrictions restantes sur les coronavirus, y compris la distanciation sociale, les masques faciaux et les conseils sur le travail à domicile, pourraient être levées le 19 juillet, selon un rapport.

Le gouvernement devrait confirmer la semaine prochaine que le 5 juillet est trop tôt pour lever les mesures alors que davantage de personnes reçoivent leur deuxième vaccin.

Mais le Premier ministre Boris Johnson est de plus en plus optimiste, selon le Times, que toutes les restrictions restantes pourront être assouplies le 19 juillet.

Une source a déclaré au journal que les ministres voulaient “se rapprocher le plus possible de la normale” le 19 juillet et que l’accent serait mis sur la “responsabilité personnelle” plutôt que sur les lois.

L’obligation de porter des masques faciaux dans les transports publics et dans les magasins serait remplacée par des directives conseillant aux gens de les porter à certains endroits.

Les individus et les employeurs seront également laissés à eux-mêmes pour décider de l’orientation du travail à domicile.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait déclaré que le gouvernement était “sur la bonne voie” pour l’assouplissement des restrictions le 19 juillet, mais a reconnu que l’ouverture des voyages à l’étranger est “plus difficile”.

“Heureusement, grâce au programme de vaccination, nous avons pu lever un grand nombre de restrictions ici chez nous”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Nous sommes sur la bonne voie pour livrer l’étape 4, les nouvelles ouvertures, le 19 juillet, ce qui est bien.

« Nous cherchons également à voir comment nous pouvons remplacer les protections qui existent actuellement par les restrictions par des protections provenant du vaccin, en ce qui concerne également les voyages internationaux.

“Mais il est plus difficile de libérer les voyages internationaux.”

Les derniers développements surviennent alors que le nombre de patients hospitalisés avec Covid-19 au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois.

Au total, 1 378 patients étaient hospitalisés le 20 juin, selon les derniers chiffres du gouvernement.

Ce chiffre est en hausse de 21% par rapport à la semaine précédente et est le plus élevé depuis le 29 avril.

Il est également en hausse de 58% par rapport aux 870 patients enregistrés le 27 mai, ce qui était le nombre le plus bas depuis la deuxième vague du virus.

Les chiffres sont encore bien en deçà de ceux enregistrés au pic de la deuxième vague.

Un total de 39 254 patients Covid-19 étaient hospitalisés le 18 janvier – le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les chiffres surviennent alors que le nombre moyen de cas de Covid-19 signalés quotidiennement au Royaume-Uni a dépassé les 10 000 pour la première fois depuis fin février.