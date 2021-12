Les Mavs de Luka Doncic passent devant les pélicans de Willy Hernangómez

Battre de Les francs-tireurs de Dallas à la maison avant Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Les Texans ont gagné 139-107 avec un très bon Luka doncic qui a terminé le duel avec 28 points (11 sur 16 en placement) et 14 passes décisives. Kristaps Porzingis a également signé un double-double (20 points et 10 rebonds). Du banc, Jalen Brunson a contribué 17 points et Tim Hardaway est parti jusqu’à 16. Chez les Pélicans, Jonas Valanciunas est allé complètement à rien (hier 27 points aujourd’hui 6 avec zéro sur quatre en triple). Brandon Ingram a été le meilleur avec 29 points. Willy Hernangómez a contribué 4 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes.

Pourcentage de field goal le plus élevé de l’histoire de la franchise. De retour dans la colonne des victoires @ Chime | #MFFL pic.twitter.com/ZBlzsUjoFW – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2 décembre 2021