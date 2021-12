Les mathématiques védiques seront introduites dans les écoles du Gujarat à partir de l’année prochaine

Le ministre de l’Éducation Jitu Vaghani a fait cette annonce mercredi à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du célèbre mathématicien indien Srinivasa Ramanujan.



Les mathématiques védiques, censées être un moyen plus facile et plus rapide de résoudre des problèmes d’arithmétique, seraient introduites dans les programmes scolaires du Gujarat à partir de l’année prochaine, a déclaré le gouvernement de l’État.

Ramanujan est né le 22 décembre 1887.

« L’anniversaire du grand mathématicien indien Ramanujan est célébré en Inde comme la Journée nationale des mathématiques. À cette occasion, le gouvernement de l’État a décidé d’introduire les mathématiques védiques dans les écoles de manière progressive », a tweeté Vaghani tard dans la nuit.

Le sujet sera introduit à partir de l’année universitaire 2022-2023 dans la norme 6 au 10 pour « diffuser le système de connaissances indien tel qu’envisagé dans la politique nationale d’éducation », a déclaré le ministre.

« Les mathématiques védiques amélioreront la maîtrise de la matière par les élèves et rendront également la matière plus facile à comprendre. Les mathématiques védiques inciteront les élèves à s’intéresser aux mathématiques », a-t-il ajouté.

Les mathématiques védiques sont une ancienne méthode indienne qui simplifie les mathématiques en intégrant des opérations arithmétiques dans 16 « sutras » ou formules.

Ses partisans prétendent que les mathématiques védiques réduisent le temps nécessaire à la résolution de problèmes complexes en réduisant le nombre d’étapes impliquées et offrent de multiples approches pour obtenir la solution.

