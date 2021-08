Les mathématiques résolvent la question : quelle est la file la plus rapide du supermarché ? | La vie

Si chaque fois que vous choisissez une file d’attente pour terminer l’achat le plus tôt possible, celle-ci finit par être la plus lente de tout le supermarché, vous avez de la chance, vous avez atteint la nouvelle qui résoudra tous vos problèmes.

Cela semble être un problème universel, l’un de ceux qui n’ont pas de solution et que peu importe combien nous essayons à chaque achat, nous finissons toujours par échouer. Notre file d’attente est toujours la plus lente.

Certains disent que c’est une question de perception, d’autres que c’est la loi de Murphy, et il y a des troisièmes qui disent que c’est juste le hasard. La réalité est que si nous regardons et nous souvenons de chaque achat que nous avons effectué, notre gamme n’est pas la plus rapide dans presque toutes les occasions.

Par chance, Les mathématiques ont une réponse qui peut nous aider, et c’est ce qu’on appelle la théorie des files d’attente ou la théorie des rangées, qui cherchent à optimiser le temps que nous passons en un, en tenant compte de différents facteurs.

En utilisant les statistiques et la théorie des probabilités, la théorie des rangées essayez de prédire quelle file d’attente au supermarché, à l’aéroport ou à la gare routière sera la plus rapide et la plus lente à travers les chaînes de Markov, une idée développée par Andrei Markov pour faire face à des événements aléatoires.

Et est-ce que, comme dans les files d’attente ou les rangées, l’expérience et les événements précédents n’aident pas à savoir lequel sera le plus rapide, la seule façon de le deviner est d’utiliser des variables spécifiques qui sont à portée de vue, donc Il suffit de regarder : le nombre de voitures et le volume de l’achat.

Si nous devons choisir entre une ligne d’achat courte mais volumineuse contre une longue ligne de quelques produits par panier, laquelle choisir ? La science ne dit pas que celui avec le moins de voitures.

Le processus de passage des aliments à travers le lecteur de codes-barres et de leur ensachage est rapide et mécanique. c’est au moment du paiement que surviennent les défaillances et les retards. Pour cette raison, la théorie des rangées recommande la file d’attente avec peu de voitures et de nombreux articles car il y a moins de payeurs dans cette file d’attente.

Mais que se passe-t-il si je choisis une file d’attente et qu’au bout d’un moment je constate qu’elle va très lentement, dois-je passer à celle qui va plus vite ? Markov nous dit que cela n’a pas d’importance, car les probabilités que la ligne à laquelle nous allons soit plus rapide lorsque nous arrivons sont les mêmes que la ligne actuelle dans laquelle nous nous trouvons (1 sur n).

Dans la vidéo que nous partageons ici, l’explication est assez simple et visuelle, au cas où quelqu’un voudrait approfondir ce sujet mathématique intéressant qui nous touche tant.

Mais le résumé est le suivant : la rangée avec moins de voitures est la plus optimale, et si notre rangée est très lente il vaut mieux l’accepter, car rien ne nous assure qu’avec le changement nous gagnerons du temps. Alors vous le savez, la seule chose sûre est que l’achat sera désormais plus cher.