Les Mavericks entourent Doncic avec Hardaway, Bullock, Brown…

Des renforts arrivent pour les Mavericks en attendant de savoir si Kristaps Porzingis, avec un contrat long et coûteux, continue dans la franchise malgré ses frictions avec Luka Doncic.

Le principal est Tim hardaway, qui ne vient pas mais continue et avec un accord important : selon Shams Charania, 72 millions pour 4 ans. Le gardien a terminé la saison en beauté, étant la deuxième option de l’équipe en attaque et avec de bons pourcentages de tirs, sa valeur était donc élevée sur le marché.

Reste aussi Boban Marjanovic, soutien moral pour Doncic et avec un profil sur le terrain dont il y a peu de joueurs en NBA en raison de sa taille (2,4 mètres). Leur accord, comme le souligne Tim MacMahon, est pour un an de plus.

Deux joueurs sont incorporés pour donner corps à cet extérieur où Luka Doncic continuera d’être la référence absolue. D’une part, le combo Brun sterling, qui (Marc Stein) vient avec un contrat de 2 ans, 6,2 millions. De l’autre, le tireur bœuf Reggie, qui (Shams Charania) arrive pour 3 ans et 30,5 millions.

Avec Bullock, ils obtiennent un tireur expert qui peut également contribuer à la défense, quelque chose de pas proche mais similaire à ce qu’ils avaient avec Seth Curry qui était dans les Mavs jusqu’à l’année dernière. Hardaway franchit une nouvelle étape dans sa croissance qu’il doit soutenir sur le terrain, Brown fournit un soutien en tant que substitut et un bon muscle, ce qui manquait aux Texans lors du match nul contre les Clippers. Marjanovic, des costumes et une bonne variante lorsque vous devez essayer des plans alternatifs. Ce sont les quatre premiers mouvements d’une équipe qui, désormais avec Kidd à la barre, cherche à se propulser collectivement de la même manière que Doncic le fait individuellement.