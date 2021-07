Les mauvaises nouvelles de Bitcoin sont maintenant de bonnes nouvelles pour l’avenir

in

Bitcoin (CCC :BTC-USD) est bloqué… et c’est la faute de la Chine.

Je plaisante. Eh bien, en quelque sorte.

Bitcoin est vraiment bloqué…

Vous pouvez voir comment au cours des deux derniers mois, il s’est négocié presque entièrement entre 30 000 $ et 40 000 $. (N’oubliez pas que le monstre est passé de 10 000 $ à 60 000 $ qui l’a précédé, cependant.)

Et même si je plaisante un peu en blâmant la Chine, les actions du gouvernement là-bas ont certainement maintenu la pression sur les prix des crypto-monnaies.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe et ce que cela signifie pour Bitcoin et les altcoins…

Quiconque suit les marchés de la cryptographie depuis longtemps est habitué aux échanges volatils et aux nouvelles négatives en provenance de Chine. Pour être juste, les nouvelles récentes ont été plus sérieuses.

Les autorités là-bas se contentent généralement de réitérer leur interdiction de la cryptographie, qui a commencé en 2014 et a été encore développée en 2017. Pendant ce temps, elles ont peu fait pour l’appliquer.

Mais il est devenu clair que la Chine va appliquer son interdiction de l’extraction de bitcoins, c’est ainsi que de nouvelles pièces arrivent sur le marché. Plus de 25 mineurs de la province du Sichuan ont reçu l’ordre de fermer dans ce qu’on appelle maintenant « la grande migration minière ».

Cela a entraîné une baisse notable du «taux de hachage», qui est la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin qui assure la sécurité. Ceci, à son tour, correspondait à la baisse des prix, qui s’étendait à pratiquement toutes les crypto-monnaies. (La ligne orange ci-dessous est le taux de hachage et la ligne grise est le prix.)

Un rapport de CryptoCompare a également conclu que la répression en Chine avait entraîné une chute des volumes de transactions cryptographiques de plus de 40 % en juin. Binance a conservé sa place de plus grande bourse en volume et a enregistré une baisse de 56%. La deuxième plus grande, une bourse de Hong Kong appelée Huobi Global, a connu une baisse de volume de 40 %.

Au milieu de tout cela, je pense que les mineurs en Chine ont également été contraints de vendre une partie de leur Bitcoin pour payer les coûts de relocalisation de leurs opérations. Les rapports indiquent que beaucoup de ces mineurs déménagent aux États-Unis – la Floride et le Texas les recrutent activement – ​​et au Kazakhstan.

Vous avez probablement entendu dire que l’exploitation minière de Bitcoin utilise beaucoup d’énergie en raison de la puissance informatique requise. Et c’est le cas. La question est plutôt de savoir comment cette énergie est générée.

Est-ce grâce aux vieux combustibles fossiles qui sont mauvais pour l’environnement ? Ou des sources d’énergie renouvelables qui ne le sont pas ?

C’est là que la décision de la Chine devient déroutante. Les autorités ont décidé d’appliquer l’interdiction des cryptos au moment même où le pays commence à déployer sa monnaie numérique centralisée. Les autorités chinoises ont déclaré que la raison en était le pouvoir utilisé par les mineurs de la province du Sichaun.

Mais voici la chose – cette énergie était principalement hydroélectrique, pas de combustibles fossiles à base de carbone. Il semble que l’application vise davantage à éliminer la concurrence pour le yuan numérique que les préoccupations environnementales.

Quelle que soit la raison, voici le point important à retenir : je pense qu’il est finalement positif que certains actifs miniers se déplacent en dehors de la Chine. Il y avait beaucoup trop de concentration de capacité d’extraction là-bas, donc la migration créera un réseau plus décentralisé… ce qui est un must pour toute véritable crypto-monnaie.

La grande migration minière est positive à long terme, et une analyse de exactement qui achète à ces prix plus bas nous en dit peut-être encore plus.

Les mains « faibles » – les nouveaux investisseurs individuels qui sont facilement effrayés par la volatilité – continuent de vendre entre des mains « fortes ». Ce sont de gros investisseurs à long terme.

Il convient de noter qui sont certaines de ces mains plus fortes.

Cynthia Lummis en est une. Elle est une sénatrice républicaine représentant le Wyoming, et elle a également présenté à la plus grande conférence Bitcoin jamais organisée le mois dernier. Elle a profité de prix très réduits pour ajouter à ses avoirs après avoir déclaré à Fox News qu’elle était “excitée d’acheter la baisse de Bitcoin”.

Et puis il y a Microstratégie (NASDAQ :MSTR). L’expérience globale du PDG Michael Saylor dans Bitcoin sera soit la plus grande stratégie de gestion de trésorerie jamais réalisée par une société cotée en bourse… ou il pourrait se retrouver au chômage.

Microstrategy a récemment acheté 489 millions de dollars en bitcoins à un prix moyen de 37 617 $. La conviction de Saylor est si forte qu’il a émis des actions et des dettes pour en acheter plus. La société possède désormais 105 085 bitcoins à un coût de 26 080 $. Je cherche toujours que le bitcoin se dirige vers 100 000 $, donc je pense qu’il finira du bon côté de l’histoire pour ces mouvements visionnaires.

ARK Invest La fondatrice, PDG et CIO Cathie Wood a acheté plus d’un million d’actions de La confiance Bitcoin de Grayscale (OTCMKTS :GBTC) et environ 215 000 actions d’échange de crypto Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) le 22 juin – le jour où Bitcoin a chuté à 28 500 $.

Andreessen Horowitz, une société de capital-risque privée avec environ 18,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, souhaitait initialement lever environ 1 milliard de dollars pour un nouveau fonds de cryptographie. Eh bien, la société a doublé et a levé 2,2 milliards de dollars à la place.

L’investisseur milliardaire Steve Cohen se dit “entièrement converti” en matière de crypto. Il est président-directeur général et président de Point72, qui a 22,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion. “Je ne vais pas manquer ça”, a-t-il déclaré. “J’ai déjà l’impression d’avoir raté la première partie, mais j’ai toujours l’impression qu’il est tôt.”

Et c’est précisément le message.

Le réveil crypto dont nous parlons depuis des mois est toujours en cours. Et il est encore temps de gagner beaucoup d’argent.

La blockchain et les crypto-monnaies – Bitcoin et les altcoins les plus puissants – sont des technologies transformatrices. Une transformation aussi massive prendra du temps.

Ils vont tellement changer dans nos vies… des gros trucs comme acheter une maison ou payer vos impôts à la façon dont vous payez une pizza et des biens et services de tous les jours.

Bitcoin peut être bloqué à court terme, mais ces prix plus bas sont des opportunités d’achat juteuses. Si Bitcoin atteint effectivement 100K au cours des 12 prochains mois, comme je m’y attends… les altcoins sélectionnés devraient se multiplier encore plus.

À la date de publication, Matt McCall ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

