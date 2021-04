Les masques faciaux, la distanciation sociale et l’augmentation des vaccinations à 10 millions de doses par jour sont désormais cruciales: Dr Gagandeep Kang

Ce n’est pas comme s’il y avait des problèmes d’approvisionnement, du moins pour le moment. (Fichier photo)

L’Inde a atteint un nouveau record en termes de nombre croissant de cas viraux et avec l’apparition de nouvelles variantes et de doubles mutations du virus, l’espoir ne semble que maintenant sur une campagne de vaccination beaucoup plus accélérée et une adhésion plus stricte aux protocoles de sécurité. En environ 80 jours maintenant depuis que l’Indien s’est lancé dans sa campagne de vaccination, près de 80 millions de doses ont été administrées jusqu’à présent, bien que le taux par jour ait augmenté avec le temps, l’opinion des experts semble être que nous avons encore du chemin à parcourir avant de pouvoir réconforte-toi. «L’Inde doit vacciner quatre à cinq fois ce qui se fait actuellement car nous avons une population très importante. Si les États-Unis administrent 3 millions de vaccins COVID par jour, l’Inde devrait en faire 10 millions par jour si nous avons le moindre espoir d’atteindre les gens le plus rapidement possible », déclare le Dr Gagandeep Kang, un scientifique médical très réputé et professeur au Christian Collège médical, Vellore. Cependant, elle rappelle également très rapidement que la campagne de vaccination n’est qu’un facteur pour lutter contre la propagation du virus, ce qui est tout aussi important, sinon plus, c’est que les gens deviennent plus responsables dans le respect des interventions non pharmaceutiques – les protocoles de sécurité de base de porter des masques faciaux et garder une distance physique. Bien qu’elle maintienne cela de manière cohérente et insiste à chaque fois, il semble qu’il y ait des échecs dans la pratique qui semblent avoir déclenché la recrudescence actuelle. Ce qui a apparemment compliqué les choses, c’est que cela s’est produit à un moment où les nouvelles variantes sont entrées en Inde et où des variantes locales émergent, conduisant à une nouvelle spirale de la charge virale. Aujourd’hui, avec plus d’un lakh de nouveaux cas par jour, le pays a été témoin de la plus forte recrudescence jamais enregistrée à ce jour.

Que devons-nous faire à part le maintien des protocoles de sécurité? Concentrez-vous sur la campagne de vaccination et la distribution et la construction de l’infrastructure de distribution des vaccins Ce n’est pas comme s’il y avait des problèmes d’approvisionnement, du moins pour le moment. Considérez ceci: le Serum Institute of India, qui a fourni le vaccin Covishield, a jusqu’à présent fabriqué environ 210 millions de doses et sur ce total, 91 millions de doses ont été fournies au gouvernement indien et 10 millions supplémentaires dans le cadre de l’initiative OMS-GAVI de COVAX. En dehors de cela, la société a fourni 64 millions de doses destinées à l’exportation. Tout cela laisse encore à l’entreprise 45 millions de doses en stock / en cours de test. Ce qui est également important, la société a l’intention de commencer bientôt à fabriquer 100 millions de doses par mois, mais au moment où elle sera approvisionnée, ce sera fin juin et début juillet. Ces données de Bharat Biotech sont cependant encore peu claires et fragmentaires.

Leçons du Maharashtra

Ce qui semble avoir déclenché les développements dans le Maharashtra semble être une combinaison d’une présence de variantes plus transmissibles que les souches ancestrales et d’un laxisme dans le respect des précautions de sécurité, estime le Dr Kang. Elle dit: «nous sommes toujours incapables de dire si les variantes sont plus virulentes ou non et aussi sur la résistance au vaccin parce que la résistance aux vaccins doit être prouvée pour différentes souches bien qu’il soit clair que la réponse immunitaire aux vaccins est très bonne et qu’elle peut protéger contre plusieurs types de variantes. »

A LIRE AUSSI: Coronavirus Live: L’Inde signale le pic le plus élevé jamais enregistré en une seule journée avec 1,03 558 cas de Covid-19

Alors, que faut-il pour répondre aux préoccupations concernant la compréhension des variantes et leur traitement? «À l’heure actuelle, nous devons faire beaucoup plus en termes d’études fonctionnelles pour essayer de comprendre les performances des variantes chez l’homme. Nous avons importé des variantes et elles se répandent et nous avons aussi des variantes locales et celles-ci se répandront également. Nous devons donc comprendre les performances des variantes », dit-elle.

Insistant à nouveau sur le maintien des interventions non pharmaceutiques telles que le masquage, le maintien de la distance physique et la diffusion des vaccins le plus rapidement possible au plus grand nombre de personnes possible, elle dit: «en fin de compte, ce sont les gens qui se mélangent sans adhérer à la les protocoles de sécurité nécessaires pour traiter le COVID qui conduit vraiment à la propagation du virus et si le variant est hautement transmissible, le virus se propage beaucoup plus facilement. »

Qu’il y ait des élections dans cinq États en cours et que des rassemblements religieux aient lieu aussi, il y a des raisons de croire que si les précautions de sécurité ne sont pas maintenues, plus de gens continueront à tomber malades et se retrouveront dans les hôpitaux.

En ce qui concerne les approvisionnements en vaccins en soi, le Dr Kang voit un problème général avec de nombreuses sociétés de vaccins, «ils sur-projettent tous au début mais la montée en puissance de la production prend du temps et même pour les meilleurs joueurs, il y aura des moments où les lots échoueront.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.