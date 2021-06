Les Mavericks de Doncic disent au revoir à la saison

07/06/2021 à 03h48 CEST

Efe

Les Los Angeles Clippers, avec un grand jeu de Kawhi Leonard et un grand effort choral, ont brisé le rêve de Luka Doncic, qui malgré une autre performance gigantesque (46 points, 14 passes et 7 rebonds) n’a pu empêcher l’élimination des Dallas Mavericks (126-111) au premier tour des playoffs (4-3).

Le septième et dernier match le plus excitant de la série jusqu’à présent dans les séries éliminatoires n’a pas du tout déçu.

Leonard a été impérial pour les Clippers et a réussi le triple-double avec 28 points (10 sur 15 au tir), 10 rebonds et 9 passes décisives.

La star de Los Angeles était accompagnée à merveille par Marcus Morris (23 points et 5 rebonds) et Paul George (22 points, 6 rebonds et 10 passes décisives) au sein d’une équipe pleine de ressources dans laquelle sept joueurs ont marqué plus de 10 points.

Les Clippers, qui ont survécu à cette série après avoir été dans les cordes 2-3, ont réalisé d’excellents tirs à 3 points (46%).

Ils ont aussi fini par rebondir avec la « malédiction » locale de ce match nul où, jusqu’à aujourd’hui, tous les matchs s’étaient terminés par des victoires en visite.

Les Clippers rencontreront les Utah Jazz en demi-finale de la Conférence Ouest.

De son côté, Doncic, qui pour la deuxième année consécutive chute avec les Mavericks contre les Clippers en playoffs, n’a pas pu terminer avec le sourire une égalité dans laquelle il a laissé d’énormes performances et à retenir.

Le Slovène est passé du plus au moins (19 points seulement au premier quart-temps), il a essayé jusqu’au bout et a fini par fondre après avoir joué 45 minutes.

Cependant, le meneur de jeu n’a pas reçu beaucoup de soutien de ses coéquipiers et a subi le terrible pourcentage dans les 3 points des Mavericks (28% avec 10 sur 36).

Aussi la défense de l’équipe de Dallas a été très marquée dans cette défaite : il est très difficile de remporter un septième match en playoff quand on encaisse 100 points dans les trois premiers quart-temps.

Les Mavericks ont confié leur mise en scène au La supériorité physique de Boban Marjanovic dans la peinture, qui a trouvé facilement Kristaps Porzingis dans des coupes très franches au panier.

Mais les Clippers sont également sortis avec des choses très claires, dans un début très voyant des deux équipes, et la domination de Kawhi Leonard a été rejointe par Nicolas Batum avec un dunk pour marquer le terrain (16-13 avec 6,57 manquants).

Avant les changements de zone défensive à individuelle des Texans, les Angelenos ont profité de l’intensité de leur faible cinq.

Un dunk de Leonard après contre-attaque a creusé la différence malgré les trois triples consécutifs de la marque maison de Doncic (31-26 avec 3.10 à jouer).

Au final, le fabuleux premier quart-temps du Slovène, avec 19 points (6 sur 7 aux tirs) et imparable tant en pénétration que depuis le périmètre, a fait tourner le tableau d’affichage (35-38).

La deuxième unité des Mavericks n’a pas suivi le rythme de l’actualité et a vu comment les Clippers, avec Paul George et Marcus Morris en tête, ont repris la barre du match (48-44 avec 5,46 à jouer). Doncic a continué de briller en attaque, mais la défense des Mavericks s’abreuvait à l’énorme efficacité des locaux.

De plus, la figure des Mavericks était trop solitaire, à l’exception des -cette fois- précieux apports de Porzingis, tandis que dans les Clippers quelques noms secondaires comme Terance Mann ou Nicolas Batum (63-54 avec 2.24 à disputer).

L’équipe de Dallas s’est emparée des rebonds (25 par 14 pour les Clippers) et des 29 points de Doncic à la mi-temps pour masquer son lamentable pourcentage dans le triple (26%).

Mais les Clippers sont allés aux vestiaires en tête (70-62) après une fantastique démonstration de tir en première mi-temps (63% sur le terrain et 28% sur 3s).

Les Mavericks ont fait face au redémarrage avec de nombreux devoirs à faire et n’ont pas perdu de temps : un point de 2-10, avec Marjanovic et Hardaway Jr. écrasant la défense passive des Clippers, a égalisé le match en seulement deux minutes (72-72).

L’équipe de Dallas a bouclé le retour et a même réussi un petit coussin de 5 points, mais un dunk magistral de Leonard, qui avait disparu au deuxième quart, et deux nouveaux 3 points d’un Morris extraordinairement précis ont rendu le contrôle aux Clippers (86-81 en l’absence de 5.08).

Doncic était empêtré dans des erreurs de passes et de tirs qui ont fini par infecter toute son équipe dans un quartier imprécis et erratique des Mavericks.

Tout le contraire a été observé chez les Clippers, de plus en plus huilés et empathiques, qui ont extrait du pétrole à chaque contre-attaque avec Leonard en tête de la bousculade, et qui ont également bénéficié d’apports aussi intéressants que les deux triplés d’affilée de Luke Kennard pour finaliser l’avant-dernier trimestre avec tout en faveur (100-85).

L’horloge était le pire ennemi des Mavericks, qui avaient un besoin urgent d’un changement radical dans la dynamique du jeu.

Mais Leonard a non seulement continué à les tourmenter en défense mais a également réussi à retenir un Doncic frustré et fatigué avec son marquage inflexible (106-91 avec 7.57 à jouer).

L’erreur du tir extérieur a continué de condamner l’équipe de Dallas, qui n’a pas baissé les bras et qui a eu recours à Marjanovic dans la surface pour sa dernière tentative désespérée (111-100 avec 4,37 à faire).

Doncic a fait peur au corps des Clippers avec 5 points de suite (114-107 avec 2.06), mais deux triples de Jackson et Morris ont clôturé la fête en beauté au Staples Center de Los Angeles (USA).