Les Mavericks couvrent Doncic d’or

Les Dallas Mavericks ont présenté lundi au gardien slovène Luka Doncic un Prolongation du contrat supermax recrue de 207 millions de dollars sur 5 ans, selon les informations fournies par son agent Bill Duffy, de BDA Sports a, le réseau de télévision ESPN. La signature est la plus importante de l’histoire de la NBA dans un prolongation de contrat de débutant.

Doncic, l’un des joueurs les plus instruits de l’histoire de la NBA à l’âge de 22 ans et évoluant rapidement vers le futur visage de la ligue, est devenu le premier joueur éligible à la prolongation maximale des recrues désignées lors de sa signature car il a été élu deux fois au All. Équipe première de la NBA. De plus, le joueur aura également l’option de l’année dernière qui lui permettra d’entrer plus tôt sur le marché des agents libres s’il le souhaite et n’a pas conclu un nouvel accord avec les Mavericks.

Un contingent de cadres de la franchise texane a atterri lundi à Ljubljana, en Slovénie, pour présenter officiellement le contrat à Doncic et Duffy. La délégation est dirigée par le propriétaire des Mavericks Mark Cuban et le nouveau directeur général Nico Harrison. Ils ont également été rejoints par le nouvel entraîneur Jason Kidd, le directeur général adjoint Michael Finley, le conseiller spécial, l’ancien attaquant vedette Dirk Nowitzki d’Allemagne et l’actuel directeur de la santé et de la performance des joueurs, Casey Smith.

Doncic signera le contrat ce mardi, en Slovénie et y tiendra une conférence de presse, toujours selon les informations offertes par Duffy et qui ont été diffusées via le réseau de télévision ESPN. “Aujourd’hui, c’est un rêve devenu réalité”, a déclaré Doncic dans un communiqué également proposé via ESPN. “Le basket-ball m’a tellement donné et m’a emmené dans tellement d’endroits incroyables. Je suis honoré et ravi de rester à Dallas au sein des Mavericks.” Doncic a réitéré qu’il se sentait engagé et reconnaissant envers l’organisation et les fans des Mavericks, tout en intensifiant ses efforts pour étendre la Fondation Luka Doncic, une organisation internationale à but non lucratif qui aidera les endroits dans le besoin de son pays et du nord du Texas. L’objectif est de rénover les anciens terrains de basket où il jouait enfant et qu’un jour, comme cela lui est arrivé, ils puissent réaliser le rêve d’atteindre la NBA. “Je ne peux pas attendre l’avenir sur et en dehors du terrain de basket”, a déclaré Doncic dans le communiqué.

Doncic est devenu le plus jeune joueur le plus utile (MVP) de l’histoire de l’Euroligue en 2017-18, lorsqu’il a mené le Real Madrid à un titre avant d’être choisi avec le troisième choix au classement général du repêchage universitaire de la NBA, et il a été immédiatement échangé des Hawks d’Atlanta à les Mavericks pour le meneur Trae Young et un futur choix de première ronde. Le Slovène a remporté le prix de la recrue de l’année en 2018-19 et a été une sélection de la première équipe All-NBA au cours des deux dernières saisons. Seuls quatre joueurs de l’histoire de la NBA ont fait partie de la première équipe All-NBA à plusieurs reprises avant leur 23e anniversaire, et Doncic et l’attaquant Kevin Durant sont les seuls joueurs à avoir réussi l’exploit depuis la fusion ABA-NBA.

Doncic, qui a mené l’équipe nationale slovène à sa première apparition olympique et à sa quatrième place à Tokyo 2020, a moyenne de carrière NBA de 25,7 points; 8,4 rebonds et 7,7 passes décisives par match. Sa production en séries éliminatoires a été encore plus impressionnante, avec une moyenne de 33,5 points; 8,8 rebonds et 9,5 passes décisives en 13 matchs éliminatoires.

Malgré l’éclat individuel de Doncic, les Mavericks tentent toujours d’aller au-delà du premier tour des éliminatoires de la Conférence Ouest. Bien que Dallas ait perdu contre les LA Clippers lors de chacune des deux dernières séries éliminatoires, Doncic a dominé avec cinq performances en séries éliminatoires de 40 points, mises en évidence par une sortie de 43 points, 17 rebonds et 13 passes décisives qui s’est terminée par le buzzer gagnant dans The Victory. les Mavericks lors du quatrième match en 2020. Le gardien est venu offrir un double-double de 46 points et 14 passes décisives lors de la défaite du septième match de la saison dernière.