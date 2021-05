Les masques sont désactivés ⋆ .

FINALEMENT!

Brady a été lent à adopter, mais même lui ne pouvait pas manquer la signature de la carte d’anniversaire de Rachel avec son propre nom au lieu de celui de Kristen.

C’était une façon idiote de commencer à démêler ce scénario ridicule, mais au moins Brady le sait maintenant.

Les manipulations de Kristen ont été si évidentes qu’elle aurait dû être démasquée il y a des mois.

Il est inconcevable que Chloé ait été assez intelligente pour voir à travers la ruse de Lucas et Sami parce que Sami a utilisé la même phrase que Stan qu’elle a fait comme elle-même, mais n’a jamais remarqué une fois Kristen et Susan de changer de place.

C’est encore plus ridicule que Brady ne l’ait pas compris malgré le rappel que Susan et Kristen ont changé de place une fois auparavant ET Nicole fait une mauvaise blague à propos de Kristen laissant tomber son masque.

Même maintenant, il ne l’a eu que parce que Susan était assez stupide pour signer la carte d’anniversaire du bébé avec son propre nom au lieu de celui de Kristen!

Sheesh.

Bien sûr, il valait peut-être mieux que Brady le découvre par accident, étant donné que Kristen est maintenant devenue une kidnappeuse en série avec une réserve infinie de masques sosies et de médicaments sédatifs pour assommer toute personne qui tombe sur sa véritable identité.

Et nous ne sommes pas au bout de cette stupidité, pas vraiment. Nous sommes à ce stade frustrant où suffisamment de gens savent que Kristen DEVRAIT être arrêtée et renvoyée en prison, mais au lieu de cela, les choses arrivent à faire traîner l’histoire.

Je ne sais pas ce qui était le pire: Jake n’a pas attrapé Kristen avec le corps de Kate ou cet accident de voiture.

Jake semblait déterminé à découvrir pourquoi Kate n’agissait pas comme elle-même mais s’arrêta juste avant de mettre deux et deux ensemble.

Si seulement il avait ouvert ce sac au lieu de se disputer avec «Kate» puis d’abandonner.

Selon l’écrivain en chef Ron Carlivarti, Gabi et Jake sont en fin de partie ici, mais je ne comprends pas comment cela va fonctionner.

Il n’est pas crédible que Jake passe du cœur brisé et convaincu que ce n’est pas la vraie Kate à sauter dans le lit avec Gabi parce que Kate l’a rejeté.

De plus, Kate se réveillant dans la voiture et provoquant un accident pour Kristen, il est probable que Jake apprendra bientôt que la femme qui a rompu avec lui n’était pas sa petite amie. Alors pourquoi ne reprendrait-il pas là où il s’était arrêté avec Kate?

Et si Kate est blessée dans l’accident, il voudrait sûrement se précipiter à ses côtés et jurer de se venger contre Kristen pour avoir à la fois imité son amant et lui avoir fait du mal!

L’accident lui-même est une bosse sur la route sur le point de ramener Kristen derrière les barreaux à sa place.

J’espère que Brady n’a pas perdu le souvenir d’avoir appris que Susan et Kristen ont changé de place! Non seulement nous venons de traverser un long et irritant scénario d’amnésie avec Ciara, mais ce serait une échappatoire totale.

De toute évidence, Days of Our Lives n’a pas l’intention de mettre fin à cette histoire simplement parce que Brady a maintenant appris la vérité.

Ce serait trop facile. Lucas pourrait s’excuser auprès de Chloé et continuer sa vie puisque Kristen ne serait plus une menace, Jake pourrait revenir avec Kate et Brady pourrait réparer ce gâchis et faire sortir Susan de prison.

Donc, quelque chose devait arriver pour que cela continue, aussi irritant que cela soit, et c’est pourquoi je ne fais pas confiance à Brady pour survivre avec ses souvenirs intacts.

Il devrait cependant y avoir de bonnes retombées.

Brady se prépare pour l’anniversaire de la petite Rachel depuis un certain temps maintenant, ce qui signifie que s’il est dans le coma ou s’il est gravement blessé, cela va être déchirant pour elle et le reste de la famille.

Et John et Marlena sont déjà inquiets de la situation difficile de Belle, donc Brady se blesser ne peut qu’ajouter à leur niveau de stress.

Tumeur cérébrale inopérable? À quoi je pensais? J’aurais pu faire mieux que ça. Lucas

Kristen n’est pas la seule à avoir été prise dans un schéma de déguisement idiot.

