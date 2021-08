Les masques faciaux pour enfants causent le cancer – c’est même dit sur la boîte .

par FreeSpeechFan, Le Duran :

En juillet, le Dr Tony Fauci a rejoint ses sycophantes à MSNBC pour parler de la vaccination des enfants et de l’obligation pour les tout-petits de porter des masques faciaux. Fauci a fait valoir que les enfants de plus de 2 ans devraient suivre les directives du CDC et que les enfants non vaccinés de plus de deux ans devraient porter des masques.

Une étude récente du Royaume-Uni a révélé que 99,995% des enfants se remettent du coronavirus.

Chaque année, plus d’enfants meurent dans des accidents de voiture et de noyade que du coronavirus.

Mais les élites veulent quand même que les enfants portent des masques malgré leurs problèmes de santé.

Et maintenant, il est prouvé que les masques sont non seulement émotionnellement dommageables pour les enfants, mais peuvent également provoquer le cancer.

C’est même écrit sur la boite.

Via Thomas M.

Mais ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que les masques faciaux causent le cancer.

Il y a même un avertissement sur la boîte.

