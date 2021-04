Les matches de l’IPL 2021 sont autorisés dans le stade de Mumbai, à huis clos: ministre du Maharashtra

Le premier match de la ville se jouera entre les Capitals de Delhi et les Super Kings de Chennai le 10 avril. (Photo d’archives)

IPL 2021: Quelques jours après que plusieurs membres de l’équipe au sol du stade Wankhede aient été testés positifs au COVID-19, le ministre du Maharashtra, Nawab Malik, a déclaré lundi que l’autorisation avait été accordée pour les matches de la Premier League indienne (IPL) dans la ville, mais avec des restrictions. Malik a déclaré que les matchs se joueraient à huis clos et que seuls les relais seraient autorisés.

«Les gens ne sont pas autorisés à s’asseoir dans le stade, seuls les relais peuvent être effectués. Les joueurs et autres personnes impliquées dans l’IPL devront s’isoler au même endroit », a déclaré Malik, cité par l’agence de presse ANI.

«La BCCI a exigé que tous les joueurs soient vaccinés (pour IPL), mais selon les directives de l’ICMR, la limite d’âge est de 45 ans (et plus). Jusqu’à et à moins qu’il n’émette de nouvelles directives, nous ne pouvons pas vacciner. Dès que nous obtiendrons la permission, davantage de personnes seront vaccinées », a ajouté Malik.

Il faut noter que la dernière édition de l’IPL a dû être déplacée en raison du verrouillage des coronavirus en Inde. Tous les matchs de la dernière édition de la ligue T20 ont été disputés aux Emirats Arabes Unis. Les matchs ont été disputés dans trois villes – Sharjah, Dubaï, Abu Dhabi – dans un environnement bio-sécurisé.

Plus tôt dimanche, le président de la BCCI, Sourav Ganguly, avait déclaré que tous les matchs de la 14e édition de l’IPL se dérouleraient comme prévu.

Le stade Wankhede de Mumbai accueillera 10 matchs de la 14e édition de l’IPL. Le premier match de la ville se jouera entre les Capitals de Delhi et les Super Kings de Chennai le 10 avril.

Pendant ce temps, le gouvernement du Maharashtra a annoncé un couvre-feu nocturne et un verrouillage du week-end pour freiner la nouvelle augmentation du nombre de cas de coronavirus dans l’État. Le couvre-feu nocturne dans l’état entrera en vigueur à partir d’aujourd’hui à 20 heures.

