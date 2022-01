Les Mavericks battent les Warriors dans le mauvais match de Stephen Curry

01/06/2022 à 06:20 CET

.

Les Non-conformistes de Luka Doncic ont été imposées mercredi par 99-82 aux Golden State Warriors un soir où la star de San Francisco Stephen Curry était bien en deçà de sa performance habituelle et où Dallas a rendu hommage à son ancien joueur Dirk Nowitzki. Les Mavericks ont retiré le maillot avec le numéro 41 du joueur allemand historique Nowitzki, qui a pris sa retraite en 2019 après 21 saisons à jouer pour Dallas et battant la plupart des records de son équipe. Nowitzki a également participé à 14 matchs des étoiles.

Les Warriors sont arrivés à Dallas en tant que premiers de la Conférence Ouest tandis que les Mavericks étaient en sixième position et avec l’un de leurs principaux joueurs, le Letton Kristaps Porzingis, hors des protocoles de pandémie de covid. Doncic était le meilleur buteur avec 26 points, 7 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions, tandis que son coéquipier, l’attaquant Dorian Finney-Smith avait 17 points, 9 rebonds et 2 contres.

Pour les Warriors, le meilleur buteur était Andrew Wiggins, qui a récolté 17 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Curry a récolté 14 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 1 contre, mais avec 5 des 24 tentatives de placement et 1 des 9 tentatives de 3 points. De plus, Gary Payton II a réalisé un double-double avec 11 points et 11 rebonds.

Doncic pousse les Mavs

Doncic a commencé à marquer le territoire dès les premières minutes en contrôlant le ballon depuis la ligne des trois et en entrant dans la peinture. Les points de Doncic ont permis aux Mavs de prendre l’avantage, mais Andrew Wiggins a égalisé le score à 12-12 avec 4 minutes après le début du premier quart. À la fin de la période, l’égalité 21-21 il indiquait l’égalité entre les deux équipes.

Les premières minutes du deuxième quart ont gardé l’égalité avec le banc des Warriors tenant le gars contre les Mavericks. Mais sans les points de Curry, Doncic et compagnie ont commencé à creuser un écart sur le tableau de bord. Curry n’a réussi son premier placement qu’à environ deux minutes de la fin du deuxième quart, alors que les hôtes avaient déjà 9 points d’avance, 45-36. En près de 16 minutes de jeu, Curry n’avait réussi qu’un des 10 paniers qu’il avait tentés. et aucun des 5 triples qu’il a lancés. La première mi-temps s’est terminée avec les Mavericks 11 points devant les Warriors, 50-39, et avec Doncic comme le meilleur jusqu’à présent avec 15 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Le curry réapparaît

Dans les premières secondes du troisième quart, Curry a réussi son premier triple du match, Payton II a suivi avec un autre triple et un panier de 2 points. Un autre triple de Wiggins a rapproché le score de 56-54 dans les 3 premières minutes. Une manche de Curry, qui semblait enfin être entrée dans le match, a marqué 2 autres points et donné l’avance aux Warriors 56-57. Les visiteurs, menés par Curry, sont venus punir les Mavs avec un 0-17 qui a laissé le score à 56-63 avec 5 minutes à jouer au troisième quart. Mais Doncic et Finney-Smith n’étaient pas disposés à laisser les Warriors prendre le match et ont organisé une course de 10-0 qui a laissé la lumière à 66-63. A la fin de la période, Dallas avait trois points d’avance, 70-67.

Quatre minutes après le début du quatrième quart, Doncic retenait toujours des Mavericks qui avaient du mal à décoller. Les Warriors se rapprochaient, d’abord 73-71 et plus tard 74-73. Mais Doncic et Finney-Smith ont continué à pousser pendant que Curry était toujours hors du match. Avec cinq minutes à jouer, Dallas avait 13 points d’avance, 88-75. Les Warriors, sans le Curry habituel, n’ont pas pu réagir et les Mavericks n’ont pas baissé la garde tout au long du match, laissant le score final à 99-82.