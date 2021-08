Les matchs internationaux les plus marquants de la pause

30/08/2021 à 9h15 CEST

L’activité football des clubs s’arrête en route pour affronter la première pause de l’équipe nationale de la saison 2021/22. À partir du mercredi 1er septembre La phase de qualification des principales associations, dont l’UEFA et la CONCACAF, reprend pour la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar.

L’Espagne de Luis Enrique, qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 et seul le champion a pu vaincre l’équipe nationaleIl veut remettre sa présence sur les rails lors de la Coupe du monde contre la Géorgie et le Kosovo, les deux engagements auxquels il devra faire face dans cette trêve. Nous pourrons également voir le sub 21 de Luis de la Fuente, qui n’a pas pu atteindre la finale du dernier Euro et veut être indemnisé immédiatement.

La pause nous laisse, au-delà des rencontres de l’équipe senior espagnole et des U21, quelques rencontres intéressantes d’équipes puissantes comme la France, l’Italie ou les Pays-Bas au niveau européen et l’Argentine ou le Brésil au niveau sud-américain. Les rendez-vous les plus marquants sont :

Mercredi 1er septembre

20h45 : Norvège – Pays 20h45 : Portugal – Irlande 20h45 : France – Bosnie

Jeudi 2 septembre

22:00 heures: Bolivie – Colombie

vendredi 3 septembre

02h00 : Venezuela – Argentine 03h00 : Chili – Brésil 03h00 : Pérou – Uruguay 15h00 : Espagne sub 21 – Russie sub 21

samedi 4 septembre

20h45 : Ukraine – France 20h45 : Pays-Bas – Monténégro

dimanche 5 septembre

20h45 : Suisse – Italie 20h45 : Belgique – République tchèque 20h45 : Espagne – Géorgie 20h45 : Allemagne – Arménie 21h00 : Argentine – Brésil

Lundi 6 septembre

15h00 : Portugal U21 – Biélorussie U21 15h00 : Iles Féroé U21 – France U21

mardi 7 septembre

15h00 : Lituanie sub 21 – Espagne sub 2120 : 45 heures : Pays-Bas – Turquie 8h45 : France – Finlande 8h45 : Croatie – Slovénie

Mercredi 8 septembre

20h45 : Pologne – Angleterre 20h45 : Kosovo – Espagne 20h45 : Lituanie – Italie 20h45 : Islande – Allemagne

Jeudi 9 septembre

00:30 heures: Uruguay – Equateur

vendredi 10 septembre

01h00 : Colombie – Chili 01h30 : Argentine – Bolivie 02h30 : Brésil – Pérou