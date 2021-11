Les matchs des Islanders reportés au 30 novembre en raison de COVID-19

La LNH a reporté les matchs des Islanders jusqu’à mardi, a annoncé la ligue samedi.

Les Islanders ont « jusqu’à huit » joueurs dans le protocole COVID-19, a indiqué l’équipe dans un communiqué.

Cela représenterait deux cas supplémentaires samedi, Josh Bailey étant revenu du protocole. Adam Pelech, Andy Greene, Anders Lee, Kieffer Bellows, Ross Johnston et Zdeno Chara sont tous en protocole.

Les Isl anders ont eu au moins deux matchs – dont dimanche contre les Rangers reporté en raison de leur épidémie de COVID-19..

La décision affecte le match de dimanche chez les Rangers et le match de mardi chez les Flyers.

« La Ligue est en train de revoir et de réviser le calendrier de la saison régulière des Islanders », a déclaré la LNH dans un communiqué. « L’organisation des Islanders a suivi et continuera de suivre toutes les directives recommandées visant à protéger la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté dans son ensemble, telles qu’établies par la LNH, les agences locales, étatiques et nationales. »

Il a ajouté que la décision de reporter a été prise par la LNH en consultation avec l’Association des joueurs et les groupes médicaux des Islanders.

Les Islanders ont perdu huit matchs de suite, le dernier en date étant vendredi soir contre les Penguins. Ils sont 5-10-2.