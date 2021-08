Les matchs de la Ligue des champions du Bayern Munich ont été publiés

Les matches de la phase de groupes de la Ligue des champions ont été publiés et nous savons que nous avons une meilleure idée de ce à quoi ressemblera l’automne du Bayern Munich. Le FC Bayern ouvrira sa campagne de Ligue des champions au FC Barcelone le 14 septembre. Voici la liste complète :

14 septembre : @ FC Barcelone 29 septembre : vs Dynamo Kiev 20 octobre : @ SL Benfica 2 novembre : vs SL Benfica 23 novembre : @ Dynamo Kiev 8 décembre : vs FC Barcelone

Il convient peut-être de mentionner le fait que les deux matches du Bayern avec le FC Barcelone viendront directement après avoir joué à l’extérieur de leurs deux plus grands rivaux de Bundesliga. Le Bayern sera à Leipzig le 11 septembre avant de se rendre en Espagne. Ensuite, ils seront à Dortmund le week-end avant leur dernière confrontation en groupe contre Barcelone à Munich.

En plus des matches de Ligue des champions et de Bundesliga, le Bayern devra également se soucier d’un match DFB-Pokal et de trois fenêtres internationales, au cours desquelles une majorité de joueurs du Bayern seront en compétition pour la qualification de leur équipe nationale pour la Coupe du monde. L’Allemagne, par exemple, devrait jouer trois matchs dans la fenêtre de septembre, deux dans la fenêtre d’octobre et deux dans la fenêtre de novembre. Cela signifie que la plupart des joueurs pourraient voir deux matchs par semaine jusqu’à la pause de décembre.