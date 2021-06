Les masques sont-ils venus rester ?

04/06/21 à 8h30 CEST

Après plus d’un an d’utilisation, certains d’entre nous s’y sont déjà habitués, au point d’entrer dans la maison et d’oublier qu’on les porte. D’autres ont été plus résistants et continuent de le porter mal ou c’est un vrai fardeau.

Eh bien, maintenant qu’il semble que la fin de l’utilisation des masques se rapproche, du moins à l’extérieur, nombreux sont ceux qui sont en faveur de continuer à les utiliser malgré le fait que leur utilisation cessera d’être obligatoire dans un avenir proche.

C’est ce qui ressort de l’étude « Un an d’habitudes Covid-19 (III) sur l’usage du masque », réalisée par Cofares. Selon les réponses obtenues par cette enquête, 71,8% des participants pensent que la majorité des Espagnols continuera à utiliser le masque à des occasions ou des situations spécifiques où ils ne sont plus obligatoires.

C’est plus, 62,3% indiquent qu’ils continueront à utiliser ce produit de protection dans des situations telles que l’utilisation des transports en commun, lors de visites à l’hôpital ou pendant la saison de la grippe et des allergies.

Dans l’édition précédente, “Enquête sur les habitudes de protection contre le Covid-19”, publié en octobre 2020, il était déjà clair que 67% des Espagnols s’étaient bien adaptés à l’utilisation du masque après le déclenchement de la pandémie provoquée par le Covid-19.

En ce sens, par tranche d’âge, ce sont les jeunes générations qui s’y sont adaptées plus rapidement ou qui n’ont pas eu de problèmes avec. Cela a été déclaré par 74,2% des répondants de la génération Z (18-25 ans), 67,3% des millennials (26-35 ans), 60,7% de la génération X (36-55 ans) et 65% des baby-boomers (plus de 55 ans).

FFP2, le masque de choix

La nécessité d’emporter un masque partout où nous allons a fait que l’offre a beaucoup augmenté, ils se sont même adaptés à la mode et nous pouvons les trouver dans différentes couleurs ou motifs.

Mais parmi les trois types de masques recommandés, l’hygiénique, le chirurgical et le FFP2, c’est ce dernier qui prévaut parmi la population. Interrogés sur le type de masque qu’ils préfèrent utiliser, les personnes interrogées indiquent clairement qu’il s’agit de masques FFP2 et chirurgicaux versus en tissu.

Justement, 41,5% des Espagnols optent pour la FFP2, tandis que 37% optent pour la chirurgie. En dernier lieu, il y a les masques en tissu (21,5%) qui, en plus de ne pas être des articles sanitaires, n’ont pas toujours les garanties nécessaires de protection contre le coronavirus.

Quelques chiffres qui ne sont pas surprenants compte tenu des données sur les fournitures de masques fournies par Cofares : seulement En décembre 2020 et janvier 2021, l’offre aux pharmacies de masques FFP2 a augmenté de 62 % et celle de masques chirurgicaux de 1 400 % par rapport à l’année précédente.

Par communautés autonomes, la Région de Murcie et la Communauté de Valence se distinguent comme les zones avec la plus forte préférence pour l’utilisation de masques FFP2 (54,3% et 53,4%, respectivement). Très proches de ces données sont la Cantabrie avec 50 %, l’Estrémadure avec 48,1 % et l’Andalousie avec 46,8 %.

Dans quelles situations les masques continueront-ils à être utilisés ?

Nous avons beaucoup appris pendant la pandémie. Nous sommes conscients de la propagation du coronavirus et nous savons qu’en plus de l’hygiène des mains et de la distanciation sociale, le masque est un élément fondamental de la prévention de nombreuses autres maladies.

C’est peut-être la raison pour laquelle 6 répondants sur 10 ont assuré qu’ils continueraient à utiliser les masques plus rapidement. Ce pourcentage de la population qui y recourra dans certaines situations où la probabilité de contagion augmente, notamment :

Lorsque vous utilisez les transports en commun Lorsque vous vous rendez à l’hôpital ou dans un établissement médical Pendant la saison de la grippe Et les personnes allergiques n’auront plus l’air d’être des monstres. Ils utiliseront les masques pour les allergies printanières.