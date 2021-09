Les matchs de Premier League à l’étranger discutés entre les actionnaires

in

Les actionnaires de la Premier League se sont réunis à Londres la semaine dernière, l’idée de longue date d’organiser des matchs compétitifs à l’étranger s’avérant un sujet de discussion central. S’appuyant sur le plan de “transporter les matches de Premier League dans le monde” mentionné pour la première fois lors de l’AGA de juin, la proposition d’une “feuille de route pour des matches significatifs à l’étranger” a été évoquée lors de la réunion de la semaine dernière. C’est selon David Ornstein de ..

Objectifs clés

L’attrait mondial est un aspect crucial du développement des ligues nationales dans le football moderne. La percée sur les marchés étrangers offre un intérêt et une couverture accrus, ce qui facilite la croissance financière, ce qui à son tour augmente la capacité de la ligue à attirer davantage de nouveaux publics et de superstars internationales.

La Premier League est déjà l’une des – sinon la – plus grande ligue du football mondial, avec toute une série de stars présentes semaine après semaine. Cependant, lors de la conférence de la semaine dernière, les actionnaires ont identifié des régions possibles dans lesquelles il pourrait être plus important.

Les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Indonésie ont tous été mentionnés comme des marchés potentiels dans lesquels une base de fans nouvelle et plus importante pourrait être trouvée.

Plans de la Premier League

Avec précipitation, les actionnaires ont également pris des mesures qui pourraient être prises pour réaliser le potentiel de la ligue dans de tels domaines.

Un nouveau tournoi de pré-saison amélioré aux États-Unis, qui comprendrait vraisemblablement principalement des clubs de Premier League, a été discuté comme une première étape qui pourrait être prise comme précurseur de la campagne 2022/23.

Cependant, c’est l’objectif à long terme de la ligue qui a particulièrement retenu l’attention. La semaine dernière, les actionnaires de la Premier League ont discuté davantage du déplacement de certains matchs de compétition à l’étranger. Bien que l’idée ait semblé inévitable depuis un certain temps, Ornstein note qu’il faudrait “plusieurs années” pour qu’un match de Premier League sur un sol étranger ait lieu.

Cela vient après quelques mois gargantuesques pour le football, au cours desquels la soif de gain financier a été mise en évidence plus clairement que jamais par la proposition de la Super League européenne par les patrons de certains des géants du continent.

La décision proposée par la Premier League augmenterait sans aucun doute son audience internationale, générerait beaucoup plus d’intérêt dans les régions ciblées et aiderait la ligue à se développer encore plus financièrement. Cependant, il est difficile de ne pas y voir une nouvelle étape pour éloigner le football de ses racines – les fans.