Je ne peux pas dire que je suis désolé que Chloé ait découvert le gros mensonge de Sami et Lucas. Tout ce faux complot de tumeur cérébrale a été joué pour rire, mais il y avait une cruauté qui n’a jamais été complètement abordée.

Chloé est une survivante du cancer qui a survécu parce que sa petite sœur a pu donner de la moelle osseuse. Donc, la nouvelle qu’une personne qui lui tient à cœur a un cancer en phase terminale la frapperait doublement.

Elle a consacré du temps et de l’énergie à trouver le meilleur médecin et à rechercher des traitements pour Lucas dans l’espoir de lui sauver la vie… alors qu’il n’avait pas de cancer au départ.

Quelle chose horrible à faire à quelqu’un!

Lucas essayait de traîner Chloé en Antarctique dans le cadre de cette ruse, et tout cela parce que Sami agissait d’une faiblesse inhabituelle quand il s’agissait de Kristen.

Sami n’est pas du genre à être bousculé, surtout pas lorsque la menace est si faible. Kristen avait bien plus à perdre si Sami disait à Brady ce qui se passait. Tout ce que Sami avait à faire était de dire à Kristen de reculer, ou elle appellerait Brady, et ce serait tout.

Et oui, Sami a «essayé» au début. Mais elle a laissé Kristen prendre le téléphone de sa main et a reculé quand Kristen a menacé d’appeler EJ en premier. Ce n’était pas du tout Sami, et aucune de ces absurdités n’était nécessaire.

J’espère que Chloé les déchirera tous les deux pour ce cruel subterfuge. Ils le méritent!

Un troisième stratagème diabolique semble également être sur le point de se démêler: Jan accusant Belle de meurtre.

C’est une autre question dont je suis heureux qu’elle se termine rapidement. Maintenant que nous savons qui est le vrai meurtrier, il est temps de sortir Belle des ennuis et la bonne personne derrière les barreaux.

De plus, Trask est tellement suffisant et n’arrête pas de lancer des termes comme «obstruction à la justice» sans avoir la moindre idée de ce qu’ils signifient. Un coup de main pour elle serait un joli bonus!

Je ne peux pas reprocher à Shawn d’être sceptique quant à la nouvelle théorie de Belle. Avant la grande révélation que Jan était le tueur, j’ai eu la même réaction. Il est difficile de suspendre sa croyance sur celui-ci – comment Jan s’est-il faufilé hors de l’hôpital et y est-il revenu sans que personne ne se rende compte qu’elle n’était pas encore dans le coma?

Je me demande si le Dr Snyder, suffisant et ennuyeux, est secrètement sur la liste de paie de Jan. Sinon, comment aurait-elle pu s’en tirer avec ça?

En passant, Snyder est la plus grande déception.

J’étais ravi que l’hôpital universitaire de Salem ait effectivement embauché un spécialiste pour le traitement du coma de Jan, mais ensuite il s’est rapidement impliqué dans toutes sortes de médicaments, a prouvé qu’il n’avait pas de manière de chevet et s’est avéré être principalement une épine dans le côté de Tripp sans vraie raison .

Quoi qu’il en soit, il est difficile d’imaginer que Jan n’a pas réussi cela sans aide, et Snyder semble être la meilleure candidate pour regarder de l’autre côté alors qu’elle se réveillait de son coma et quittait l’hôpital où elle était censée être surveillée 24 heures sur 24. .

Le plan de Jan n’a pas de sens, mais elle est délirante, donc ça va.

Il n’y a aucune raison de penser que Belle aller en prison laisserait Shawn soit libre d’épouser Jan soit intéressé à le faire.

La nouvelle obsession de Jan pour Claire est plus intéressante. Apparemment, se venger de ce que Charlie a fait à Claire était en grande partie la raison pour laquelle elle l’a tué, et elle est déterminée à faire de Claire sa meilleure amie.

Je suis content que Claire ait enfin compris à son sujet. Après tout, Jan a le même âge que ses parents, alors son insistance pour que Claire soit sa meilleure amie devrait soulever toutes sortes de drapeaux rouges.

Claire a besoin de plus d’un scénario que de se promener dans la ville pour redresser toutes les personnes qui font des choses qui n’ont pas de sens.

Elle est passée d’encourager Alex à cesser de s’apitoyer sur lui-même à dire à Jan d’encourager Tripp et de confronter Chanel.

C’était une matinée chargée, mais il semblait qu’elle n’avait rien de mieux à faire que de se promener sur la place à la recherche de situations désordonnées dans lesquelles s’impliquer.

Et le truc d’Alex semblait plutôt du côté du remplissage, aussi.

Je ne sais pas ce que je ressens de la situation Chanel.

