Les masques faciaux pourraient être abandonnés d’ici l’été alors que le succès du jab retourne à la «normalité» | UK | Nouvelles

Coronavirus: un détaillant britannique présente ses masques faciaux “ fantaisie ”

Les conseillers gouvernementaux sont convaincus que le feu vert sera donné dans les prochaines étapes de la feuille de route pour sortir du verrouillage, car les cas de Covid chutent exactement comme prévu. Une source principale a déclaré qu’il n’y avait rien dans les données pour annuler les plans visant à supprimer les limites de contact social le 21 juin. La source a déclaré qu’il était probable que la vie «revienne beaucoup plus à la normale» dans les mois à venir.

Mais il y avait un masque d’avertissement et d’autres mesures pourraient être nécessaires l’hiver prochain si les cas

augmenter. L’opinion générale parmi les conseillers scientifiques est que les cas augmenteront plus tard dans l’année, mais que tout pic hivernal sera gérable et beaucoup plus petit que les vagues précédentes.

Avec plus de 33,3 millions de personnes désormais vaccinées avec une première dose, la consommation a dépassé les attentes.

La source a ajouté que beaucoup dépendrait du comportement du public dans les mois à venir et du changement d’attitude de la société envers la maladie, afin que les gens restent à la maison s’ils présentent des symptômes.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a suggéré que certaines personnes pourraient choisir de continuer à porter des masques après la levée des restrictions.

Interrogé sur le retour à la normale du Royaume-Uni d’ici le 21 juin, il a déclaré aux députés: «Je m’attends pleinement à ce qu’il y ait des domaines de la vie, sans la nécessité de lois, où les gens se comportent plus prudemment qu’auparavant.

Les scientifiques ont averti que le Royaume-Uni “ ne dirait probablement jamais au revoir ” au virus (Image: .)

«Le port de masques est celui où, avant cette pandémie, porter un masque en public dans ce pays était extrêmement inhabituel. J’imagine que certaines personnes porteront des masques et choisiront de porter des masques pendant un certain temps.

«Notre objectif est de gérer ce virus, de gérer la pandémie qu’il a provoquée,

comme la grippe. »

Pendant ce temps, le professeur Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a également partagé son point de vue optimiste.

Il a déclaré que les vaccins semblaient «incroyablement efficaces pour prévenir les maladies graves, mais aussi assez bien pour réduire la transmission».

Il a averti que le Royaume-Uni ne «dirait probablement jamais au revoir au virus» mais apprendrait à vivre avec lui de la même manière que nous gérons la grippe. Sir John a déclaré: «Verrons-nous une autre épidémie? J’espère que si nous gardons la population largement vaccinée, nous ne verrons plus rien de tel.

«Les gens contracteront-ils occasionnellement la maladie et en tomberont-ils malades? Oui, c’est la réponse. Mais ce sera à un niveau bas.

«Je pense que les choses commenceront à ressembler beaucoup à ce qu’elles étaient en 2019 avant l’épidémie.

Les masques faciaux pourraient être abandonnés cet été grâce à la chute des taux d’infections (Image: .)

«Il y a eu historiquement des pandémies bien pires.

«La pandémie de grippe de 1918, suivie d’une deuxième vague un an ou deux plus tard, a tué beaucoup plus de personnes que cela ne va tuer, du moins tel qu’il apparaît pour le moment.

«Quelques années plus tard, tout le monde était de retour dans la rue, tout allait bien. Nous n’allons pas devoir porter des masques pour toujours.

«Nous n’avons pas à éviter de serrer les gens dans nos bras et de faire toutes les interactions sociales normales, ça va être bien.

«Je pense que ce qui est difficile, c’est le laps de temps dans lequel cela va se produire.»

Sir John a ajouté que beaucoup dépendrait de la sortie du verrouillage étape par étape, «sans lâcher complètement le pied du frein».

Il a déclaré: «Ce qui serait malheureux, c’est que nous nous précipitions dessus sans contrôler la vitesse à laquelle nous revenons à la normale.

Plus de 33,3 millions ont reçu une première dose d’un vaccin et 11,6 millions ont eu une seconde (Image: .)

«Je pense que l’automne prochain, nous serons à l’affût d’une autre vague. Nous aurons probablement des injections de rappel.

L’évaluation positive est intervenue alors que les estimations pour l’Angleterre montraient qu’une personne sur 610 avait Covid-19 la semaine dernière alors que les magasins, les brasseries en plein air et les coiffeurs ouvraient leurs portes pour la première fois depuis des mois.

Le chiffre du Bureau des statistiques nationales était en baisse par rapport à un sur 480 la semaine précédente.

M. Hancock a tweeté que les données étaient «extrêmement prometteuses et montrent que notre plan fonctionne».

Il a dit: «Merci à tous ceux qui jouent votre rôle pour protéger notre pays de Covid.»

James Naismith, professeur de biologie structurale à l’Université d’Oxford, a déclaré que les données étaient «très encourageantes». Il a ajouté: «Il est prudent de conclure que la réouverture que nous avons vue jusqu’ici n’a pas déclenché une résurgence.

Les deux tiers des personnes âgées de 45 à 49 ans ont maintenant eu leur premier coup (Image: Paul Hennessy / NurPhoto)

«La campagne de vaccination a clairement eu l’effet escompté, avec des taux d’infection les plus bas chez les plus de 50 ans.

«La diminution de la prévalence chez les enfants est une bonne nouvelle. Moins il y a de virus au Royaume-Uni, moins il y a de risques de variantes. »

Pendant ce temps, le nombre estimé de R pour l’Angleterre a légèrement augmenté pour atteindre 0,8-1,0. On pense toujours que l’épidémie diminue de 5 à 1% par jour, avec quelques variations régionales.

Hier, 40 autres décès ont été signalés à travers le Royaume-Uni, contre 34 vendredi dernier.

Quelque 2 678 nouveaux cas ont été confirmés, une augmentation de 3% par rapport à 2 596 il y a une semaine.

Plus de 33,3 millions de personnes ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin et 11,6 millions en ont eu une seconde. Les deux tiers des personnes âgées de 45 à 49 ans ont maintenant eu leur premier coup.