Les Mavericks ont un problème avec Kristaps Porzingis

Les Dallas Mavericks ont eu la chance de porter un coup mortel tout à fait humiliant aux Clippers de Los Angeles lors du troisième match de leur série de premier tour lors des éliminatoires de la NBA 2021. Les Mavericks avaient bouleversé les Clippers dans chacun des deux premiers matchs pour prendre une avance de 2-0 dans la série, et se sont dirigés vers Dallas pour les deux prochains matchs. Les Clippers n’avaient absolument aucune réponse pour Luka Doncic qui obtenait tout ce qu’il voulait contre la défense de LA. Les acteurs de Dallas se sont également intensifiés et ont tiré suffisamment de coups pour mettre LA au bord du désastre.

Le match 3 n’aurait pas pu mieux commencer pour les Mavericks. Après les deux premières minutes, le score était Doncic – 8, Clippers – 0. Au moment où Doncic a quitté le match sur son schéma de remplacement normal avec cinq minutes à jouer dans le quart, Dallas menait 28-11. Les Clippers ont répondu avec une course de 14-4 avec Luka sur le banc, et le match a été très disputé à partir de là.

Les Clippers allaient gagner, 118-108, pour revenir dans la série et se donner une chance de l’égaler dans le match 4. Kawhi Leonard et Paul George ont joué comme les superstars qu’ils sont, incendiant la défense de Dallas toute la nuit pour combiner pour 65 points. En équipe, les Clippers ont tiré 58% du terrain. Pour aussi brillant que Doncic l’était à nouveau – 44 points avec neuf passes décisives sur 15 tirs sur 24 – c’était le premier match de la série où LA ressemblait à l’équipe décidément la plus talentueuse.

Il n’y a aucune raison de paniquer pour les Mavs. Une partie de la défaite peut être attribuée au vieil axiome « faire ou manquer la ligue » : Cela tient en partie au fait que Leonard et George étaient incroyables et qu’une défense fragile de Dallas n’a tout simplement aucun moyen de les arrêter, tout comme la défense des Clippers n’a aucun moyen d’arrêter Doncic. Les Mavs peuvent resserrer certaines choses, espérer que les joueurs de rôle des Clippers deviendront froids et se donner une grande chance de grimper 3-1 dans la série lorsque le match 4 débutera dimanche soir.

C’est le spin positif pour Dallas. Le contrepoint serait que les Mavs ont laissé un match gagnable où Doncic était incroyable leur filer entre les doigts. On a l’impression que Doncic est une émission solo en ce moment, et ce n’est pas censé être le cas. Les Mavs sont censés avoir une co-star légitime, mais Kristaps Porzingis ne joue tout simplement pas comme ça.

Porzingis a terminé la soirée avec neuf points et trois rebonds sur 3 des 10 tirs au sol. Pour la série, Porzingis affiche en moyenne 14,3 points et moins de quatre rebonds par match, sans s’imposer défensivement. Alors que les Clippers remportaient la victoire au match 3, la performance de Porzingis a fait de lui un sac de boxe sur les réseaux sociaux :

Facundo Campazzo (qui mesure 5’11”) est en moyenne 1 rebond de plus par match que Kristaps Porzingis (qui mesure 7’3″) dans ces séries éliminatoires. pic.twitter.com/pRouzV9wRe – StatMuse (@statmuse) 29 mai 2021

Bien qu’il reste encore beaucoup de temps aux Mavs pour remporter la série, la situation avec Porzingis commence à ressembler à un problème de niveau d’alerte rouge pour l’avenir immédiat de l’organisation.

Les Mavs ont échangé pour Porzingis juste avant la date limite des échanges de 2019 pour être le partenaire privilégié de Doncic pour la prochaine décennie. À l’époque, Doncic était une sensation de recrue de 19 ans et Porzingis était un centre de 23 ans, 7’3 qui pouvait étirer le sol avec son tir à trois points et avait montré son potentiel de superstar à son meilleur. Porzingis était en train de réhabiliter un ACL déchiré au moment de l’échange et avait des différences irréconciliables avec les Knicks de New York en raison du mandat de Phil Jackson en tant que principal décideur de l’équipe.

