Les matchs de Premier League de la nouvelle saison devraient avoir PLEINE foule alors que Boris Johnson annonce les plans du gouvernement pour assouplir les restrictions restantes sur les coronavirus à partir du 19 juillet

La saison 2021/22 de Premier League devrait avoir des foules pleines lors des matchs, car Boris Johnson a annoncé que les stades des sites sportifs devraient être autorisés à faire salle comble à partir du 19 juillet.

Le Premier ministre a annoncé lundi les plans du gouvernement pour assouplir les restrictions restantes sur les coronavirus en matière de distanciation sociale plus tard ce mois-ci.

Ce sera une bonne nouvelle pour les fans de tout le pays

Les foules ont été soit entièrement tenues à l’écart, soit autorisées en nombre très restreint depuis que la pandémie de coronavirus s’est installée au Royaume-Uni en mars de l’année dernière. Des événements tests avec une plus grande affluence sont organisés dans le cadre d’un programme gouvernemental depuis avril.

Cependant, le gouvernement est convaincu que le succès du déploiement du vaccin a contribué à rompre le lien entre les taux d’infections et les taux d’hospitalisation et de décès dus au COVID-19.

Une décision finale sur la levée des restrictions restantes en Angleterre le 19 juillet sera prise lundi prochain, mais l’intention est que les stades fonctionnent à pleine capacité à partir de cette date.

De récents événements tests ont testé l’utilisation de la certification Covid – où les spectateurs doivent fournir la preuve d’une vaccination complète, d’un test négatif récent ou d’une immunité existante – mais ces soi-disant « passeports vaccinaux » ne seront désormais plus obligatoires pour l’entrée.

Il y avait 45 000 personnes à Wembley pour la victoire historique de l’Angleterre sur l’Allemagne la semaine dernière

Johnson a déclaré lors de la conférence de presse de lundi après-midi : « Nous allons nous éloigner des restrictions légales et permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus.

«À partir de la quatrième étape, nous supprimerons toutes les limites légales concernant le nombre de réunions à l’intérieur et à l’extérieur. Nous autoriserons la réouverture de toutes les entreprises, y compris les boîtes de nuit, nous lèverons la limite des visiteurs nommés dans les maisons de soins et le nombre de personnes assistant à des concerts, du théâtre et des événements sportifs. »

La décision d’autoriser la réouverture des sites sportifs sans aucune restriction met fin à une période où les spectateurs ont été soit totalement interdits, soit limités à un petit nombre.

Une première tentative de réouverture avec des sites jusqu’à un tiers de leur capacité normale le 1er octobre de l’année dernière a été abandonnée au milieu de l’augmentation des cas, des hospitalisations et des décès, le pays entrant dans un deuxième verrouillage national un peu plus d’un mois après.

Johnson a annoncé un retour à la normalité pour les fans de sport à travers l’Angleterre

Les fans sont revenus en très petit nombre lorsque le gouvernement a institué le système de niveaux régionalisé début décembre, mais encore une fois, un pic de cas et de décès a conduit à son abandon à la fin de ce mois.

Le programme gouvernemental de recherche sur les événements (ERP) a démarré en avril et est maintenant dans sa troisième phase, et a cherché des moyens de ramener les spectateurs dans les sites en nombre financièrement viable.

Les résultats de la première phase de l’ERP ont été publiés le 25 juin. Il a conclu qu’il n’y avait pas d’épidémies importantes liées aux neuf événements sportifs et culturels présentés dans la première phase, et n’a trouvé que 28 cas positifs liés aux plus de 58 000 personnes qui ont participé aux épreuves tests. Ces événements comprenaient la demi-finale de la FA Cup, une demi-finale de la FA Cup, la finale de la Coupe Carabao et le championnat du monde de snooker.

Cependant, le rapport indique que les données doivent être traitées avec une “extrême prudence” en raison du faible taux de retour des tests PCR des participants.

Depuis le 17 mai, tous les sites en Angleterre sont autorisés à admettre des spectateurs sur une base limitée dans le cadre de la troisième étape de la feuille de route de récupération de Covid. Pour les sites extérieurs d’une capacité de 16 000 places assises ou plus, la limite est de 10 000 ou 25 % de la capacité, selon la plus faible des deux.

Pour les sites extérieurs avec moins de places assises que cela, la limite est de 4 000 ou 50 % de la capacité, selon la plus basse des deux. Pour les sites intérieurs, la limite est de 1 000 ou 50 % de capacité, selon la plus basse des deux.

La nouvelle de lundi sera accueillie positivement par les clubs sportifs et les instances dirigeantes de tout le pays.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a précédemment déclaré qu’il espérait que les stades seraient à pleine capacité pour le début de la saison 2021-22 à la mi-août, tandis qu’au niveau de l’EFL, la restauration des revenus des matchs aura un impact extrêmement positif sur les finances du club. , qui ont été dévastés par la pandémie.

La Premier League revient le vendredi 13 août alors qu’Arsenal se rend à Brentford, nouvellement promu.