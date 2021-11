Les Mavs de Luka Doncic continuent d’accumuler des victoires malgré les critiques

Victoire de Les francs-tireurs de Dallas en vue de Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 108-92 avec 25 points et 5 passes décisives de Luka doncic et 17 par Tim Hardaway et Jalen Brunson. Chez les Pélicans (qui sont toujours bien enfoncés dans l’Ouest et sans nouvelles de Zion Williamson), les meilleurs ont été Valanciunas et Josh Hart avec 22 points par tête. Willy Hernangómez Il est revenu sans jouer une seule seconde. Les Mavericks sont deuxièmes de la Conférence Ouest avec sept victoires et trois défaites. Et qu’ils ne transmettent pas de grandes sensations. Attention à eux car Luka Doncic retrouve son meilleur niveau.