En déménageant à Dallas, Porzingis n’a pas seulement pris un nouveau départ dans une nouvelle ville, il a également trouvé un match supposé parfait avec un créateur de tir superstar. Il était facile d’envisager le match à deux Doncic-Porzingis comme l’offensive fondamentale des équipes en lice à Dallas pour les années à venir, tandis que le blocage des tirs de Porzingis a aidé à lier la défense. Les Mavs l’ont récompensé avant qu’il ne joue un match pour la franchise, le signant pour une extension maximale de 158 millions de dollars avant la saison 2019-2020.

La première saison de Porzingis à Dallas a été assez solide, mais alors que les Mavs entraient dans les séries éliminatoires dans la bulle, il a subi une autre blessure au genou. Cette fois, Porzingis a déchiré le ménisque de son genou droit – le genou opposé de la déchirure du LCA – et cela a mis fin à sa course en séries éliminatoires et retardé ses débuts cette saison. Porzingis a tout de même connu une assez bonne année lors de ses 43 matchs – une deuxième année consécutive avec une moyenne de plus de 20 points par match, un meilleur tir à trois points et une meilleure efficacité de score globale que sa première saison à Dallas – mais le match contre les Clippers expose quelques questions troublantes à long terme concernant sa compatibilité avec les Mavs.

L’offensive de Dallas semble presque devoir faire tout son possible pour obtenir des tirs de Porzingis. Alors que Doncic domine le ballon et que les tireurs attendent de tirer autour de lui, Porzingis se sent souvent comme un homme étrange à moins que Dallas ne donne la priorité à lui faire regarder à l’intérieur. Les réflexions de l’entraîneur-chef Rick Carlisle sur les post-ups sont bien connues, et Porzingis était de toute façon solide mais peu spectaculaire sur ces types de jeu, marquant dans le 58e centile de la ligue.

Le plus gros problème ressemble à la défense de Porzingis. Il était censé être un terrifiant bloqueur de 7’3 qui pourrait protéger la peinture et fortifier la ligne de fond de Dallas, mais cela ne s’est pas produit. Les Clippers ont dérouté Porzingis en glissant des écrans et en coupant derrière lui tout au long de la série :

C’est une belle glissade de Kawhi avec Porzingis prêt à sauter PG sortant d’un pindown ouvrant la voie et une superbe passe de Jackson à lui. Avec la confiance que Jackson a lancé la passe, c’était presque sûr que c’était un appel hors du temps mort. Deux autres points de peinture pour les clips. pic.twitter.com/jNXZzaMLlV – Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) 29 mai 2021

Tout cela laisse une plus grande question existentielle à Dallas : Porzingis est-il vraiment assez bon pour être le colistier dont Doncic a besoin dans un avenir prévisible ?

Porzingis a encore trois ans et 101 millions de dollars restants sur son contrat – il convient de noter que la dernière saison est une option pour les joueurs. Pour ce type d’argent, les Mavs ont simplement besoin de plus de lui aux deux extrémités du terrain.

Doncic est assez bon pour concourir pour les championnats en ce moment. S’il n’est pas le meilleur joueur de la ligue, il est certainement confortablement dans le top sept. Oui, Luka n’a que 22 ans et continuera de s’améliorer, mais il est toujours assez bon pour être la pièce maîtresse d’une équipe de championnat dès cette seconde. Les Mavs ont besoin que tout le monde s’intensifie autour de lui, et cela commence avec Porzingis en tant que joueur le mieux payé de l’équipe.

L’espacement au sol de Porzingis a certainement aidé le développement de Doncic, mais les Mav ont besoin d’un volume plus élevé et d’une précision accrue de sa part s’il veut surtout être un joueur de catch-and-shoot. Le grand homme pour lequel les Mavs pensaient échanger était censé être plus dynamique que cela. Les Mavs attendent toujours qu’il le montre.

Les joueurs du périmètre non-Luka des Mavs ont raté Kristaps ouvert sur l’arc plusieurs fois dans le match 3. La perte n’est pas entièrement de sa faute, bien sûr. Mais si les Mavs laissent les Clippers revenir dans la série – et surtout s’ils la perdent – ​​la performance de Porzingis sera sous le feu des projecteurs. Pour le présent et l’avenir des Mavs, Porzingis doit leur en donner plus dès maintenant.