J’ai d’abord été enthousiasmé par les avant-premières. C’est au-delà du temps que Salem a eu un triangle amoureux bisexuel.

C’est une grande torsion sur le triangle amoureux standard, et il est ridicule que les deux seuls personnages LGBT que Salem ait jamais vus soient des hommes homosexuels qui ne sont plus sur la toile alors qu’il y a tellement plus dans la communauté LGBT que cela.

Mais le baiser lui-même est sorti de nulle part, et c’était un problème.

S’il y avait eu une accumulation ou une indication que l’une des femmes était attirée l’une par l’autre, cela aurait été une histoire plus forte.

Le caractère aléatoire du baiser lui a donné l’impression d’être inclus pour plaire aux hommes hétérosexuels qui trouvent chaud quand les femmes s’embrassent plutôt que d’être quelque chose de réaliste ou de caractère.

Les lesbiennes n’existent pas pour satisfaire sexuellement les gens qui aiment les regarder s’embrasser, alors n’allons pas là-bas.

Allie: Avez-vous déjà fait ça?

Chanel: Vous avez embrassé une fille? J’ai surtout été avec des mecs, mais aussi avec des filles.

Allie: Alors tu es bi?

Chanel: Je n’aime pas les étiquettes. Je préfère dire que j’aime les gens.

Et Allie n’était même pas intéressée!

Le plus gros problème avec tout ce scénario est que Chanel était une mauvaise influence qui a entraîné Allie dans une direction indésirable.

Allie a nettoyé son acte et fait de son mieux pour être une mère responsable et membre de la société, tandis que Chanel veut continuer à boire et à faire la fête aux dépens des autres.

Vouloir retrouver un vieil ami est une chose, mais Chanel et Allie buvaient sans cesse, et je crains que la recherche d’emploi ensemble ne se transforme en une grande fête.

J’espère qu’Allie aidera Chanel à grandir au lieu de l’inverse. Je ne veux pas que la fêtarde Allie revienne.

Enfin, il y a eu du mouvement sur deux autres histoires: le scénario Ava / Nicole / Rafe et la querelle Abigail / Gwen.

J’expédie Rafe / Nicole et je l’ai depuis toujours, mais j’apprécie aussi les interactions entre Ava et Rafe. C’est tellement rafraîchissant d’avoir un triangle amoureux qui n’a pas de résolution évidente!

Quant à Abigail / Gwen, beaucoup de fans sont désolés pour Abigail, mais je n’en fais pas partie.

Je suis désolé, mais que Gwen ment ou non à propos d’Abigail la poussant exprès, pourquoi devrait-on croire sur parole d’Abigail qu’elle ne l’a pas fait?

Abigail a tout fait, depuis le kidnapping de Gwen et la tentative de la droguer jusqu’à exiger de Jack le choix entre elle et Gwen. Jack et Chad ont vu son comportement déséquilibré envers Gwen et elle a rejeté toutes les suggestions selon lesquelles elle obtiendrait de l’aide.

Alors pourquoi l’ENFER penserait-il qu’elle n’a pas poussé Gwen exprès?

Si seulement Abigail avait la moindre capacité d’introspection, cela pourrait être une histoire puissante dans laquelle elle prend enfin la responsabilité de son mauvais comportement et fait quelque chose à ce sujet.

Au lieu de cela, elle agit comme une victime innocente alors qu’elle est responsable à 99% de cette situation.

Et elle n’a toujours pas l’empathie pour comprendre que les choses ont changé, et elle vit la même chose que Gwen a fait alors qu’Abby a insisté sur le fait que tout mauvais comportement à son égard était justifié et que Gwen a dû tuer Laura exprès.

Abigail a été traitée comme si elle ne pouvait pas faire de mal pendant trop longtemps, et c’est le résultat.

Mais cela ne sera jamais abordé, et à la place, c’est écrit comme si nous étions censés nous sentir désolés pour elle alors qu’elle est aussi mauvaise que Gwen.

A votre tour, fanatiques de Days of Our Lives! Frappe le grand bleu MONTRER LES COMMENTAIRES et faites-nous part de vos impressions sur Days of Our Lives pendant la semaine du 5-03-21.

Envie de plus de discussions sur Days of Our Lives? N’oubliez pas de revenir dimanche pour notre dernière table ronde sur les jours de notre vie.

Days of Our Lives est diffusé sur NBC les après-midi de semaine. Vérifiez vos annonces locales pour les heures de diffusion.

Modifier Supprimer

Jack Ori est un écrivain senior pour TV Fanatic. Son premier roman pour jeunes adultes, Reinventing Hannah, est disponible sur Amazon. Suivez-le sur Twitter.