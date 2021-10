Les Mavericks de Dallas ont battu les Kings avec un excellent match de Doncic

De bons sentiments pour Les francs-tireurs de Dallas dans un match qu’il devrait gagner s’il aspire à faire quelque chose d’important cette saison. Ils ont été imposés par 105-99 à Rois de Sacramento dans un match très disputé jusqu’au bout et dans lequel Luka doncic il était au bord du triple-double, avec 23 points, 10 passes et 8 rebonds, Tim Hardaway Jr étant son principal compagnon dans l’attaque texane. Il y a eu des moments de tension maximale et d’égalité résolus magistralement par le Slovène et les Mavs montrent qu’ils peuvent gagner sans Porzingis.

