« Les matches de la Premier League devraient être reportés jusqu’au lendemain de Noël », déclare Thomas Frank alors que le patron de Brentford rejoint Leicester et Tottenham pour appeler à réagir à l’augmentation des cas de COVID-19

Le manager de Brentford, Thomas Frank, a demandé le report des matches de Premier League et de la Coupe Carabao jusqu’après Noël, à la suite de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le comté et de l’élite anglaise.

Les Bees sont l’un des clubs à avoir été touchés par une épidémie de coronavirus sans leur camp, et le patron a maintenant rejoint Tottenham et Leicester pour appeler les chefs de la Premier League à agir.

getty

Brentford a été touché par une épidémie de COVID et Thomas Frank a exhorté la Premier League à reporter les matchs jusqu’après Noël

Leicester et Tottenham avaient tous deux demandé le report de leur affrontement de jeudi, mais ont été refusés. Le match devrait se dérouler comme prévu.

Les Foxes sont privés de neuf joueurs de l’équipe première, tandis que les Spurs espéraient jouer à la place cette semaine contre Rennes cette semaine leur match de groupe de l’Europa Conference League reporté.

Tottenham a vu ses deux derniers matches, l’autre contre Brighton, annulé en raison de cas de COVID-19 et risque de perdre le match de Rennes car aucune nouvelle date ne peut être fixée, ce qui les verrait abandonner la compétition.

Après avoir accepté de reprogrammer le choc de Tottenham avec Brighton, la Premier League a également reporté Brentford contre Manchester United en raison de problèmes liés à COVID, le match de Burnley avec Watford mercredi devenant le troisième match de Premier League en une semaine à être annulé.

.

Tottenham est éliminé de l’Europa Conference League en raison de son épidémie de COVID

.

Rodgers a également été déçu par le refus de la Premier League

L’affrontement de Brentford avec les Red Devils a été annulé en raison de problèmes liés au COVID à Old Trafford, mais maintenant, l’équipe de Frank a ses propres problèmes.

Frank a été informé de quatre autres cas de Covid durant la nuit – portant le total actuel impliquant des joueurs et du personnel du club à 13 – à mi-chemin de sa conférence de presse de jeudi matin.

Les Bees doivent jouer à Southampton samedi, mais sont actuellement confrontés à une équipe fortement épuisée, et le Danois aimerait voir une pause dans le jeu pour aider à gérer la situation dans la ligue.

« Nous pensons que nous devrions reporter le tour complet des matchs de Premier League ce week-end », a-t-il déclaré jeudi matin.

« Les cas de Covid explosent dans tous les clubs de Premier League, tout le monde y fait face et a des problèmes.

« Reporter cette manche et aussi la manche de la Coupe Carabao donnerait à chacun au moins une semaine, ou quatre ou cinq jours pour nettoyer et tout faire sur le terrain d’entraînement afin que tout soit propre et que vous brisiez la chaîne. »

.

Frank pense que le report des matchs maintenant contribuera à garantir que les matchs du Boxing Day se dérouleront

Frank pense qu’une décision d’arrêter la série de rencontres de haut niveau de ce week-end pourrait suffire à garantir que le programme festif chargé pourra se dérouler en grande partie comme prévu.

« Nous respectons pleinement le fait que nous voulons jouer et il est important que le football continue, et de cette façon, nous pouvons nous assurer que le Boxing Day continue, j’en suis sûr à 100% », a ajouté Frank.

« Cette variante d’Omicron fonctionne comme une traînée de poudre dans le monde entier et je pense que nous devons faire tout notre possible pour la protéger et l’éviter. Je pense que nous pouvons faire beaucoup en fermant les terrains d’entraînement pendant trois, quatre ou cinq jours, puis nous pourrons recommencer. »

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, souhaite également que les patrons de la ligue prennent des mesures, l’entraîneur exprimant sa déception face à leur match contre Tottenham n’a pas non plus été annulé.

« Nous l’avons regardé mais malheureusement pour nous nous n’avons pas obtenu de dispense, ce qui est décevant car en tant qu’équipe et club nous avons toujours voulu soutenir toutes les mesures mais quand nous avons besoin d’un peu de soutien avec la situation extrême nous nous retrouvons nous n’avons pas pu l’obtenir », a déclaré Rodgers.

« Il y avait un gros doute pour le match contre Newcastle dimanche, mais pour le plus grand bien du match et pour les supporters, il s’est déroulé.

«Mais depuis, nous avons enregistré plus de blessures. Ils ne sont pas liés à Covid, mais ils le sont parce que les joueurs se blessent parce que nous ne pouvons pas faire tourner l’équipe et l’équipe en raison du nombre de joueurs que nous avons déjà sortis. »

Rodgers a poursuivi: «Nous allons former la meilleure équipe possible. Nous évaluerons les choses match par match.

.

Leicester a battu Newcastle 4-0 dimanche, mais fait maintenant face à une série de matchs intimidante

« Si vous regardez la proximité des matchs à venir, c’est une série de matchs incroyable et une liste de matchs difficile à tout moment lorsque vous avez une équipe complète. Mais avec les chiffres que nous avons, c’est extrêmement difficile.

« On va essayer de s’en sortir. Nous avons toujours essayé de respecter la concurrence et encore une fois c’est ce que nous ferons.

«Mais je suis sûr qu’il y aura eu des matchs annulés avec moins de joueurs que nous n’en avons indisponibles. Ce serait bien s’il y avait un peu plus de clarté sur la question du nombre de joueurs qui doivent être indisponibles. Tout cela est un peu décevant.

Vous pouvez écouter les commentaires en direct et exclusifs de Leicester vs Tottenham dans l’application talkSPORT jeudi, coup d’envoi à 19h30.

Offre de pari du jour

WILLIAM HILL propose à tous les nouveaux clients 20/1 pour que Liverpool ait 1+ tir cadré contre Newcastle jeudi

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPL20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés du 14 décembre 2021 à 09h00 au 16 décembre 2021 à 20h00. Pari maximum de 1 £ au 20/1. Retours payés sous forme de 2 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org