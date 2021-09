Les mauvaises banques sont-elles vraiment bonnes ?

Avec la NARCL, India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL) a également été créée, elle tentera ensuite de vendre les actifs stressés sur le marché. (Image représentative)

Par Sandesh Dholakia

Il y a quelques jours, dans l’une de ses annonces clés, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a tenu l’une de ses promesses du budget 21-22 et a annoncé la formation de la toute première « mauvaise banque » de l’Inde. La National Asset Reconstruction Company (NARCL) qui a déjà été constituée en tant que société et a reçu l’approbation du cabinet va acquérir des actifs stressés d’une valeur de Rs. 2 lakh crores de diverses banques afin de les récupérer. Avec la NARCL, India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL) a également été créée, elle tentera ensuite de vendre les actifs stressés sur le marché. Cette structure NARCL-IDRCL est la nouvelle « Bad Bank of India ».

Mais pourquoi avons-nous vraiment besoin d’une Bad Bank ?

Le code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), la titrisation et la reconstruction d’actifs financiers et l’exécution forcée des intérêts sur titres (loi SARFAESI), les tribunaux de recouvrement des créances ainsi que la mise en place de verticaux de gestion d’actifs stressés (SAMV) dans les banques pour les comptes NPA de grande valeur ont mis l’accent sur le recouvrement des actifs non productifs. Malgré ces efforts, un montant substantiel d’APM continue d’apparaître dans les bilans des banques, principalement parce que le stock de créances douteuses révélé par l’Examen de la qualité des actifs est non seulement important mais fragmenté entre divers prêteurs.

La situation devient encore plus terne lorsque nous comparons l’Inde à d’autres grands pays du G-20. Selon les données de la Banque mondiale, la part du NPA dans les prêts bruts dans le secteur bancaire indien est nettement plus élevée que celle de tous les autres principaux pays du G-20, à l’exception de la Fédération de Russie. Les grands PAN non résolus sur une période prolongée se sont avérés préjudiciables à l’élaboration des politiques et à la croissance économique de nombreuses économies dans le passé.

Comment fonctionnera la nouvelle structure de Bad Bank ?

NARCL propose d’acquérir Rs. 2 Lakh crores d’actifs (valeur brute). Selon le secrétaire DFS, la valeur de réalisation nette mixte de ces actifs est susceptible d’être d’environ 18 %, soit Rs. 36 000 crores (30 000 crores après impôt). 15% de la valeur nette de réalisation sera sous forme d’espèces et de repos par le biais de reçus de garantie (SR).

La garantie du GOI sur les SR sera bonne entre la valeur nette de réalisation et la valeur réelle réalisée. Dans une transaction normale d’Asset Reconstruction Company (ARC), la réalisation en espèces est enregistrée à l’avance et le flux vers les bénéfices et les SR sont soumis au MTM. En raison de l’incertitude sur la reprise, ces SR sont illiquides et donc bloqués en capital pour les banques. Dans le cadre de ce programme, les SR sont garantis par les pouvoirs publics indiens, ce qui leur fournira des liquidités et libérera du capital immédiatement après la conclusion de la vente.

Comprenons à travers un exemple : –

Disons un prêt de Rs. 10 000 ont été radiés par une banque –

La valeur comptable de l’actif au bilan de la banque est nulle

Si la bad bank détermine la valeur recouvrable à 30% ou Rs. 3000 puis :

La mauvaise banque devra payer 15% de Rs. 3 000 = Rs. 450 (ou 4,5% de la valeur d’origine du prêt) – cela sera payé en espèces par la bad-bank, qui peut s’approvisionner en fonds propres auprès des banques elles-mêmes. Du point de vue comptable, les banques déclareront Rs. 450 en tant que bénéfice des récupérations de prêts radiés qui s’ajoutent à la valeur nette.

Pour le solde 85% de Rs 3 000 = Rs. 2 550 – la bad bank émettra des reçus de titrisation (SR) qui seront en partie garantis par le gouvernement et en partie non garantis. Pour la partie garantie, les banques reconnaîtront la valeur comme investissement mais cela ne nécessitera aucun capital pendant 5 ans car il y a le gouvernement. garantie. Pour la partie non garantie, les banques pourraient ne pas reconnaître la valeur jusqu’à ce que le recouvrement effectif soit effectué.

Que dit la Global Experience sur les Bad Banks ?

La voie à suivre pour Bad Bank of India –

L’agrégation d’actifs stressés par une entité devrait sans aucun doute accélérer le processus de recherche d’acheteurs intéressés, de transfert d’actifs, de restructuration de la dette, etc. mais c’est avant tout la qualité de cet actif qui comptera le plus. Historiquement, nous avons vu des exemples avérés de formation de Bad Banks fonctionnant, la plupart dans les cas où non seulement une loi a été adoptée, mais l’application de celle-ci a été faite correctement. Une grande partie de celle-ci dépendait également de l’évolution des conditions socio-économiques et politiques du pays.

Alors que l’Inde se remet de son coup économique le plus dur de son histoire en raison de Covid-19, les défis auxquels la Bad Bank sera confrontée ne seront pas faciles, mais s’ils sont correctement traités, cela pourrait fournir un moment de renaissance bien nécessaire à l’ensemble du secteur bancaire indien. .

(L’auteur est fondateur et PDG de Case Ace et président Asie-Pacifique de l’International Finance Students’ Association. Les opinions exprimées sont personnelles.)

