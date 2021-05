Les mauvais lots sont divulgués – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

La première de Star Wars: The Bad Batch est l’une des plus attendues en ce début de mois, la fiction arrive ce 4 mai sur Disney +. La série animée créée par Dave Filoni a été portée dans le plus grand secret par Lucasfilm. Cependant, une image divulguée a révélé comment les trois premiers épisodes seront intitulés et combien de temps ils dureront.

La fiction fera ses débuts avec un épisode spécial ce mardi 4 mai. Le premier chapitre, intitulé «Aftermath», durera 75 minutes, un peu plus que les 70 minutes précédemment annoncées, ce qui peut indiquer que ce temps supplémentaire fait référence au générique. Le deuxième épisode est intitulé “Cut and Run” et durera 31 minutes. Le troisième, “Remplacements”, durera 28 minutes.

Ce qui a attiré l’attention, c’est que chaque chapitre aura une durée variable, ce qui est très courant dans les productions de plate-forme. Cela le distingue de la série précédente de The Bad Batch, The Clone Wars, diffusée à l’origine sur Cartoon Network et dont les épisodes devaient durer 22 minutes pour des raisons de planification.

Spin-off de The Clone Wars, la série suit The Bad Batch, les clones expérimentaux et d’élite. La production montre son chemin pour trouver sa propre place dans la galaxie. Dans son doublage anglais original, il présente les voix de Dee Bradley Baker, Ming-Na Wen, Stephen Stanton et Andrew Kishino.

Bien que les titres des épisodes et leur durée aient été divulgués, il reste un mystère de savoir comment seront les prochains. The Bad Batch aura un total de 14 chapitres et sa diffusion sur Disney + sera hebdomadaire.

Source: Cependant