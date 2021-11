Les mathématiques construisent notre réalité

23/11/2021 à 17:35 CET

Une nouvelle étude théorique du professeur agrégé de l’Université catholique australienne Sam Baron, récemment publiée dans The British Journal for the Philosophy of Science et expliquée par l’auteur lui-même dans un article pour The Conversation, postule que le monde et les mathématiques ont été créés à l’unisson. . Ils ne seraient donc pas une création humaine : ils viendraient d’un univers conscient qui cherche à se connaître. De cette façon, maths et matière ils seraient les deux faces d’une même médaille : les objets mathématiques fourniraient un cadre structurel au monde physique.

Les nombres et matematiques représentations simples ou conventions inventé par les humains pour « trier & rdquor; la réalité? Ou, au contraire, s’agit-il d’expressions qui existent dans le monde naturel et qui ne dépendent pas de la pensée humaine pour « tisser & rdquor; aux fils invisibles la toile d’une réalité qui nous dépasse ? Peut-être que les travaux de Sam Baron, et les visions d’autres scientifiques et philosophes peuvent nous aider à avoir de nouveaux outils autour de cet éternel débat.

Précision naturelle

En principe, l’auteur présente quelques cas bien connus dans le domaine de la biologie qui, à tout le moins, pourraient sérieusement nous faire douter que les mathématiques soient une création humaine. Par exemple, lui motif hexagonal de nids d’abeilles Ce n’est pas fantaisiste : c’est le moyen le plus efficace de couvrir un espace avec des carreaux identiques. Charles Darwin lui-même a découvert que les abeilles ont évolué pour utiliser cette forme, car elle produit les plus grandes cellules pour stocker le miel et le moins d’énergie pour produire de la cire.

Logiquement, ce modèle mathématique il existe sans qu’aucune intervention humaine ne soit nécessaire. Dans le même ordre d’idées, certaines variétés de cigales qui vivent toute leur vie sous terre apparaissent à la surface en grands essaims pendant une courte période d’environ deux semaines, mais toujours tous les 13 ou 17 ans, selon les sous-espèces. Pas un mois de plus, pas un mois de moins.

Pourquoi suivent-ils si exactement ce modèle ? Se basant sur des questions évolutives, ils ont réussi à préciser qu’à cette époque tous leurs prédateurs ne pouvaient pas les atteindre. S’ils faisaient surface pendant une autre année, ils seraient rapidement anéantis. Qui ou qu’est-ce qui régit ces modèles ? Pourquoi les mathématiques sont-elles présentes dans les géométries florales, dans les formes moléculaires ou dans les cycles saisonniers ? Pour autant qu’on le sache, les humains n’ont créé aucun de ces structures mathématiques.

Les mathématiques comme orfèvres du réel

Pour Baron, les mathématiques sont partout : de quelque chose de si « humain & rdquor; de la conception des engrenages des moteurs à quelque chose d’aussi étranger pour nous que la position et les dimensions des trous dans les anneaux de la planète Saturne. Par conséquent, et accompagné d’autres points de vue allant dans le même sens, le scientifique soutient que mathématiques « construire & rdquor ; la réalité.

En d’autres termes, les structures mathématiques seraient les expression d’un univers conscient, une sorte de « langage & rdquor; ou « code & rdquor; à travers lequel cet univers façonne la réalité que nous pouvons voir et toucher. À travers des paramètres mathématiques, l’univers chercherait à se connaître et à expérimenter de multiples possibilités. Les mathématiques donneraient forme à la réalité et à la matière, tandis que la réalité et la matière seraient la substance dont les mathématiques ont besoin pour faire leur travail d’orfèvre.

Référence

Explication mathématique : une proposition pythagoricienne. Sam Baron. Le British Journal pour la philosophie des sciences (2021). DOI : http://doi.org/10.1086/716181

photo: Selon l’étude du professeur Sam Baron, les mathématiques ne seraient pas une « découverte & rdquor; humain, mais ce qui donne « forme & rdquor; le monde. Crédit : Geralt / Pixabay.