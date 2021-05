Les maux de la décentralisation sont trop importants pour BitTorrent

Avant que les crypto-monnaies n’existent – du moins à notre connaissance – BitTorrent (CCC:BTT-USD) représentait la plate-forme incontournable pour la décentralisation. Un protocole de partage de fichiers populaire qui a pris feu au début des années 2000, BitTorrent a permis à des gens du monde entier de partager du contenu. Et par partage, je veux dire arnaquer les droits des créateurs de contenu sur leur travail.

Bien entendu, de tels protocoles de partage de fichiers ont été soumis à de graves critiques juridiques. De plus, les améliorations technologiques et les changements sociétaux ont transformé l’arène du contenu en ligne. De nos jours, les gens ne pensent rien à payer pour leur chanson préférée plutôt qu’à acheter un album, qui peut contenir des morceaux de remplissage que personne d’autre que les fans inconditionnels n’écouteraient.

Aujourd’hui, BitTorrent est une société d’exploitation légitime, qui s’est également tournée vers les crypto-monnaies via son jeton BTT. Pour en savoir plus sur BitTorrent – surtout si vous ne le connaissez pas – je vous recommande vivement de lire l’analyse du contributeur d’InvestorPlace Ian Bezek.

Certes, j’ai fait des recommandations similaires qui étaient au mieux sans enthousiasme. C’est parce que je ne vais pas être impoli envers mes collègues – inutile de commencer quoi que ce soit si vous n’êtes pas obligé de le faire. Mais sérieusement, la vision de Bezek sur BitTorrent est très impressionnante.

Cependant, ceci étant Internet, beaucoup sinon la plupart ignoreront cette recommandation. Ainsi soit-il. L’une des principales informations fournies par Bezek est la contradiction maladroite entre l’héritage de décentralisation de BitTorrent et sa nouvelle identité en tant qu’opérateur légitime.

Comme l’a dit Bezek: «BitTorrent obtient le crédit pour l’innovation et la tentative d’apporter de réelles fonctionnalités à l’univers cryptographique. Cependant, il est trop tôt pour dire si l’ancien roi de la piraterie sera en mesure de trouver des entreprises rentables qui ne poussent pas trop loin les limites. »

Il a frappé le clou sur la tête. L’aventure de BTT dans la légitimité ne sera pas facile.

BitTorrent est une cheville carrée dans un trou rond

Reculons un instant. La principale innovation à laquelle Bezek fait référence concernant BitTorrent est DLive. Comme l’a dit mon collègue, «DLive est un rival de Twitch où les streamers peuvent jouer à des jeux vidéo, parler de politique ou divertir les téléspectateurs devant la caméra et recevoir des dons en argent des utilisateurs. DLive, à son tour, prend une part des dons. »

Une telle plate-forme fait naturellement appel à ceux qui ont, dirons-nous, des vues «peu orthodoxes». Comme tu le sais, Facebook (NASDAQ:FB), Twitter (NYSE:TWTR) et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) via sa plate-forme YouTube censurent activement les contenus de droite. Naturellement, cela soulève la question – qui peut déterminer ce qui est de droite ou en gros ce qui est inapproprié?

Si vous pensiez que la décentralisation était importante pour le secteur financier, c’est une aubaine pour les médias sociaux. Grâce à DLive, BitTorrent a développé une plate-forme où chacun peut dire ce qu’il veut sans crainte de représailles infrastructurelles. Mais tout a changé en raison de la conférence spontanée d’activités civiques robustes du 6 janvier 2021.

Sous la pression sévère du Congrès, DLive a pris la seule décision possible: interdire les commentateurs politiques de droite les plus controversés. Mais ce faisant, il a amené l’argument de la décentralisation contre la centralisation à une tête. À savoir, il devient clair que partout où se produit la décentralisation, les activités néfastes ou odieuses ne sont pas trop loin derrière, forçant une réponse centralisée.

Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails sur le caractère peu orthodoxe de certains créateurs de contenu DLive. Mais disons simplement ceci. J’ai moi-même écouté une partie du contenu et l’une des critiques centrales de la droite est que les républicains sont trop souples et consentants à l’égard de la race. En résumé, à leur avis, la citoyenneté est une question de sang, pas une question d’allégeance exprimée.

Trucs extrêmement controversés – mais encore une fois, qui a le droit de déterminer la définition de controversé? Apparemment, BitTorrent le fait parce qu’il censure ce qu’il considère comme des opinions extrémistes. Mais une telle censure est une caractéristique du pouvoir centralisé, contredisant le principe de décentralisation de BTT.

La décentralisation est-elle intrinsèquement mauvaise?

De plus en plus, il apparaît que BitTorrent est une entreprise non durable. En effet, être un opérateur légitime signifie se soumettre à un ordre supérieur. Mais si vous commercialisez une entreprise décentralisée – telle qu’une crypto-monnaie ou un jeton -, une telle soumission est l’antithèse de l’éthique fondamentale sous-jacente.

Soyons réalistes. Lorsque les gens parlent de soutenir les protocoles de décentralisation, la raison sous-jacente est de faciliter les activités illicites. Oui, pouvoir expulser des intermédiaires coûteux comme des avocats et des courtiers est bien et tout. Mais finalement, les protocoles décentralisés se transforment en contrebande de stupéfiants, en évasion fiscale et en exploitation des enfants, entre autres activités dégoûtantes.

Dans le plus grand schéma des choses, le nationalisme blanc est une goutte dans le seau décentralisé. Mais BitTorrent n’a même pas pu trouver un moyen de faire fonctionner ce crime de bailleur, faute d’un meilleur mot. Maintenant, il veut essayer d’attirer des sources de revenus légitimes pour ses plates-formes.

Mais à quoi ça sert? Nous avons déjà YouTube pour cela, une plate-forme exceptionnellement centralisée. BitTorrent s’efforçait d’être l’antithèse de YouTube, mais il ne pouvait pas gérer les maux qui découlent de la décentralisation. Et je doute qu’une plate-forme moins centralisée plairait aux utilisateurs les plus ardents de DLive.

