Les matières premières agricoles ont pris la première place en termes de volume de transactions : Surinder Kumar Gupta, président et directeur général, MSTC

Surinder K Gupta, président et directeur général, MSTC

D’une société commerciale MSTC, sous le ministère de l’acier, s’est transformé en une société de commerce électronique au fil des ans. Le Centre s’attend à ce qu’il joue un rôle majeur dans la volonté du gouvernement de monétiser les actifs. Alors que l’entreprise a déjà créé une empreinte profonde dans la vente aux enchères de produits agricoles en ligne, elle va de l’avant pour recycler les véhicules en fin de vie d’une manière respectueuse de l’environnement. Président et directeur général de MSTC, Surinder Kumar Gupta parle à Indronil Roychowdhury de l’orientation actuelle de l’entreprise et de ses jours à venir. Extraits édités :

MSTC dispose d’un certain nombre de modules pour les enchères électroniques. Quels sont vos portefeuilles d’enchères actuels ?

La plate-forme de commerce électronique de MSTC comprend divers modules d’enchères tels que Price Bid, Price-cum-Quantity bid, e-Tender, Multiple Stage Bidding, SMRA Auction, Swiss Challenge, Multi Currency Bidding, e-Reverse Auction, plate-forme d’enchères pour l’exportation et l’importation et autres.

Nous menons des enchères pour la majorité des PSU, des compagnies d’électricité, des départements du gouvernement central et des États et de nombreuses entreprises privées réputées. Notre diversification dans les modules pour l’e-enchère et l’e-procurement est le fruit de 19 ans d’expérience dans le e-commerce.

La vente aux enchères de quel produit vous rapporte actuellement le plus d’affaires ?

Les matières premières agricoles ont pris la première place en volume de transactions au cours du dernier exercice. Dans le cas d’enchères menées pour un bail à long terme, par exemple une vente aux enchères de spectre, une vente aux enchères de mines de charbon, une vente aux enchères de blocs minéraux, un espace commercial et autres, nous ne considérons pas la valeur totale pour toute la période de location pour notre volume de transactions commerciales. Au lieu de cela, nous prenons une valeur équivalente à la valeur de transaction d’un an à des fins de déclaration, sinon la même valeur sera astronomiquement élevée.

Quel type de soutien MSTC apporte-t-il aux agriculteurs à partir de sa plateforme d’enchères ? Quels sont les produits agricoles mis aux enchères par MSTC ? Quelle valeur de matières premières agricoles a été vendue aux enchères au cours de l’exercice précédent et au cours du premier trimestre de l’exercice en cours ?

Nous avons développé le portail e-RaKAM (e-Rashtriya Kisan AgriMandi) pour réunir les agriculteurs, les fournitures civiles et les acheteurs sur une plate-forme unique afin de faciliter le processus de vente et d’achat de produits agricoles et horticoles. Ce portail peut connecter les agriculteurs du petit village au plus grand marché.

Nous avons déjà développé un portail Jaivik Kheti au nom du ministère de l’agriculture et du bien-être des agriculteurs pour l’agriculture biologique et donnant un accès plus large au marché aux agriculteurs biologiques. India Post a été intégré en tant que partenaire logistique. L’intégration de quelques autres partenaires logistiques est en cours.

Le portail d’enchères de Cotton Corporation of India a été développé pour la vente aux enchères de coton et de graines de coton.

MSTC a été mandaté pour vendre les actifs des PSU malades. Quelle est la valeur de la vente d’actifs dans le radar de MSTC ?

Nous avons développé un portail d’appel d’offres à travers lequel divers CPSE effectuent leur due diligence interne. Nous espérons commencer à obtenir des propriétés dans le trimestre actuel lui-même. La poussée du gouvernement sur la monétisation des actifs est vouée à gagner du terrain.

La nouvelle politique de mise à la ferraille aidera-t-elle la coentreprise Mahindra -MSTC Recycling Pvt Ltd ? S’il vous plaît jeter un peu de lumière sur la trajectoire d’expansion de la JV ?

Avec la mise en œuvre par le ministère des transports routiers et des autoroutes de la politique de mise à la casse, il est probable que le mode de vente des véhicules hors d’usage (VHU) s’améliore. Il y aura des incitations à la vente de VHU aux recycleurs agréés et des contre-incitations au transport et à l’utilisation de véhicules très anciens. Les VHU proposés aux recycleurs agréés sont très inférieurs car les ferrailleurs locaux paient plus. Ils respectent à peine les normes environnementales et ne paient pas la TPS. Ces acteurs recyclent même les moteurs.

MSTC avait effectué des transactions d’une valeur de Rs 1,25 crore lakh lors de l’exercice précédent ? Comment envisagez-vous la fiscalité actuelle ?

Cet exercice fiscal, notre objectif de transaction est de Rs 1,5 crore lakh, mais les performances du premier trimestre sont assez encourageantes. La transaction du premier trimestre de cet exercice vaut environ Rs 37 000 crore contre Rs 5 730 crore réalisé au premier trimestre de l’exercice précédent.

