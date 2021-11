Les mauvais résultats des Lakers de Los Angeles pointent du doigt Frank Vogel

Frank Vogel il a le mérite des Lakers de Los Angeles pour avoir continué à entraîner l’équipe, du moins pour le moment. Et il l’a parce qu’il le mérite et parce qu’il l’a gagné au cours de sa première année à la Centre Staples, lorsqu’il remporta le titre NBA et plaça les Californiens, une fois de plus, au sommet de la meilleure ligue de basket-ball au monde.

Cependant, la défaite de la saison dernière contre les Phoenix Suns en séries éliminatoires et le mauvais début de saison de l’équipe jusqu’à présent commencent à mettre les anciens Indiana Pacers sur une corde raide.

Ceci est confirmé par @TheNBACentral, qui a pu vérifier que des cercles de rumeurs très puissants sont générés qui confirment qu’une série de défaites supplémentaires pourrait se terminer avec le licenciement de Frank Vogel et avec les Lakers de Los Angeles à la recherche d’un substitut aux garanties en le marché.

Une situation douloureuse

S’il est vrai que les problèmes physiques de LeBron James et Anthony Davis Ils sont toujours présents et les performances des deux ont considérablement diminué, la situation du roster californien parle d’une bien plus grande quantité de qualité et de talent pour ce qui est démontré sur la piste et sa traduction en victoires.

Les Lakers sont neuvièmes de la Conférence Ouest et en ce moment ils occupent une position qui donnerait accès au Play-In, mais pas directement à la lutte pour le ring. Avec une fiche de 10-10 victoires-défaites, les Angelenos font face à un calendrier complexe et devront renverser une situation plus que complexe pour éviter de perdre leur manager.