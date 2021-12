Les matchs des Bulls reportés contre les Pistons et les Raptors après l’épidémie de Covid

La NBA a reporté ses premiers matchs de la saison 2021-2022 après qu’une épidémie de Covid au sein des Chicago Bulls a conduit l’équipe à avoir 10 joueurs actuellement en protocole. La NBA a annoncé qu’elle reportait les matchs de Chicago contre les Pistons de Detroit (le mardi 14 décembre) et les Raptors de Toronto (le jeudi 16 décembre). La ligue n’a pas encore annoncé quand ces matchs seront composés.

Les équipes de la NBA ont besoin de huit joueurs actifs pour jouer, et les Bulls tournaient autour de ce nombre avec autant de joueurs en protocole. Chicago est également privé de l’attaquant Patrick Williams en raison d’une blessure au poignet et a vu le gardien Alex Caruso entrer et sortir de l’alignement avec une blessure aux ischio-jambiers.

Quelle est la gravité de l’épidémie à Chicago? Même deux des annonceurs de l’équipe ont été testés positifs.

Chuck Swirsky vient de dire lors de l’émission de radio des Bulls que Bill Wennington, qui devait revenir à la radio ce soir après avoir remplacé Stacey King à la télévision, a atterri dans les protocoles de santé et de sécurité. Wennington avait fait de la télévision parce que King était déjà dans les protocoles. – KC Johnson (@KCJHoop) 12 décembre 2021

La NBA a reporté une trentaine de matchs l’année dernière à cause de Covid.

Les Bulls roulaient avant l’épidémie de Covid, se hissant jusqu’au n ° 2 de la Conférence de l’Est après une séquence de quatre victoires consécutives. L’équipe a perdu ses deux derniers matchs alors que l’épidémie s’est aggravée.

Voici une liste des joueurs des Bulls actuellement en protocole :

DeMar DeRozan Zach LaVine Coby Blanc Troy Brown Jr. Alize Johnson Stanley Johnson Ayo Dosunmu Javonte Vert Derrick Jones Jr. Matt Thomas

Les Bulls étaient déjà sans Nikola Vucevic depuis 10 jours plus tôt cette saison après qu’il ait été placé en protocole. Vucevic essayait de garder son sens de l’humour lors d’une situation difficile plus tôt dans la journée avant le report du match des Pistons.

Le prochain match de Chicago sera contre les Lakers le dimanche 19 décembre.